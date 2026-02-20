ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.85
usd:
322.41
bux:
125733.91
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Utasok szállnak fel az Eurostar vasúttársaság Londonból Párizsba és Brüsszelbe közlekedõ járatai egyikére a londoni St. Pancras pályaudvaron 2021. január 22-én. A koronavírus-járvány miatt drasztikusan csökkent az utasok száma a járatokon, és a társaság pénzügyi nehézségekkel küzd. Franciaország és az Egyesült Királyság tárgyalásokat kezdett a cég megmentése érdekében.
Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain

Egyre több az erőszakos cselekmény, szigorítás jön a német vonatokon és pályaudvarokon

Infostart

Mélyen megrázta Németországot a közelmúltban az a haláleset, amely Rajna-vidék-Pfalz tartományban egy vasúti szerelvényen történt. Egy jegyellenőr munkavégzés során vesztette életét, amikor egy „potyautas” végzetesen bántalmazta őt. Napokkal később vált ismertté, hogy a német vonatokon és a pályaudvarokon a múlt évben csaknem 6000 bűncselekmény történt.

A nagyvárosi pályaudvarok különösen érintettek. Közülük is élen jár a lipcsei főpályaudvar, ahol a közszolgálati médiumok, az ARD és a ZDF beszámolója szerint 2025-ben a legtöbb, szám szerint 859 erőszakos cselekmény történt. A lipcseit a dortmundi pályaudvar követte 735 ilyen cselekménnyel, majd a berlini pályaudvar következett 648-cal.

Csaknem 1000 késeléses támadás történt, és több mint 2000-et tett ki a szexuális bűncselekmények, illetve további több ezret a munkájukat teljesítő szövetségi rendőrök elleni erőszakos cselekmények száma. Ezen felül körülbelül 15 000 verbális támadást regisztráltak, beleértve a köpködést is

Patrick Schnieder közlekedési miniszter ennek nyomán

azonnali cselekvési programot sürgetett biztonság erősítése érdekében.

A címzett a Deutsche Bahn (Német Vasút) volt. A tervek szerint a vállalat a szövetségi rendőrséggel együttműködve több vasútállomáson a biztonsági személyzet növelését tervezi, továbbá az állomásokon kamerákat, illetve videotechnikát szerelnek fel.

Rajna-vidék-Pfalzban a testkamerákat részesítik előnyben. A tartományi kormány bejelentette, hogy a szakszervezetekkel és az illetékes közlekedési hatóságokkal együttműködve több millió eurót különít el a munkavállalók megerősített védelmére. Ezt a forrást nagyrészt testkamerák beszerzésére fordítják

Alexander Schweizer tartományi miniszterelnök ezen kívül felszólított arra is, hogy

módosítsák az úgynevezett Németország-bérletet (Deutschlandticket).

A bérletet évekkel ezelőtt még az akkori Scholz-kormány vezette be, az a tömegközlekedési eszközökre, illetve vasúton másodosztályra érvényes. Induláskor kísérleti alapon néhány hónapig 9 euróba került, utána ára tartósan 49 euróra, mostanra pedig 63 euróra emelkedett.

A módosítás a miniszterelnök szerint azt jelentené, hogy a bérleten kötelező legyen a személyazonosságot megerősítő fénykép. Ez lehetővé enné, hogy az ellenőröknek ne kelljen külön is kérni személyi igazolványt, adott esetben az útlevelet.

A Deutsche Bahn (DB) a közelmúltban átfogó biztonsági csomagot jelentett be, melynek keretében 2026-ban a DB összes, az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló, a vonatokon és a pályaudvarokon dolgozó alkalmazottját testkamerával fogják ellátni. Ezek használata önkéntes lesz, de a cég a vasúti biztonság növekedését várja az intézkedéstől.

Emellett a vasúttársaság az erőszakos cselekményekkel leginkább érintett pályaudvarokra még mintegy 200 biztonsági embert vezényel, emellett szándéka fejleszteni a vészhívó alkalmazását, korszerűsíteni a dolgozói védőfelszerelését, illetve alaposabb képzést nyújtani nekik a kritikus helyzetek kezelésére.

Kezdőlap    Külföld    Egyre több az erőszakos cselekmény, szigorítás jön a német vonatokon és pályaudvarokon

németország

vasút

erőszak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Balesetek, árokba csúszott, a hótorlaszokban elakadt járművek, valamint fakidőlések miatt csaknem száz esetben riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat, hétezernél több fogyasztási helyen szünetel részben vagy teljesen az áramszolgáltatás – közölte a honlapján pénteken a Vas vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
 

A kamionok felén téli gumi sincs – vízszintes hóvihar a nyugati határon

Rengeteg a sérült a zalai buszbalesetben, a szélvédőn át folyt a mentés

Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre

Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre

Tegnap mediterrán ciklon érte el Magyarországot, amellyel együtt intenzív csapadékzóna is érkezett. Az Északnyugat-Dunántúlon, illetve az Alpokalja térségében rendkívül nagy mennyiségű, akár a 20-30 centimétert is meghaladó hótakaró kialakulására van esély. Az Alpokalján a HungaroMet több járásra is narancs riasztás adott ki a viharos szél miatt jelentkező hófúvás veszélyére figyelmeztetve, országszerte több helyen pedig hótorlaszok kialakulására is van esély a mai nap folyamán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bejelentette Donald Trump: megnyitja az UFO-aktákat

Bejelentette Donald Trump: megnyitja az UFO-aktákat

Az azonosítatlan repülő tárgyak és a kormányzati titkolózás iránti közérdeklődés 2017-ben kapott új lendületet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump announces new 10% global tariff as he hits out at 'deeply disappointing' Supreme Court ruling

Trump announces new 10% global tariff as he hits out at 'deeply disappointing' Supreme Court ruling

The US president says he will impose the temporary levies, after the top court struck down his sweeping tariffs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 20. 21:20
Lyoni lincselés: hét ember ellen indult eljárás
2026. február 20. 21:09
Jóváhagyta a venezuelai parlament a politikai foglyok amnesztiáját
×
×