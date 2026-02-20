Nincs klubja a világ ötödik legdrágább futballistájának

A 34. évében járó támadó középpályás azóta sem találja a helyét, mindenkori klubjai rendre kölcsönadták, csupán az Aston Villa volt hajlandó kifizetni érte 20 millió eurót. De ott sem kellett sokáig.

Majdnem másfél évtized után, 2024-ben szerződött haza, Brazíliába, gyerekkori klubjához, a Vasco da Gamához. Akkoriban még csak kölcsönadta az Aston Villa, de a Vasco 2025 nyarán meg is vette, ami nyilvánvalóan azt jelezte, hogy elégedett a játékossal.

Ám Coutinho most úgy döntött, hogy felbontja a szerződését a klubbal, miután klubja szurkolói kifütyülték a múlt heti Volta Redonda elleni mérkőzésen.

Coutinho egy érzelmes Instagram-üzenetben tette közzé, hogy véget ért a Vascónál töltött pályafutása, és azt írta a szurkolóknak, hogy a klub mindig a szívében lesz, de most jött el a megfelelő idő a búcsúra, mivel „mentálisan kimerült”.

A 33 éves játékos a Vascónál töltötte akorosztályos pályafutását, mielőtt 2010-ben 18 évesen a milánói Internazionaléhoz távozott, miután két évvel korábban eredetileg 4,7 millió dollárért már aláírt, az olasz klub pedig visszakölcsönözte a Vascónak.

Pályafutása legjobb időszakát a Liverpoolban, a Barcelonában és a Bayern Münchenben töltötte, 2015 és 2020 között minden bajnoki szezonban legalább tíz gólt szerzett a három klub valamelyikében.

Coutinho szerdán egy Instagram-bejegyzésben ezt írta: „Azért döntöttem a Vascóhoz való visszatérés mellett, mert szeretem ezt a klubot. Imádok mindent, amit a Vasco jelent az életemben. Ez a mez az egyik legfontosabb az életemben. Minden edzésen, minden meccsen a legjobbamat nyújtottam. Mindig! Soha nem volt hiány az akarásból, soha nem volt hiány az elkötelezettségből.”