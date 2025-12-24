Igazából szerelem 2.0: robot vette át Rowan Atkinson szerepét – videó

Idén már 22 éve annak, hogy bemutatták a mozik az Igazából szerelem című filmet. Amellett, hogy óriási siker lett, igazi kultfilmmé nőtte ki magát. Nem nagyon van olyan jelenete, amelyet ne lehetne kapásból felidézni: például azt, amikor Rowan Atkinson elképesztő kimértséggel csomagolja be az Alan Rickman által kiválasztott ajándékot. Ez az, amit a mozi előtt tisztelegve nemrég újra megalkottak, ám Rowan Atkinson helyett ezúttal egy humanoid robotot látni a jelenetben – számolt be a hvg.hu.

A brit Humanoid nevű cég MND01 Alpha nevű eszköze egy kétlábon járó gép, a film újragondolt, másfél perces jelentét pedig december 22-én osztotta meg a vállalat a YouTube-csatornáján. A videó emberi főszereplője egy minirobotot szeretne megvásárolni, amit látva a humanoid gépben dolgozó mesterséges intelligencia csak annyit kérdez, hogy ajándék lesz-e, mert akkor becsomagolja. Amikor pedig a vásárló azt mondja, hogy valami egyszerű csomagolást kér csak, a robot megkezdi a munkát.

Ezután minden mozdulat a film jelenetét idézi, persze úgy, hogy a folyamat a robot képességeit, vagy épp csetlését-botlását tükrözze. Amikor pedig arra kéri a vásárló, hogy siessen, az MND01 Alpha megjegyzi, hogy igyekszik, de még csak egy hete vannak kezei. Végül aztán ő maga ismeri fel, hogy a munkája kissé félrement. További apró érdekesség: a videóval nemcsak a jelenetet idézték meg, de a robot hangja is nagyban hasonlít.

A robotot – mármint nem a videóban szereplő változatot, hanem magát a HMND 01 Alphát mindössze öt hónap alatt építette meg a cég. A 177 centiméter magas, közel 90 kilogrammos humanoid robotot december elején dobta piacra a bit vállalat, ami a megalkotását követő 48 órán belül már képes volt stabilan járni.

A videó természetesen ugyanolyan karácsonyi reklám, amit sok más cég is készített az év végéhez közeledve. Ezekben nem eladni akarnak valamit a vállalatok, hanem a brandjüket erősíteni.