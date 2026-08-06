Baleset- és életveszélyes őrület terjed, óva intenek a Sziget szervezői

A közösségi médiában – főként a TikTokon – terjedő felvételek szerint a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt többen megpróbálnak gyalog átkelni a folyón a Sziget Fesztivál területére – írja az Index.

A főszervezők felhívták a figyelmet arra, hogy az alacsony vízállásnál ugyan előbukkanhatnak gázlók és homokpadok, viszont a folyó medre rendkívül egyenetlen, iszapos, csúszós, és helyenként hirtelen mélyül. Ám a közösségi médiában mégis sorra bukkannak fel az olyan videók, melyeken egyesek mégis ezt az útvonalat választva jutnak át a Hajógyári-szigetre:

Kádár Tamás, a Sziget főszervezője a fesztivál hivatalos TikTok-csatornáján közzétett videójában közvetlenül reagált a jelenségre, melyben elmagyarázta, hogy a galériaerdőben a természetvédelmi státusz miatt a területen nem végezhetnek favágást vagy gallyazást. Ennél fogva a terület potenciálisan balesetveszélyes, sőt, itt járkálni akár életveszélyes is lehet.

A főzervező azt is kiemelte, hogy a vízről érkezők a fizikai veszélyek mellett jogi és techniai akadályokba is ütköznek, hiszen a galériaerdő tetején egy őrzött kerítés húzódik, amely „a belépést a fesztiválra finoman szólva is megnehezíti”.

„Arra szeretnénk kérni titeket, hogy gondoljátok végig, hogy jó poén-e az életeteket kockáztatni, átgyalogolni a Dunán, és utána megérkezni egy olyan területre, ahol további baleset- és életveszélyes dolgok leselkednek rátok” – mondta a videójában Kádár Tamás.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy nem a nosztalgikus „belógások” ellen küzdenek, hanem a látogatók biztonsága az elsődleges szempont. A szervezők tájékoztatása szerint a fesztivál ideje alatt a Hajógyári-sziget érintett partszakaszát fokozottan ellenőrzik majd a biztonsági szolgálat munkatársai.