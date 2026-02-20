ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 20. péntek
Hans Egede dánnorvég evangélikus misszionárius szobra a dán zászló mellett a grönlandi fõvárosban, Nuukban 2025. március 7-én. A Dániához tartozó Grönlandon március 11-én tartanak parlamenti választásokat. Grönlandnak, a világ legnagyobb szigetének területét 80 százalékban egész évben jég borítja. A szigetország a világ legnagyobb kiaknázatlan ritkaföldfém-kincsével rendelkezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen

A lehető legrosszabbra is felkészülnek a dánok

Infostart / MTI

Dánia "teljes készültségi" stratégiát indít útjára annak érdekében, hogy megerősítse az országot az esetleges háborúk, hibrid támadások vagy természeti katasztrófák ellen - jelentette be Torsten Schack Pedersen, a szociális biztonságért és megelőzésért felelős miniszter.

A kormány 1,2 milliárd dán koronát (60 milliárd forint) tervez pótlólagosan beruházni a nemzeti készültségi stratégia végrehajtásába. "Mindannyiunknak együtt kell dolgoznunk, hogy Dánia ellenállóbbá váljon" - mondta Pedersen. Figyelmeztetett, hogy Dánia a második világháború óta a legsúlyosabb és legösszetettebb kockázati és fenyegetési forgatókönyvvel néz szembe. Ebben a helyzetben mindenki felelős a saját és mások biztonságáért is - hangsúlyozta.

A "teljes készültségi" stratégia célja, hogy lehetővé tegye a hatóságoknak, a vállalkozásoknak és az állampolgároknak, hogy háború, katasztrófa vagy bármilyen más válság idején együtt tudjanak működni a különböző hatóságokkal. Hasonló stratégiák már léteznek Svédországban, Norvégiában és Finnországban is.

Egyre több az erőszakos cselekmény, szigorítás jön a német vonatokon és pályaudvarokon

Egyre több az erőszakos cselekmény, szigorítás jön a német vonatokon és pályaudvarokon
Mélyen megrázta Németországot a közelmúltban az a haláleset, amely Rajna-vidék-Pfalz tartományban egy vasúti szerelvényen történt. Egy jegyellenőr munkavégzés során vesztette életét, amikor egy „potyautas” végzetesen bántalmazta őt. Napokkal később vált ismertté, hogy a német vonatokon és a pályaudvarokon a múlt évben csaknem 6000 bűncselekmény történt.
