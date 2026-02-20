Lyoni lincselés: hét ember ellen indult eljárás

Mint arról az Infostart is beszámolt, egy 23 éves diák, Quentin Deranque szombat este belehalt sérüléseibe, miután két nappal korábban megtámadták a középkelet-franciaországi Lyonban, ahol egy identitárius csoport politikai tüntetésén a biztonságért volt felelős.

A támadás csütörtökön egy egyetemi konferencia elleni tüntetésen történt. A konferenciát Rima Hassan radikális baloldali európai parlamenti képviselő tartotta a lyoni Politikatudományi Intézetben. A politikus fellépése elleni tiltakozás két szélsőséges csoport közötti verekedéssé fajult.

Szándékos emberölés gyanújával hat gyanúsított ellen indult eljárás csütörtök este a franciaországi nacionalista aktivista halála ügyében, egy radikális baloldali nemzetgyűlési képviselő parlamenti asszisztensét, Jacques-Élie Favrot-t pedig bűnrészességgel vádolta meg a lyoni ügyészség – adta hírül pénteken az MTI.

Öt férfi és két nő ellen indult eljárás, 20 és 26 év közöttiek, többségük egyetemi hallgató.

A nézeteltérés a szélsőséges csoportok közötti verekedéssé fajult, amelyben a megölt diák magára maradt, és a járókelők felvételei szerint az ellenséges csoport „legalább hat, maszkot és kapucnit viselő tagja” a földre esett férfit ütötte és rugdosta, majd magára hagyta.

A fején súlyosan megsérült férfit kórházba szállították, ahol mélyaltatásba helyezték. A fejére mért heves ütések következtében fellépő agyrázkódást azonban nem élte túl.

Thierry Dran lyoni ügyész korábban jelezte, hogy hét gyanúsított előzetes letartóztatását indítványozta, elsősorban a „közrend megzavarásának kockázata” miatt. Valamennyi gyanúsított tagadja „a gyilkosság szándékát” az ügyész szerint, bár „egyesek elismerik, hogy ütéseket mértek” Quentin Deranque-ra "vagy más áldozatokra”.

Az elmúlt napokban letartóztatott 11 gyanúsított közül négyet, három férfit és egy nőt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy segítettek a többieknek elbújni, csütörtökön szabadlábra helyeztek az ügyész szerint.

A gyanúsítottak többsége szélsőbaloldali mozgalmakhoz kötődik, és közöttük van az egyik legnagyobb ellenzéki párt, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország egyik nemzetgyűlési képviselőjének, Raphaël Arnault-nak három munkatársa is, ketten közülük parlamenti asszisztensek, egy pedig gyakornok.

Megválasztása előtt a képviselő alapította az azóta hatóságilag feloszlatott La Jeune Garde (Az Ifjú Gárda) nevű antifasiszta kollektívát, amelyet a kormány és a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés napok óta vádol a 23 éves diák megölésével.

Az ügy napok óta vezető helyen szerepel a francia médiában, és egy hónappal az önkormányzati választások előtt kritikák kereszttűzébe állította a Jean-Luc Mélenchon által vezetett radikális baloldali Engedetlen Franciaországot.