ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.15
usd:
322.34
bux:
125733.91
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy sebészeti maszk egy orvos kezében.
Nyitókép: Getty Images/boonchai wedmakawand

Komoly figyelmeztetés: nincs még kifutóban az influenzajárvány, tavaly ilyenkor jött még egy emelkedés

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Szabolcs és Tolna kivételével mindenhol csökkent az influenzás megbetegedések száma, de a járványon még nem vagyunk túl, ez legfeljebb a leszállóágának kezdete lehet – mondta az InfoRádióban a helyettes országos tisztifőorvos, aki arra is figyelmeztet: nem csak az influenza, hanem a Covidtól az adenovírusig sok minden más is a levegőben van.

A légúti figyelőszolgálat adatai alapján az előző héten majdnem 67 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű megbetegedéssel,

akut légúti tünetekkel pedig több mint 260 ezren.

Továbbra is a gyerekek és az idősek közül kerül ki a legtöbb beteg – tájékoztatta az InfoRádiót Galgóczi Ágnes helyettes országos tisztifőorvos.

„Az influenzaszerű megbetegedéseknél a 3-5 évesek között, illetve a 6-14 évesek között a leggyakoribb az előfordulás. Ezt mutatja az is, hogy 14 bejelentés érkezett közösségi halmozódásokról az elmúlt héten. Döntő többségében bölcsődét, óvodát és általános iskolát érintettek ezek. Ahol kórházi kezelésre van szükség, ott a betegek egyharmada kétéves vagy annál fiatalabb, a másik harmada pedig 60 éves vagy annál idősebb” – fordította a számok nyelvére.

Tolnában és Szabolcsban nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma, a többi megyében mindenhol csökkent. Ez viszont nem jelenti azt, hogy kifutóban lenne a járvány – hangsúlyozta Galgóczi Ágnes.

„Valószínűleg ez már tulajdonképpen a járvány leszálló ágának a kezdete, de még nincs vége azért a légúti szezonnak, a leszállóág is elhúzódó lehet, nem mondhatjuk azt, hogy elmúlt a veszély, de ezen a héten csökkenést tapasztaltunk. A tavalyi évben egyébként egy ilyen csökkenés után ismét volt egy emelkedés, bár most nekem úgy tűnik, hogy elindultunk a csökkenés irányába.”

De nem csak az influenza A és B vírusa cirkulál a levegőben. Jelen van az RSV, a Covid-19 fertőzés is, számos megbetegedés hátterében pedig rinovírus, parainfluenza-vírus vagy adenovírus áll,

vagyis továbbra sem szabad elfeledkezni

  • a megelőzésről,
  • a kézmosásról,
  • a köhögési-tüsszentési etikett betartásáról vagy
  • a maszkhasználatról

sem.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Komoly figyelmeztetés: nincs még kifutóban az influenzajárvány, tavaly ilyenkor jött még egy emelkedés

betegség

influenza

galgóczi ágnes

nngyk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Balesetek, árokba csúszott, a hótorlaszokban elakadt járművek, valamint fakidőlések miatt csaknem száz esetben riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat, hétezernél több fogyasztási helyen szünetel részben vagy teljesen az áramszolgáltatás – közölte a honlapján pénteken a Vas vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
 

A kamionok felén téli gumi sincs – vízszintes hóvihar a nyugati határon

Rengeteg a sérült a zalai buszbalesetben, a szélvédőn át folyt a mentés

Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt Trump a vámokról - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Megszólalt Trump a vámokról - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Izgalmas a nap a nemzetközi piacokon, Európában jól teljesítettek a tőzsdék, az USA-ban pedig bizonytalan a hangulat, miután a nyitás előtt a vártnál gyengébb GDP- , és inflációs adatok érkeztek. Történt egy nagyon fontos fejllemény is: az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltörölte Donald Trump amerikai elnök globális vámjait, amire reagálva nagyot esett az arany árfolyama, de az amerikai részvényindexeknél is komoly mozgások indultak. Eközben a geopolitikai fronton zajlanak az események, az olajár féléves csúcsra ment, miután Donald Trump kijelentette, hogy a következő 10-15 napban döntést hoz az Iránnal szembeni katonai fellépéstől.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Lázár János: radikális változásokat ígér a kiskereskedelemben - retteghetnek a boltláncok?

Megszólalt Lázár János: radikális változásokat ígér a kiskereskedelemben - retteghetnek a boltláncok?

A külföldi láncok mozgásterét már jelenleg is szigorú szabályok korlátozzák.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Supreme Court striking down global tariffs 'deeply disappointing' as he attacks justices

Trump says Supreme Court striking down global tariffs 'deeply disappointing' as he attacks justices

It ruled with a 6-3 majority that Trump exceeded his authority when he imposed tariffs via a law reserved for national emergencies.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 20. 19:19
Ez már végleges: az MSZP nem indul a választásokon
2026. február 20. 19:08
Volodimir Zelenszkij: hamarosan megszülethet az egyezség az oroszokal
×
×