Szombaton dől el, ki lesz a következő köztársasági elnök

Elmondta: a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő tíz óra, a folyamatot ehhez igazítják. Bujdosó Andrea neveket nem árult el. Közölte ugyanakkor: még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket.

A Tisza-frakció szerdán kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás volt államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el.

A parlamentnek harminc napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A kezdeményezést a Tisza képviselőcsoportja éppen azzal indokolta, hogy az államfőt az alaptörvényben meghatározott határidőn belül tudják megválasztani.

Hivatalos jelölés még nem érkezett a posztra, ugyanakkor július 19-én a tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult az Országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Judit sakkozót kérjék fel államfőnek. Magyar Péter miniszterelnök még aznap azt írta Facebook-oldalán, hogy megtiszteltetésnek érezné, ha Polgár Judit elvállalná a felkérést. A sakkozó egy nappal később bejelentette, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót.

A miniszterelnök az ezt követő időszakban Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában találkozott

Fülöp Botond ügyvéddel, aki Vidéki Prókátor néven hívta fel a sajtó figyelmét a kegyelmi ügyre 2024-ben,

majd Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel, akadémikussal, egyetemi tanárral beszélgetett „a nemzet sorskérdéseiről”,

legutóbb pedig szerdán Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével találkozott.

A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre.