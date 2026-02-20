ARÉNA - PODCASTOK
Kávébab, darált kávé és kész kávé egy képen.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Veszélyben a világ egyik kedvenc itala

Infostart

Németországban már van olyan kávéforgalmazó, amely árat emelt a világpiaci hatások nyomán.

A kávétermelő országok éghajlata lassan túl meleg lesz a kávétermesztéshez, állapította meg egy friss elemzés – írja a The Guardian.

Mint olvasható, arra jutott a jelenséget kutató Climate Central, hogy a világ kávéellátásának 75 százalékát adó top 5 országban 2021–2025 között a klímaváltozás miatt átlagosan 57 olyan nap volt, amikor a kávét károsító mértékben magasabb volt a hőmérséklet a szokásosnál.

A kávébabok ugyanis meghatározott hőmérsékleti és csapadékkörülmények között érzik magukat a legjobban, főleg a legértékesebb fajtára, az arabicára van negatív hatással a 30 fok fölötti hőség. Az ipari statisztikák szerint naponta 2 milliárd csésze kávét fogyasztanak a világon. Ugyanakkor a Világbank adatai alapján az arabica és a robusta kávébabok ára majdnem megduplázódott 2023 és 2025 között – írják a brit lap.

Mindeközben a Tchibo, a pörkölt kávé németországi, ausztriai, csehországi és magyarországi piacvezetője árat emelt az elmúlt napokban Németországban – számolt be a Handelsblatt. Fél kilónyi kávét így a korábbi 8,99 euró helyett már 9,99 euróért kínálnak. Az áremelést azzal indokolják, hogy a kávé felvásárlási ára az elmúlt évben jelentősen megemelkedett. Tizenkét hónapig tudták tartani ennek ellenére a korábbi árszintet, „de most már reagálni kellett”. Emellett a Tchibo beperelte az Aldi Südöt, amely lánc véleményük szerint túlságosan olcsón, beszerzési ár alatt adja a kávét. Így veszteséggel árulják a terméket szerintük.

Hazánkban is nominálisan emelkedett a kávé ára az elmúlt években, mint a KSH adatai mutatják.

Szabolcsi Lajos, a Dallmayr Magyarország ügyvezetője a Portfoliónak adott interjújában úgy vélekedett: a jelenlegi kilátások alapján enyhülhet a nyersanyagár-nyomás, a globális kínálati kép javulása mérsékelheti a költségoldali feszültséget. Hozzátette, Magyarországon a fogyasztói árak jellemzően késleltetve követik a világpiaci nyersanyagár mozgását.

