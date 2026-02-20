ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 20. péntek
Masked robber with gun aiming into camera. Man in hood threatens with firearm. Weapon in persons hands. Murderer or armed thief. Criminal with pistol.
Nyitókép: Savusia Konstantin/Getty Images

Tíz évvel a biatorbágyi fegyveres rablás után elfogták az egyik elkövetőt

Infostart / MTI

A férfi és társai csuklyával a fejükön erőszakkal behatoltak egy ingatlanba, majd fegyvernek látszó tárggyal megütötték a családfőt, akivel közölték, hogy ők korrupt rendőrök, és ha nem adják át az értékeiket, kábítószert szórnak szét a házban, és börtönbe juttatják őket.

A Pest Vármegyei Főügyészség különösen jelentős értékre elkövetett rablás és más bűncselekmények miatt indítványozta a letartóztatását annak a férfinak, aki évekkel ezelőtt három társával kirabolt egy házaspárt otthonában.

A gyanúsított és társai elhatározták, hogy Biatorbágyon kirabolnak egy jó anyagi körülmények között élő házaspárt. 2016 augusztusában a hajnali órákban – miközben a pár és féléves gyermekük az ingatlanban aludtak – a férfiak csuklyával a fejükön erőszakkal behatoltak az ingatlanba. A nő kezét és lábát gyorskötözővel megkötözték, míg férje kezeit hátrabilincselték,

a náluk lévő lőfegyvernek látszó tárggyal megütötték, majd közölték vele, hogy ők korrupt rendőrök, és ha nem adják át az értékeiket, kábítószert szórnak szét a házban, és börtönbe juttatják őket.

A sértett a rablóknak csaknem 71 millió forint értékben adott át ékszereket, órákat és készpénzt. Mielőtt az elkövetők távoztak volna, a síró kisgyermeket az összekötözött kezű nő ölébe rakták, majd egy takarót terítettek rájuk.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a napokban azonosították és elfogták a különösen jelentős értékre elkövetett rablás bűntettével gyanúsítható férfit. A büntetett előéletű, súlyos bűncselekmények elkövetésével gyanúsított férfi esetében számolni lehet azzal, hogy letartóztatása nélkül a hatóságok elől megszökne. Továbbá reális annak a veszélye is, hogy szabadlábon hagyása esetén a férfi tanúkat befolyásolna, megfélemlítene és további bűncselekményeket követne el.

A főügyészség a bizonyítás megnehezítésének, a szökés és a bűnismétlés megakadályozásának érdekében a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését indítványozza. A letartóztatásról a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni.

