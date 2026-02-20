Komoly figyelmeztetés: nincs még kifutóban az influenzajárvány, tavaly ilyenkor jött még egy emelkedés

A légúti figyelőszolgálat adatai alapján az előző héten majdnem 67 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű megbetegedéssel,

akut légúti tünetekkel pedig több mint 260 ezren.

Továbbra is a gyerekek és az idősek közül kerül ki a legtöbb beteg – tájékoztatta az InfoRádiót Galgóczi Ágnes helyettes országos tisztifőorvos.

„Az influenzaszerű megbetegedéseknél a 3-5 évesek között, illetve a 6-14 évesek között a leggyakoribb az előfordulás. Ezt mutatja az is, hogy 14 bejelentés érkezett közösségi halmozódásokról az elmúlt héten. Döntő többségében bölcsődét, óvodát és általános iskolát érintettek ezek. Ahol kórházi kezelésre van szükség, ott a betegek egyharmada kétéves vagy annál fiatalabb, a másik harmada pedig 60 éves vagy annál idősebb” – fordította a számok nyelvére.

Tolnában és Szabolcsban nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma, a többi megyében mindenhol csökkent. Ez viszont nem jelenti azt, hogy kifutóban lenne a járvány – hangsúlyozta Galgóczi Ágnes.

„Valószínűleg ez már tulajdonképpen a járvány leszálló ágának a kezdete, de még nincs vége azért a légúti szezonnak, a leszállóág is elhúzódó lehet, nem mondhatjuk azt, hogy elmúlt a veszély, de ezen a héten csökkenést tapasztaltunk. A tavalyi évben egyébként egy ilyen csökkenés után ismét volt egy emelkedés, bár most nekem úgy tűnik, hogy elindultunk a csökkenés irányába.”

De nem csak az influenza A és B vírusa cirkulál a levegőben. Jelen van az RSV, a Covid-19 fertőzés is, számos megbetegedés hátterében pedig rinovírus, parainfluenza-vírus vagy adenovírus áll,

vagyis továbbra sem szabad elfeledkezni

a megelőzésről,

a kézmosásról,

a köhögési-tüsszentési etikett betartásáról vagy

a maszkhasználatról

sem.