A pénztárca szűkül, az utazási kedv nem

A drágulás és az infláció közvetlenül befolyásolja a szlovákiai családok nyári terveit – derül ki az XTB pénzügyi elemző cég legfrissebb felméréséből. A lakosság csaknem fele kénytelen valamilyen módon reagálni az áremelkedésekre: minden negyedik megkérdezett rövidebb ideig tartó vagy közelebbi pihenést választ, míg 26 százalékuk kifejezetten az olcsóbb szállásokat és úti célokat keresi. Mindössze a válaszadók egynegyede nyilatkozott úgy, hogy a pénztárcája nem szab határt a megszokott nyaralásának.

A kutatás arra is rámutat, hogy az anyagi helyzet és a nyaralási kedv régiónként jelentősen eltér. Az áremelkedéseknek leginkább a pozsonyiak állnak ellen: több mint egyharmaduk egyáltalán nem változtat a tervein. Ezzel szemben a Nagyszombati régióban a legborúsabb a helyzet: ott a lakosok 25 százaléka – vagyis minden negyedik ember – idén egyáltalán nem engedheti meg magának a nyári utazást.

A külföldi európai célpontok népszerűsége ugyanakkor töretlen, a szlovákok 41 százaléka célozza meg a kontinenst. Belföldön közel 23 százalék pihen majd, míg az egzotikusabb, tengerentúli utazások aránya 10 százalék alatt marad. A megkérdezettek harmada arra számít, hogy a végső számla magasabb lesz a tavalyinál.

A szakértők szerint az idei nyári szezon egyik legnagyobb bizonytalansági tényezője az energiaárak alakulása. A közel-keleti feszültségek és a Hormuzi-szorost érintő problémák jelentősen befolyásolhatják az üzemanyagárakat, ami a repülőjegyek és az utazási költségek emelkedését is okozhatja.

Ennek a bizonytalanságnak és a magas áraknak azonban egyelőre nyoma sincs a pozsonyi M. R. Štefánik repülőtér statisztikáiban. A fővárosi légikikötő valóságos szárnyalást produkál: az év eleje óta minden hónapban három számjegyű növekedést regisztráltak. Májusban abszolút történelmi rekord született: a repülőtér fennállása óta még soha nem szolgált ki ennyi utast egyetlen hónap alatt. Csaknem 400 ezer érkező és induló utast kezeltek, ami 131 százalékos növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest.

Januártól május végéig a forgalom már meghaladta az egymillió-négyszázezer utast. Dušan Novota, a repülőtér vezérigazgatója kiemelte: ezzel a teljesítménnyel Pozsony jelenleg Európa leggyorsabban növekvő repülőtere a közepes méretű kategóriában. A siker hátterében a menetrend szerinti járatok bővülése áll, miután a Wizz Air új bázist nyitott a szlovák fővárosban, de a többi légitársaság is sűrítette járatait.

Miközben az európai repülőterek átlagos forgalma a nemzetközi feszültségek miatt stagnál, sőt minimális visszaesést mutat, a pozsonyi adatok azt bizonyítják: a szlovákiai utazók a nehezebb gazdasági körülmények ellenére is útra kelnek, legfeljebb sokkal tudatosabban osztják be a nyaralásra szánt eurókat.