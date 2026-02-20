ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.9
usd:
322.46
bux:
125733.91
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A 48. Utazás+ kiállítás és a Budapest Boat Show a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2026. február 19-én.
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

Utazik a Hungexpo

Infostart

Elkezdődött Magyarország első számú turisztikai eseménye, az Utazás+ Nemzetközi Turisztikai Kiállítás és Élményfesztet a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A látogatók a hétvégén egyetlen belépővel tekinthetik meg a társkiállításokat is: a Budapest Boat Show-t, a Karaván Szalont és az E-bike Test&Show-t.

A szervezők szándéka szerint a lassan fél évszádos múltra visszatekintő rendezvény minden utazni vágyónak lehetőséget kínál új úti célok felfedezésére, inspirációgyűjtésre és a következő utazás megtervezésére.

A magyar utazók legkedveltebb desztinációi, Horvátország, Málta, Görögország és Spanyolország kiállítói mellett az Egyesült Államoktól Ruandáig 20 országból 160 kiállító lesz jelen az idei Utazás+ kiállításon, köztük számos jelentős utazásszervező és a turizmus, a kikapcsolódás különböző ágaihoz kapcsolódó gyártók, szolgáltatók – olvasható a Hungexpo közleményében.

A rendezvény hivatalos megnyitóját a Visit Hungary Nonprofit Zrt. szakmai programja követte, melynek középpontjában a fenntartható turizmus aktuális kérdései állnak. A nyitó előadásban Váradi Zsuzsanna, a szervezet kiemelt vezető szakértője és fenntarthatósági munkacsoportjának vezetője ismertette a „Megélni, nem felélni!” szemlélet lényegét, valamint bemutatta a Visit Hungary „Utazz tudatosan! – 50 inspiráló példa a magyar turizmusból” című kiadványát is.

Az A pavilonban újra olyan közönségprogramok kaptak helyet, amelyek minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtanak. A síelés világát bemutató élménysziget, az Egészségsziget, a kreatív EDUKIDO gyerekfoglalkozás és a társasjáték-élmények egyaránt megtalálhatók.

Az utazással foglalkozó influenszerek, köztük Kassay Tamás és Szécsi László a Blogger Corneren számolnak be a kalandjaikról. Külön programszigeten mutatkoznak be Magyarország borrégiói: az Egri Borélmény, a Villány–Siklósi Borút Egyesület, a Tokaj-Hétszőlő, az Etyeki Kúria Borászat és a Tornai Pince nemcsak boraikat hozzák el, hanem azt a hangulatot és életérzést is, amely minden borvidéket egyedivé tesz.

Budapest, 2026. február 19. Horváth Brigitta, a kiállítás igazgatója beszédet mond a 48. Utazás+ kiállítás és a Budapest Boat Show megnyitóján a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2026. február 19-én. MTI/Hatházi Tamás
Horváth Brigitta, a kiállítás igazgatója beszédet mond a 48. Utazás+ kiállítás és a Budapest Boat Show megnyitóján a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2026. február 19-én. MTI/Hatházi Tamás

A fekete kontinens iránt érdeklődők ezúttal is válogathatnak az Afrika Expo standjai között. A kiállítás zárónapján a Járatlan Utakon Fesztiválon különleges, utazós történetekkel várják a látogatókat. Az AEROPARK Repülőmúzeum a kereskedelmi repülés kulisszatitkait mutatja be aktív és nyugállományú pilóták, műszaki szakemberek, légiutas-kísérők közreműködésével.

A Karaván Szalon csaknem 100 jármű bemutatása mellett közösségi élményt is ad, a kiállítók többsége maga is aktív lakóautós utazó, így az érdeklődők első kézből szerezhetnek tapasztalatokat erről az életformáról.

Az E-bike Test&Show az itthon forgalmazott elektromos kerékpárok széles választéka lesz megtalálható és kipróbálható a 3000 m²-es tesztpályán. A tesztelők egy nyereményjátékban is részt vehetnek, ahol a Kellys felajánlásával egy TYGON R10 P elektromos kerékpárt sorsolnak ki a kiállítást követően.

