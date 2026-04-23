Sztrájkkészültség a cseh közmédiában

A szakszervezetek szerint ez a változás komoly kockázatot jelent a rádió működésére és függetlenségére. A sztrájkbizottság vezetője, Jan Křemen úgy fogalmazott: a javaslat hiányos, elkapkodott, és egyes elemei kifejezetten ellenségesek.

Hangsúlyozta, hogy a tervezett finanszírozási szint elfogadhatatlan, mert a rádió költségvetését nagyjából a 2005-ös szintre vetné vissza. Ez szerinte működési korlátozásokhoz, elbocsátásokhoz vezethet, amit végső soron a hallgatók is megéreznének.

A szakszervezetek úgy látják,

a finanszírozás átalakítása nem pusztán gazdasági kérdés, hanem politikai szándék is állhat mögötte. Állításuk szerint a cél az lehet, hogy.a közmédia nagyobb mértékben függjön a mindenkori kormánytól.

Jan Křemen szerint a dolgozók készek minden törvényes eszközzel fellépni a függetlenség megőrzése érdekében, beleértve a sztrájkot is.

Egyelőre nem világos, hogy egy esetleges munkabeszüntetés milyen formát öltene, de az biztos, hogy hatással lenne a műsorsugárzásra.

A közmédia más szereplői is megszólaltak. „Úgy látom, hogy a kormányjavaslat, ahogyan azt a miniszter úr a nyilvánosság elé tárta, valóban nagyon, nagyon tökéletlen, és ezzel még diplomatikusan fogalmaztam” – mondta René Zavoral, a Cseh Rádió vezérigazgatója,

A törvénytervezetet a kulturális miniszter, Oto Klempíř mutatta be. Ennek értelmében már jövőre megszűnnének a koncessziós díjak, és a közmédia meghatározott összeget kapna az állami költségvetésből. A számok alapján azonban mind a televízió, mind a rádió kevesebb forráshoz jutna, mint jelenleg.

A kormány ugyanakkor visszautasítja a kritikákat. Andrej Babiš miniszterelnök többször is hangsúlyozta: a javaslat nem veszélyezteti sem a közmédia függetlenségét, sem a demokráciát. Szerinte a rendszer megfelel több európai uniós ország gyakorlatának, és van mozgástér a költségek csökkentésére.

A kabinet nyitott a szakmai vitára, és a jogszabály még módosulhat az egyeztetések során.

A helyzetet tovább élezi, hogy szerdán diákok is tiltakozást szerveztek Csehország-szerte. Jelképesen egy perccel déli tizenkét óra előtt elhagyták az órákat, majd Prágában tiltakozó felvonulást tartottak a kulturális minisztérium épülete előtt. A következő napokban további egyeztetések és megszólalások várhatók, többek között a Cseh Televízió részéről is.