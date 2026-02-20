Utazik a Hungexpo

A szervezők szándéka szerint a lassan fél évszádos múltra visszatekintő rendezvény minden utazni vágyónak lehetőséget kínál új úti célok felfedezésére, inspirációgyűjtésre és a következő utazás megtervezésére.

A magyar utazók legkedveltebb desztinációi, Horvátország, Málta, Görögország és Spanyolország kiállítói mellett az Egyesült Államoktól Ruandáig 20 országból 160 kiállító lesz jelen az idei Utazás+ kiállításon, köztük számos jelentős utazásszervező és a turizmus, a kikapcsolódás különböző ágaihoz kapcsolódó gyártók, szolgáltatók – olvasható a Hungexpo közleményében.

A rendezvény hivatalos megnyitóját a Visit Hungary Nonprofit Zrt. szakmai programja követte, melynek középpontjában a fenntartható turizmus aktuális kérdései állnak. A nyitó előadásban Váradi Zsuzsanna, a szervezet kiemelt vezető szakértője és fenntarthatósági munkacsoportjának vezetője ismertette a „Megélni, nem felélni!” szemlélet lényegét, valamint bemutatta a Visit Hungary „Utazz tudatosan! – 50 inspiráló példa a magyar turizmusból” című kiadványát is.

Az A pavilonban újra olyan közönségprogramok kaptak helyet, amelyek minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtanak. A síelés világát bemutató élménysziget, az Egészségsziget, a kreatív EDUKIDO gyerekfoglalkozás és a társasjáték-élmények egyaránt megtalálhatók.

Az utazással foglalkozó influenszerek, köztük Kassay Tamás és Szécsi László a Blogger Corneren számolnak be a kalandjaikról. Külön programszigeten mutatkoznak be Magyarország borrégiói: az Egri Borélmény, a Villány–Siklósi Borút Egyesület, a Tokaj-Hétszőlő, az Etyeki Kúria Borászat és a Tornai Pince nemcsak boraikat hozzák el, hanem azt a hangulatot és életérzést is, amely minden borvidéket egyedivé tesz.

Horváth Brigitta, a kiállítás igazgatója beszédet mond a 48. Utazás+ kiállítás és a Budapest Boat Show megnyitóján a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2026. február 19-én. MTI/Hatházi Tamás

A fekete kontinens iránt érdeklődők ezúttal is válogathatnak az Afrika Expo standjai között. A kiállítás zárónapján a Járatlan Utakon Fesztiválon különleges, utazós történetekkel várják a látogatókat. Az AEROPARK Repülőmúzeum a kereskedelmi repülés kulisszatitkait mutatja be aktív és nyugállományú pilóták, műszaki szakemberek, légiutas-kísérők közreműködésével.

A Karaván Szalon csaknem 100 jármű bemutatása mellett közösségi élményt is ad, a kiállítók többsége maga is aktív lakóautós utazó, így az érdeklődők első kézből szerezhetnek tapasztalatokat erről az életformáról.

Az E-bike Test&Show az itthon forgalmazott elektromos kerékpárok széles választéka lesz megtalálható és kipróbálható a 3000 m²-es tesztpályán. A tesztelők egy nyereményjátékban is részt vehetnek, ahol a Kellys felajánlásával egy TYGON R10 P elektromos kerékpárt sorsolnak ki a kiállítást követően.

A látogatókat egy másik nyereményjáték is várja: a kiállítás területén kihelyezett QR kódok beolvasásával kvízkérdésekre válaszolhatnak. A válaszadók között a Hungexpo partnerei által felajánlott tárgyi nyereményeket, utazásokat, szállás- és programlehetőségeket sorsolnak ki.

Az Utazás+ kiállítással egy helyen és egy időben rendezett 34. Budapest Boat Show az ország legnagyobb „szárazföldi kikötője”. Itt 45 kiállító motoros és elektromos hajói, hajózási felszerelései, szolgáltatásai és vízi sporteszközeinek széles kínálata várja a látogatókat.

Érdeklõdõk a 48. Utazás+ kiállítás és a Budapest Boat Show nyitónapján a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2026. február 19-én. MTI/Hatházi Tamás

A rendezvény 2026-ban is a szezon első hazai eseménye, ahol a látogatók elsőként találkozhatnak az új modellekkel, fejlesztésekkel, piaci trendekkel, márkákkal és interaktív elemekkel, amelyek előre vetítik a következő szezon trendjeit.

A rendezvény díszvendégének, a Magyar Evezős Szövetségnek a közreműködésével a megismerkedhetnek az evezés sokszínű világával, a klasszikus versenyhajóktól a látványos tengeri evezésig. Az élményszigeten pedig a szövetség 1 perces kihívással várja az érdeklődőket. A program célja, hogy bárki rövid, könnyen teljesíthető formában személyes élményen keresztül találkozzon az evezéssel, kipróbálja az ergométert, és átérezze a sportág alapvető mozgásélményét.