A látogatókat egy másik nyereményjáték is várja: a kiállítás területén kihelyezett QR kódok beolvasásával kvízkérdésekre válaszolhatnak. A válaszadók között a Hungexpo partnerei által felajánlott tárgyi nyereményeket, utazásokat, szállás- és programlehetőségeket sorsolnak ki.

Az Utazás+ kiállítással egy helyen és egy időben rendezett 34. Budapest Boat Show az ország legnagyobb „szárazföldi kikötője”. Itt 45 kiállító motoros és elektromos hajói, hajózási felszerelései, szolgáltatásai és vízi sporteszközeinek széles kínálata várja a látogatókat.

Budapest, 2026. február 19. Érdeklõdõk a 48. Utazás+ kiállítás és a Budapest Boat Show nyitónapján a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2026. február 19-én. MTI/Hatházi Tamás
Érdeklõdõk a 48. Utazás+ kiállítás és a Budapest Boat Show nyitónapján a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2026. február 19-én. MTI/Hatházi Tamás

A rendezvény 2026-ban is a szezon első hazai eseménye, ahol a látogatók elsőként találkozhatnak az új modellekkel, fejlesztésekkel, piaci trendekkel, márkákkal és interaktív elemekkel, amelyek előre vetítik a következő szezon trendjeit.

A rendezvény díszvendégének, a Magyar Evezős Szövetségnek a közreműködésével a megismerkedhetnek az evezés sokszínű világával, a klasszikus versenyhajóktól a látványos tengeri evezésig. Az élményszigeten pedig a szövetség 1 perces kihívással várja az érdeklődőket. A program célja, hogy bárki rövid, könnyen teljesíthető formában személyes élményen keresztül találkozzon az evezéssel, kipróbálja az ergométert, és átérezze a sportág alapvető mozgásélményét.

Budapest, 2026. február 19. A 48. Utazás+ kiállítás és a Budapest Boat Show a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2026. február 19-én. MTI/Hatházi Tamás
A 48. Utazás+ kiállítás és a Budapest Boat Show a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2026. február 19-én. MTI/Hatházi Tamás

Kezdőlap    Belföld    Utazik a Hungexpo

turizmus

utazás

kiállítás

hungexpo

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Balesetek, árokba csúszott, a hótorlaszokban elakadt járművek, valamint fakidőlések miatt csaknem száz esetben riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat, hétezernél több fogyasztási helyen szünetel részben vagy teljesen az áramszolgáltatás – közölte a honlapján pénteken a Vas vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
 

A kamionok felén téli gumi sincs – vízszintes hóvihar a nyugati határon

Rengeteg a sérült a zalai buszbalesetben, a szélvédőn át folyt a mentés

Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elvehetik a trónöröklési jogot a botrányba keveredett hercegtől

Elvehetik a trónöröklési jogot a botrányba keveredett hercegtől

A brit kormány fontolóra vette András volt yorki herceg eltávolítását a trónutódlási sorból. III. Károly király 66 éves öccse ellen rendőrségi vizsgálat folyik, miután felmerült vele szemben az a gyanú, hogy a korábbi években bizalmas brit kormányzati információkat szolgáltatott ki a súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzembernek, Jeffrey Epsteinnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bejelentette Donald Trump: megnyitja az UFO-aktákat

Bejelentette Donald Trump: megnyitja az UFO-aktákat

Az azonosítatlan repülő tárgyak és a kormányzati titkolózás iránti közérdeklődés 2017-ben kapott új lendületet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump announces new 10% global tariff as he hits out at 'deeply disappointing' Supreme Court ruling

Trump announces new 10% global tariff as he hits out at 'deeply disappointing' Supreme Court ruling

The US president says he will impose the temporary levies, after the top court struck down his sweeping tariffs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 20. 20:25
Szijjártó Péter megfenyegette Ukrajnát
2026. február 20. 19:30
Komoly figyelmeztetés: nincs még kifutóban az influenzajárvány, tavaly ilyenkor jött még egy emelkedés
×
×