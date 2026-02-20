Egyre több az erőszakos cselekmény, szigorítás jön a német vonatokon és pályaudvarokon

A nagyvárosi pályaudvarok különösen érintettek. Közülük is élen jár a lipcsei főpályaudvar, ahol a közszolgálati médiumok, az ARD és a ZDF beszámolója szerint 2025-ben a legtöbb, szám szerint 859 erőszakos cselekmény történt. A lipcseit a dortmundi pályaudvar követte 735 ilyen cselekménnyel, majd a berlini pályaudvar következett 648-cal.

Csaknem 1000 késeléses támadás történt, és több mint 2000-et tett ki a szexuális bűncselekmények, illetve további több ezret a munkájukat teljesítő szövetségi rendőrök elleni erőszakos cselekmények száma. Ezen felül körülbelül 15 000 verbális támadást regisztráltak, beleértve a köpködést is

Patrick Schnieder közlekedési miniszter ennek nyomán

azonnali cselekvési programot sürgetett biztonság erősítése érdekében.

A címzett a Deutsche Bahn (Német Vasút) volt. A tervek szerint a vállalat a szövetségi rendőrséggel együttműködve több vasútállomáson a biztonsági személyzet növelését tervezi, továbbá az állomásokon kamerákat, illetve videotechnikát szerelnek fel.

Rajna-vidék-Pfalzban a testkamerákat részesítik előnyben. A tartományi kormány bejelentette, hogy a szakszervezetekkel és az illetékes közlekedési hatóságokkal együttműködve több millió eurót különít el a munkavállalók megerősített védelmére. Ezt a forrást nagyrészt testkamerák beszerzésére fordítják

Alexander Schweizer tartományi miniszterelnök ezen kívül felszólított arra is, hogy

módosítsák az úgynevezett Németország-bérletet (Deutschlandticket).

A bérletet évekkel ezelőtt még az akkori Scholz-kormány vezette be, az a tömegközlekedési eszközökre, illetve vasúton másodosztályra érvényes. Induláskor kísérleti alapon néhány hónapig 9 euróba került, utána ára tartósan 49 euróra, mostanra pedig 63 euróra emelkedett.

A módosítás a miniszterelnök szerint azt jelentené, hogy a bérleten kötelező legyen a személyazonosságot megerősítő fénykép. Ez lehetővé enné, hogy az ellenőröknek ne kelljen külön is kérni személyi igazolványt, adott esetben az útlevelet.

A Deutsche Bahn (DB) a közelmúltban átfogó biztonsági csomagot jelentett be, melynek keretében 2026-ban a DB összes, az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló, a vonatokon és a pályaudvarokon dolgozó alkalmazottját testkamerával fogják ellátni. Ezek használata önkéntes lesz, de a cég a vasúti biztonság növekedését várja az intézkedéstől.

Emellett a vasúttársaság az erőszakos cselekményekkel leginkább érintett pályaudvarokra még mintegy 200 biztonsági embert vezényel, emellett szándéka fejleszteni a vészhívó alkalmazását, korszerűsíteni a dolgozói védőfelszerelését, illetve alaposabb képzést nyújtani nekik a kritikus helyzetek kezelésére.