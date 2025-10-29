Balhék közepette megkezdődött a sokat vitatott akkumulátorgyár építése Nagysurányban

A Surany Industrial Park területén zajló beruházás első szakaszában 1300 munkahely jön létre, a másodikban pedig további 3500 állás. Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter időtálló beruházásnak nevezte a projektet, amely szerinte stratégiai jelentőségű az egész ország számára, hiszen nemcsak az akkumulátorgyártást, hanem a kutatás-fejlesztést is erősíti.

A próbagyártást 2026 szeptemberére, a teljes kapacitású termelést 2027-re tervezik. A gyártás kezdeti kapacitása 20 gigawattóra lesz, amit később 40-re növelhetnek. A szlovák gazdasági tárca adatai szerint az Európai Unióban 2032-re tízszeresére nőhet az akkumulátoros energiatárolók iránti kereslet. A beruházás állami támogatást is kapott: 150 millió eurót vissza nem térítendő támogatásként, valamint 64 millió euró adókedvezményt.

A Fico-kabinet keddi ülését, amelyen jóváhagyták az ipari park bővítését, rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartották meg Nagysurányban. A helyiek egy része ugyanis továbbra is ellenzi a gyár megépítését, elsősorban környezetvédelmi okokra hivatkozva. A város központjában mintegy harminc tüntető gyűlt össze a „Védjük, ami a miénk” civil kezdeményezés szervezésében. A demonstrálók transzparensekkel, sípokkal és dobokkal tiltakoztak, miközben a rendőrség a rendre ügyelt.

A nap folyamán egy kisebb csoport megpróbálta blokkolni a kormánytisztviselők konvoját is, de a hatóságok rövid időn belül feloszlatták a demonstrációt.

A kihelyezett kormányülés után Robert Fico miniszterelnök és Denisa Saková részt vett az ünnepélyes alapkőletételen. Fico szintén „időtállónak” nevezte a beruházást, hozzátéve, hogy a projektet mind a szlovák, mind a kínai kormány támogatja. „Szlovákiának ugyan vannak belső problémái, de az ilyen, a jövőbe mutató beruházások mindennél fontosabbak” – fogalmazott a kormányfő.

A beruházással együtt fejlesztik a helyi infrastruktúrát is: új utakat és kerékpárutakat építenek, amelyek összekötik az ipari parkot az autóbusz- és vasútállomással. Emellett új zajvédő falak készülnek, rekultiválják a közeli hulladéklerakót is. A kormány döntése szerint a munkálatokat négyhavonta ellenőrzik, a projekt pedig stratégiai beruházásként folytatódik.

A nagysurányi akkumulátorgyár ezzel az építési szakaszba lépett. A tervek szerint 2027-től Szlovákia egyik legnagyobb energiaipari központja működhet itt, az Érsekújvártól mindössze 14 kilométerre található ipari parkban.