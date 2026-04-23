2026. április 23. csütörtök Béla
Mikrofonon egy rádió stúdiójában.
Nyitókép: Getty Images/Witthaya Prasongsin

Sztrájkkészültség a cseh közmédiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A Cseh Rádió szakszervezetei határozatlan idejű sztrájkkészültséget hirdettek a közszolgálati médiát érintő kormányzati törvényjavaslat miatt. A tervezet alapjaiban alakítaná át a finanszírozási rendszert: a jelenlegi koncessziós díjak helyett a jövőben az állami költségvetésből kapnának támogatást a közmédiumok.

A szakszervezetek szerint ez a változás komoly kockázatot jelent a rádió működésére és függetlenségére. A sztrájkbizottság vezetője, Jan Křemen úgy fogalmazott: a javaslat hiányos, elkapkodott, és egyes elemei kifejezetten ellenségesek.

Hangsúlyozta, hogy a tervezett finanszírozási szint elfogadhatatlan, mert a rádió költségvetését nagyjából a 2005-ös szintre vetné vissza. Ez szerinte működési korlátozásokhoz, elbocsátásokhoz vezethet, amit végső soron a hallgatók is megéreznének.

A szakszervezetek úgy látják,

a finanszírozás átalakítása nem pusztán gazdasági kérdés, hanem politikai szándék is állhat mögötte. Állításuk szerint a cél az lehet, hogy.a közmédia nagyobb mértékben függjön a mindenkori kormánytól.

Jan Křemen szerint a dolgozók készek minden törvényes eszközzel fellépni a függetlenség megőrzése érdekében, beleértve a sztrájkot is.

Egyelőre nem világos, hogy egy esetleges munkabeszüntetés milyen formát öltene, de az biztos, hogy hatással lenne a műsorsugárzásra.

A közmédia más szereplői is megszólaltak. „Úgy látom, hogy a kormányjavaslat, ahogyan azt a miniszter úr a nyilvánosság elé tárta, valóban nagyon, nagyon tökéletlen, és ezzel még diplomatikusan fogalmaztam” – mondta René Zavoral, a Cseh Rádió vezérigazgatója,

A törvénytervezetet a kulturális miniszter, Oto Klempíř mutatta be. Ennek értelmében már jövőre megszűnnének a koncessziós díjak, és a közmédia meghatározott összeget kapna az állami költségvetésből. A számok alapján azonban mind a televízió, mind a rádió kevesebb forráshoz jutna, mint jelenleg.

A kormány ugyanakkor visszautasítja a kritikákat. Andrej Babiš miniszterelnök többször is hangsúlyozta: a javaslat nem veszélyezteti sem a közmédia függetlenségét, sem a demokráciát. Szerinte a rendszer megfelel több európai uniós ország gyakorlatának, és van mozgástér a költségek csökkentésére.

A kabinet nyitott a szakmai vitára, és a jogszabály még módosulhat az egyeztetések során.

A helyzetet tovább élezi, hogy szerdán diákok is tiltakozást szerveztek Csehország-szerte. Jelképesen egy perccel déli tizenkét óra előtt elhagyták az órákat, majd Prágában tiltakozó felvonulást tartottak a kulturális minisztérium épülete előtt. A következő napokban további egyeztetések és megszólalások várhatók, többek között a Cseh Televízió részéről is.

Kiderült, hogyan fejlesztik a német Bundeswehrt Európa legerősebb hagyományos hadseregévé
orosz veszély

Kiderült, hogyan fejlesztik a német Bundeswehrt Európa legerősebb hagyományos hadseregévé
Az elrettentés, a hadműveleti készenlét és a NATO-kötelezettségek teljesítése jelentik a meghatározó irányelveket a Bundeswehr, illetve az ország katonai stratégiájában, amely nem csak új, de az első ilyen jellegű dokumentum Németország történetében. Az előterjesztő Boris Pistorius védelmi miniszter szerint a világ veszélyesebbé vált, és a legfőbb fenyegetést Oroszország jelenti.
Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

Eurostat: Magyarország államháztartási hiánya és államadóssága is csökkent 2025 végére

Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait

Az ügynökaktákkal és a vagyonvisszaszerzési hivatallal kezd a leendő kancelláriaminiszter

Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
600 méterre a házaktól: megveti a lábát az akkuipar a XXII. kerület–Érd térségében

600 méterre a házaktól: megveti a lábát az akkuipar a XXII. kerület–Érd térségében

Komoly aggodalmat keltett a lakosság és a huszonkettedik kerületi önkormányzat körében a Budapest és Érd határában épülő új logisztikai bázis, miután kiderült, hogy a lakóövezetek és a Duna-parti védett területek közelében akkumulátoripari tevékenység is zajlik. A feszültséget tovább fokozta a beruházó kezdeti titkolózása, ugyanis a CTP hálózatvezetője április közepén még a Portfolio-nak is határozottan állította, hogy az MTSC Hungary Kft.-vel a CTP sem bérleti, sem egyéb jogviszonyban nem áll, ám egy későbbi lakossági fórumon már elismerte az akkumulátorok minőségellenőrzését végző alvállalkozó jelenlétét. A parkban felbukkanó cégek – köztük az FSK L&S Hungary Kft., amelyet a CTP korábban az SK Group részének nevezett – azt a benyomást erősítik, hogy a térség a dél-koreai akkumulátoripari érdekeltségek ellátási láncába tagozódhat be.

Soha nem látott pénzt hozhat a világhírű futóverseny: nem semmi, mire készülnek

Soha nem látott pénzt hozhat a világhírű futóverseny: nem semmi, mire készülnek

A rendezvényen mintegy százezer futó vehetne részt, ami rekordösszegű adománygyűjtést eredményezhetne.

US says no time frame for ending war, as Iran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

US says no time frame for ending war, as Iran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

The White House says Donald Trump is "satisfied" with the blockade of Iran's ports, which Tehran's top negotiator calls a violation of the ceasefire.

2026. április 22. 18:27
Gubík László: Robert Fico a választóit védi, nem a jogbiztonságot
2026. április 22. 16:22
Az új főnöknek is létre kell hoznia az „Apple-élményt"
