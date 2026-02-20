Thibaut Courtois-t egy francia másodosztályú cspattal hozták hírbe

A klub közleményéből kiderül,hogy a Real Madrid belga válogatott kapusa csatlakozik a teniszikon Novak Djokovicshoz, valamint a Forma-1-es pilótákhoz, Felipe Massához és Kevin Magnussenhez a Le Mans-i projekt résztulajdonosaihoz. A hírességek beszállása miatt a klubot sokan a „francia Wrexhamként” kezdik emlegetni.

A 33 éves kapus az NxtPlay Capital befektetési társaságán keresztül csatlakozott a Le Mans-hoz. A brazil Outfield csoport felvásárolta a Le Mans-t. Az egyesület ezt írta: „A kétszeres UEFA Bajnokok Ligája-győztes és ikonikus kapus, Thibaut Courtois a pályán és azon kívül is a legmagasabb szintű szakértelmet képviseli.”

Thierry Gomezzel, a klub elnökével együttműködve az OutField biztosítja a szükséges erőforrásokat a nagyszabású tervek megvalósításához.

„A projekt egyik pillére már folyamatban van: egy helyi tehetségek nevelésére szánt edzőközpont építése. Középtávon a cél az, hogy a Le Mans FC országos szinten meghatározóvá váljon az utánpótlásnevelésésben,tehetségbázist biztosítson az első csapat számára.”

A klub közleménye hozzátette: „Thierry Gomez, amint közeledik tizedik elnöki évéhez, továbbra is a 2016-ban elindított projekt középpontjában áll: egy strukturált és rugalmas klub építése hosszú távon. A cél egy ambiciózus és fenntartható futballklub felépítése, amely a város ikonikus motorsport örökségében és egy globálisan elismert márkaidentitásban gyökerezik.”