Szinte potyognak a harci repülőgépek a gyártósorokról Európában

A BAE Systems vezérigazgatója szerint az Eurofighter Typhoon rendelésállománya biztosítja a gyártósorok leterheltségét egészen addig, amíg meg nem kezdődik a Global Combat Air Programme (GCAP) keretében fejlesztett hatodik generációs harci repülőgép végső összeszerelése – írja a Defence News híradása nyomán a Portfolio.

A londoni székhelyű vállalat vezérigazgatója, Charles Woodburn szerdán, az éves pénzügyi eredmények ismertetését követő elemzői konferenciahíváson közölte: a gyártási igények immár lefedik a teljes időszakot a GCAP-repülőgép végső összeszerelésének megkezdéséig. Spanyolország és Olaszország 2024 végén, Németország pedig tavaly októberben rendelt újabb Eurofightereket.

Még ugyanebben a hónapban Törökország is új vásárlóként csatlakozott a programhoz. A szállítások a 2030-as évek közepéig tartanak, míg a GCAP-program – az Egyesült Királyság, Olaszország és Japán közös fejlesztése – a tervek szerint 2035-ben kezdi meg a rendszeresítést.

Az Eurofighter-konzorcium 2025 júniusában jelentette be, hogy az évi 14 darabos gyártási ütemet 2028 közepére évi 20-ra, később pedig évi 30 gépre emeli.

A vezérigazgató szerint jó ütemben halad a termelés megduplázása, és amennyiben újabb megrendeléseket sikerül elnyerniük, felfelé módosítják a terveket. Azt is hozzátette, hogy a meglévő és új vásárlók részéről egyaránt további értékesítési lehetőségek kínálkoznak, beleértve a potenciális új európai rendeléseket is.

Európa egyre fontosabb piac a BAE számára: a régióban a 2025-ös árbevétel 28 százalékkal nőtt, miközben a vállalat összesített bevételnövekedése 8 százalékos volt.

Az öreg kontinens adta a rendelésállomány 32 százalékát 2025 végén, míg az értékesítésnek egyelőre 11 százalékát tette ki.

Charles Woodburn az elkövetkező öt évre jelentős növekedést vár a kontinensen. Ezt a svéd Hägglunds részleg, az Eurofighterben és az MBDA-ban meglévő részesedések, valamint a lengyel PGZ-hez hasonló vállalatokkal kötött partnerségek is támogatják. Utóbbiak az Európai Unió védelmi hitelezési programjából is profitálhatnak.