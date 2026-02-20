ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 20. péntek
Thibaut Courtois madridi kapus ünnepli csapata győzelmét a labdarúgó Bajnokok Ligájának döntőjében játszott Liverpool FC - Real Madrid mérkőzés végén a saint-denis-i Stade de France stadionban 2022. május 28-án. A spanyol csapat 1-0-ra győzött.
Nyitókép: Thibaut Courtois madridi kapus ünnepli csapata győzelmét a labdarúgó Bajnokok Ligájának döntőjében játszott Liverpool FC - Real Madrid mérkőzés végén. MTI/EPA/Friedemann Vogel

Thibaut Courtois-t egy francia másodosztályú cspattal hozták hírbe

Infostart

A Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois lett a francia bajnokság második osztájában, a Ligue 2-ben szereplő Le Mans-i klub legújabb részvényese.

A klub közleményéből kiderül,hogy a Real Madrid belga válogatott kapusa csatlakozik a teniszikon Novak Djokovicshoz, valamint a Forma-1-es pilótákhoz, Felipe Massához és Kevin Magnussenhez a Le Mans-i projekt résztulajdonosaihoz. A hírességek beszállása miatt a klubot sokan a „francia Wrexhamként” kezdik emlegetni.

A 33 éves kapus az NxtPlay Capital befektetési társaságán keresztül csatlakozott a Le Mans-hoz. A brazil Outfield csoport felvásárolta a Le Mans-t. Az egyesület ezt írta: „A kétszeres UEFA Bajnokok Ligája-győztes és ikonikus kapus, Thibaut Courtois a pályán és azon kívül is a legmagasabb szintű szakértelmet képviseli.”

Thierry Gomezzel, a klub elnökével együttműködve az OutField biztosítja a szükséges erőforrásokat a nagyszabású tervek megvalósításához.

„A projekt egyik pillére már folyamatban van: egy helyi tehetségek nevelésére szánt edzőközpont építése. Középtávon a cél az, hogy a Le Mans FC országos szinten meghatározóvá váljon az utánpótlásnevelésésben,tehetségbázist biztosítson az első csapat számára.”

A klub közleménye hozzátette: „Thierry Gomez, amint közeledik tizedik elnöki évéhez, továbbra is a 2016-ban elindított projekt középpontjában áll: egy strukturált és rugalmas klub építése hosszú távon. A cél egy ambiciózus és fenntartható futballklub felépítése, amely a város ikonikus motorsport örökségében és egy globálisan elismert márkaidentitásban gyökerezik.”

le mans

thibaut courtois

novak djokovics

Trump announces new 10% global tariff as he hits out at 'deeply disappointing' Supreme Court ruling

Trump announces new 10% global tariff as he hits out at 'deeply disappointing' Supreme Court ruling

The US president says he will impose the temporary levies, after the top court struck down his sweeping tariffs.

