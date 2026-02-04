Botrány az olasz miniszterelnökre hasonlító templomi freskó miatt

Váratlan politikai botrányt robbantott ki Itáliában egy fővárosi templom frissen restaurált freskója.

Az angyalfigura Róma egyik legrégebbi templomában: a hívők és a sajtó szerint a San Lorenzo in Lucina, azaz a Szent-Lőrinc templom kerubja feltűnően hasonlít Giorgia Meloni olasz miniszterelnökre.

A felfedezés nyomán egyházi és állami vizsgálat indult, a bazilika pedig zarándokhellyé vált – ezúttal nem vallási, hanem politikai okokból.

Egy látszólag ártalmatlan művészeti restaurálás nyomán feltűnt

„Meloni-angyal” képei gyorsan bejárták az olasz sajtót, az ügy pedig rövid idő alatt műemlékvédelmi témából állami szintű nyomozássá terebélyesedett.

A szóban forgó ábrázolás egy mellékkápolnában található, nem messze a főoltártól. A kerub egy térképet tart a kezében, és egy térdelő alak fölé magasodik – ez a részlet különösen érzékennyé tette az ügyet.

Az alak ugyanis II. világháború után, mindössze 34 napig uralkodó, II. Umberto olasz király (gúnynevén: a Májusi király) mellszobra előtt jelenik meg, akit a monarchia bukása után száműztek az országból.

Olaszország a második világháborút követően, népszavazáson vetett véget a királyságnak, részben azért, mert az uralkodóház együttműködött Benito Mussolini fasiszta diktatúrájával.

Egy angyal, túl sok jelentéssel

A vitatott kerub eredetileg a 2000-es jubileumi év alkalmából készült, amikor a bazilika egyik homlokzati kápolnáját felújították, és ekkor került be II. Umberto mellszobra is.

A mostani botrányt azonban a 2023-ban kezdődött újabb restaurálás robbantotta ki, amelyre az épületet ért vízkárok miatt volt szükség. A felújítás után sokak szerint az angyal arca „megváltozott” – és immár kísértetiesen emlékeztet az ország jelenlegi kormányfőjére.

Ez különösen kényes kérdés, mert Giorgia Meloni jobboldali pártja, az Olaszország Fivérei, történelmi gyökereit tekintve a Mussolini utáni politikai hagyományból nőtt ki. Így egy olyan szent térben megjelenő, látszólagos politikai utalás, amely azt sugallja, hogy az angyal mintegy „hódol” a monarchia jelképe előtt, sokak számára elfogadhatatlan jelkép – írta az Independent.

Mucha gente yendo a la Basílica de San Lorenzo in Lucina a ver el fresco del ángel con la cara de @GiorgiaMeloni !

Vizsgálatok, tömeg és politikai érzékenység

A fotók megjelenése után a római egyházmegye és az olasz kulturális minisztérium is azonnali vizsgálatot rendelt el. A minisztérium egy különmegbízottat, Daniela Porrót küldött a helyszínre, hogy megállapítsák, mi volt az eredeti ábrázolás, és történt-e tudatos beavatkozás a restaurálás során.

„A restaurálás előtt egy átlagos kerub volt ott, ma pedig az ország legnagyobb hatalommal bíró nőjének arca” – írta a La Reppublica liberális lap, azaz a Melonival szemben álló táborhoz húzó újság.

Rome angel fresco with face of Giorgia Meloni to be erased @wantedinrome



The Vicariate of Rome has moved to end the scandal, ordering that the fresco be modified to remove the likeness to Meloni



Link: https://t.co/O8ltypGrvY pic.twitter.com/vAukeDw52K — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) February 3, 2026

Kihasználta a témát az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom is, amely közölte: „a művészet és a kultúra nem lehet a propaganda vagy más eszköze, függetlenül attól, hogy az ábrázolt arc valóban a miniszterelnöké vagy sem”.

Mindeközben a bazilika – amely Róma egyik elegáns terén, nem messze a Spanyol lépcsőtől áll, és amelyet Sixtus pápa szentelt fel 440-ben – hirtelen a figyelem középpontjába került. Tömegével látogatják a hívők és a turisták, hogy lefotózzák az angyalt, nem ritkán megzavarva a miséket is.

Kénytelen volt megszólalni az érintett is

Giorgia Meloni néhány nap hallgatás után igyekezett bagatellizálni az ügyet. Közösségi oldalán egy nevető-síró emoji kíséretében azt írta: „Nem, egyáltalán nem nézek ki úgy, mint egy angyal.”

A helyi plébános, Daniele Micheletti atya, elismerte a hasonlóságot, de jelentéktelennek nevezte azt, hangsúlyozva, hogy a műalkotásokban gyakran használtak élő modelleket.

Példaként Caravaggiót és Michelangelót említette, akik saját koruk valós szereplőit vitték be bibilai tematikájú műveikbe.

Micheletti ugyanakkor hangsúlyozta: a templom tulajdonosa nem az egyház. Ebben igaza van, az épület a belügyminisztérium tulajdona, így a tárca és nem a plébános felel az állagmegőrzésért.

A restaurátor, Bruno Valentinetti tagadta, hogy Melonit használta volna modellként, és azt állította, csupán az eredeti, általa 2000-ben készített festményt állította helyre. Szerinte a hasonlóság „a szemlélő fejében létezik”.

Il rifacimento in chiave meloniana di una parete della Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, ha scatenato la fantasia di decine di profili social, i quali hanno preso spunto dall'angelo con le sembianze della premier per esplorare nuovi confini dell'arte.

Az egyházat különösen felzaklatta az ügy

A római helynök (a püspök vagy más elöljáról joghatóságát gyakorló pap), Baldassare Reina bíboros azonban jóval kevésbé volt elnéző.

Ő egyházi vizsgálatot indított, és élesen bírálta azt az álláspontot, amely szerint egy politikai vezető ábrázolása beleférne a templomi művészetbe. Az egyházmegye közleménye szerint „a vallásos művészet képei nem használhatók fel politikai vagy egyéb, idegen célokra; rendeltetésük kizárólag a liturgikus élet és az imádság szolgálata.”

NEWS

Il caso dell'angelo nella chiesa romana di San Lorenzo in Lucina. Qui vediamo il suo vero volto, quello prima del restauro, e quello ridipinto dal restauratore, che si è preso la libertà di esprimere le sue idee politiche a spese dell'opera d'arte.

A vizsgálatok jelenleg azt próbálják feltárni, hogyan nézett ki pontosan a kerub a 2000-es évek elején – és hogy a mostani hasonlóság puszta véletlen, művészi túlértelmezés, vagy tudatos lépés a megosztó történelmi múlttal rendelkező Itáliában. Egyébként a 15 ezer követővel rendelkező La Pagina dell'Arte X-fiók ki is posztolt egy képet a régi angyalról, amely nem hasonlít a „Meloni-változatra” – azt sugallva, hogy tudatos volt a döntés.