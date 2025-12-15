Válsághelyzetre készül Csehország: új katonai regisztrációt javasol az államfő

A cseh köztársasági elnök egy Liberecben tartott fórumon felidézte, hogy Csehországban több mint 20 éve szüntették meg a sorkatonai szolgálatot, azóta pedig az önkéntes alapon működő tartalékos rendszerre építik a hadsereg kiegészítését. Ez azonban szerinte ma már nem elegendő, és a mozgósítás képessége is gyengül.

Petr Pavel emlékeztetett, hogy a hatályos törvény szerint nők és férfiak egyaránt kötelesek részt venni az állam védelmében, de ez nem feltétlenül jelent fegyveres szolgálatot. A védelemhez kapcsolódó polgári feladatokra is be lehet osztani az állampolgárokat. Az adminisztratív sorozás megszüntetésével azonban teljesen eltűnt az áttekintés arról, hogy hány fiatal van az országban, milyen szakmai ismeretekkel rendelkeznek, vagy mennyire lennének hajlandók szolgálatot vállalni.

A cseh hadsereg vezérkari főnöke, Karel Řehka a Cseh Rádió műsorában megerősítette az elnök álláspontját. Úgy fogalmazott, egyetért a sorkatonaság korábbi megszüntetésével, de szerinte annak idején nem gondolták át, hogyan pótolják majd a tartalékos állományt. A vezérkari főnök szerint a hadsereg a kormánynak is javasolni fogja a rendszer bevezetését, amely várhatóan egy online regisztrációs kérdőív formájában működne.

Minden 18 év feletti cseh állampolgárnak ki kellene töltenie egy adatlapot, amely alapján a hadsereg felméri az egészségi alkalmasságot és a szolgálati hajlandóságot.

Řehka szerint azok, akik önként vállalnák a részvételt az ország védelmében, egy rövidebb, néhány hetes katonai kiképzésen esnének át. Azt mondta, nem a háború előkészítése a cél, hanem annak megelőzése. Ha azonban válság tör ki, a hadseregnek már készen kell állnia.

A cseh hadseregben jelenleg mintegy 24 ezer hivatásos katona és több mint 4500 aktív tartalékos szolgál. A most tervezett adminisztratív regisztráció tehát azt a célt szolgálná, hogy a hadsereg egy válsághelyzetben – például célzott mozgósítás esetén – pontosan tudja, milyen korcsoportokból, milyen szakértelemmel és milyen létszámmal számolhat.

Petr Pavel szerint egy korszerű, adminisztratív alapú nyilvántartás mindössze azt biztosítaná, hogy Csehország válság esetén ne információk nélkül legyen kénytelen döntéseket hozni, és ne kelljen újra napirendre venni a sorkatonaság kérdését.