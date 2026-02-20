ARÉNA - PODCASTOK
piros színű égő gyertya
Nyitókép: Pixabay

Meghalt két magyar Ausztriában

Infostart

Egy ipari üzemben történt munkahelyi baleset következtében életét vesztette két magyar munkás az ausztriai Leoben-Donawitzban - közölte a stájerországi tartományi rendőrség.

A baleset kedden történt a felső-stájerországi üzemben. Egy 26 éves magyar munkás már a helyszínen meghalt, 20 éves kollégája pedig súlyos, életveszélyes szén-monoxid-mérgezést szenvedett egy ellenőrizetlen gázkibocsátás következtében. A sérültet a grazi tartományi kórházba (LKH Graz) szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség pénteki tájékoztatása szerint az eset feltehetően vágási munkálatok közben történt az üzemben. A két, magyar állampolgárságú munkás felülvizsgálati munkákat végzett egy föld alatti aknában, ahol a szén-monoxid-szivárgás történt.

A sérülteket egy művezető találta meg, aki azonnal riasztotta a mentőszolgálatokat.

A baleset pontos körülményeinek kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.

