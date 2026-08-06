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Nyitókép: Pixabay

Milliókat ajánlott fel a pénzügyőröknek a seftes

Infostart / MTI

Egy hamis napszemüvegeket szállító férfi 2-3 millió forintot ajánlott fel, hogy elkerülje a lebukást. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei azonban nem kértek a pénzből - az ajánlatot azonnal visszautasították, feljelentést tettek, a hamis árut pedig lefoglalták.

A NAV közölte: a pénzügyőrök a Golgota úti piac közelében tartottak ellenőrzést, amikor egy magyar rendszámú furgont állítottak meg, a gépkocsiban két vietnámi férfi utazott.

Az autó átvizsgálásakor kerültek elő a hamis napszemüvegek, s amikor

a sofőr nem tudta igazolni az áru eredetét, 2-3 millió forintot kínált azért, hogy a járőrök szemet hunyjanak a történtek felett.

A pénzügyőrök azonnal visszautasították a pénzt, és tájékoztatták a férfit a büntetőjogi következményekről.

Az ellenőrzés során 1788 hamis napszemüveget foglaltak le, iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult eljárás, az előzetes számítások szerint a hamisítványok több mint 19 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.

A NAV hivatali vesztegetés bűncselekményének gyanúja miatt haladéktalanul feljelentést tett.

(Nyitóképünk illusztráció)

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