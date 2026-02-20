ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 20. péntek
Havas vasúti sínek hóval borított, kékes színű erdő és mező között // Snowy rural railway line through frozen winter landscape
Nyitókép: Trygve Finkelsen/Getty Images

A kamionok felén téli gumi sincs – vízszintes hóvihar a nyugati határon

Infostart / InfoRádió - Zsámboki Zsolt

Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki igazgatóhelyettese az InfoRádióban kérte, ne csupán Vas, de a többi nyugati vármegyében is fontolják meg az emberek, hogy most útnak indulnak-e. Ha vége a szélnek, ígéri, gyorsan rendet csinálnak.

Havazás, hófúvás sújtotta pénteken elsősorban a Dunántúl északi és nyugati részét.

Péntek délután teljes Vas vármegyében drámai helyzet volt, 30-40 centiméter hó lehullott, a hótömeget folyamatosan fújó, 70 km/h-s szél dobálja, emiatt a szél bármelyik útszakaszon kialakíthat hóátfúvásokat.

Mint az InfoRádió Mikesz Csabától, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki igazgatóhelyettesétől megtudta, a 84-es úton teljes útzár van egy keresztbe fordult kamion miatt, de gyakorlatilag bármikor, bárhol találkozhatunk hasonló eseményekkel arrafelé.

A Közút 147 saját autóval próbál helyt állni, és több mint 60 lehívható gépet is igénybe vesznek, sok erőforrást átcsoportosítottak.

Este a jelenleg nyugaton tomboló hóviharból egy szelídebb, csapadékos viharzóna már keletebbre jelentkezik, az ország középső-déli részén várható már csak friss hó, a szélből egy-egy nagyobb lökés marad mutatóba.

Vas területének teljes egészére 7,5 tonnás korlátozást vezettek be, az érintett járművek felén egyébként sincs téli gumi Mikesz Csaba elmondása szerint, így a nagy szél elég ahhoz, hogy egy kamiont keresztbe fordítson az úton.

A soproni határkotlátozás is tart még, arrafelé csak Hegyeshalmon át lehet elérni Ausztriát, de ott is körültekintőnek kell lenni, figyelni kell még Ausztria híreit is, a teljes Alpokalján esett a hó péntek délután.

Azt nem lehet most megjósolni, hogy mikorra végeznek az utak megtisztiításával, mert a szél folyamatosan ellenük dolgozik; ha az eláll, 10-12 óra alatt lehet rend.

Jó hír viszont, hogy vasárnap már egész nap olvad majd, napközben kifejezetten meleg idő várható.

Mindenkinek tájékozódnia kell az Útinformon indulás előtt.

Vas mellett Győr-Moson-Sopron, Zala és Veszprém megyében is óvatosan kell útra kelni.

közlekedés

havazás

magyar közút

mikesz csaba

