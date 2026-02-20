ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült felvételen a Déli pályaudvar tárolóvágányai 2024. január 16-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Megerősítették, értékes vasúti ingatlanok eladására készül az állam

Infostart

A csütörtöki-pénteki hírekre reagált az építésügyi tárca.

Vitézy Dávid fővárosi közgyűlési képviselő iparági forrásokból úgy értesült, hogy még a választások előtti napokban megválna a kormány nagy értékű budapesti vasúti területtől. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője ebbéli értesülését péntek reggel közzé is tette a Facebookon.

Délutánra a szaktárca, a Lázár János által vezetett építésügyi minisztérium által megerősítést nyert, hogy a következő hónapokban eladnák a budapesti pályaudvarok környékén lévő egykori vasúti területeket, az ebből származó bevételből pedig magukat a pályaudvarokat újítanák fel.

Mint a Telex összefoglalójából kiderül, csütörtökön a VSquare szellőztette meg, hogy telekeladásokban lehet érintett a Déli, a Nyugati, a Kelenföldi és a Keleti pályaudvar területe, elsősorban a használaton kívüli részek. Az ingatlanokat márciusban kínálnák eladásra, a szerződéseket április 10-én, két nappal a választások előtt kötnék meg.

A tárca közlése szerint Vitézy Dávid értesülése egy teljesen nyilvános és átlátható folyamat része, az eladás pedig a nemzeti vagyonkezelő aukciós felületén történik majd, és a tranzakció nem függ a választások időpontjától. A bevételek legelső részéből a Délit rakják majd rendbe. „Nem értékvesztés történik, hanem értéknövelés: mind a MÁV-csoport, mind a főváros gyarapodik a kérdéses ingatlanok hasznosításával” – derül ki a minisztériumi közlésből.

Az eladásra kínált vagyonelemek összértéke akár 100 milliárdos nagyságrendű is lehet. Az ingatlanok értékesítését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. intézné. A tranzakciót az Építési és Közlekedési Minisztérium készíti elő.

Balesetek, árokba csúszott, a hótorlaszokban elakadt járművek, valamint fakidőlések miatt csaknem száz esetben riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat, hétezernél több fogyasztási helyen szünetel részben vagy teljesen az áramszolgáltatás – közölte a honlapján pénteken a Vas vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
 

