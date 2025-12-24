A vártnál nagyobbat lépett az Egyesült Államok

A piaci várakozás 3,2-3,3 százalékos gazdasági növekedésről szólt az előző év harmadik negyedévéhez viszonyítva.

A friss jelentésben végleges számot közöltek a második negyedéves gazdasági teljesítményről is, amely 3,8 százalék volt.

A késéssel kiadott gazdasági jelentésből kiderül, hogy az amerikai gazdaság egyik motorját az erős lakossági fogyasztás adta, az export és a kormányzati kiadások növekedése mellett, miközben az import csökkent.

Donald Trump elnök a friss gazdasági számokat közösségi oldalán azzal kommentálta, hogy a közgazdászok többsége tévedett, és „Trumpnak igaza volt”. A jó teljesítményt részben a vámoknak tulajdonította, ami a nettó exportot emelte, miközben az importot visszafogta, csökkentve a külkereskedelmi deficitet is.