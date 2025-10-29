ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 29. szerda Nárcisz
Electric car lithium battery pack and power connections
Nyitókép: Prapass Pulsub/Getty Images

Balhék közepette megkezdődött a sokat vitatott akkumulátorgyár építése Nagysurányban

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A Gotion InoBat Batteries nevű szlovák–kínai vegyesvállalat összesen több mint 1,2 milliárd eurót fektet a projektbe, amely Szlovákia egyik legnagyobb ipari beruházásának számít. Az üzem 94 hektáros területen épül fel, a teljes ipari park pedig a kormány jóváhagyásával több mint 630 hektárra bővül.

A Surany Industrial Park területén zajló beruházás első szakaszában 1300 munkahely jön létre, a másodikban pedig további 3500 állás. Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter időtálló beruházásnak nevezte a projektet, amely szerinte stratégiai jelentőségű az egész ország számára, hiszen nemcsak az akkumulátorgyártást, hanem a kutatás-fejlesztést is erősíti.

A próbagyártást 2026 szeptemberére, a teljes kapacitású termelést 2027-re tervezik. A gyártás kezdeti kapacitása 20 gigawattóra lesz, amit később 40-re növelhetnek. A szlovák gazdasági tárca adatai szerint az Európai Unióban 2032-re tízszeresére nőhet az akkumulátoros energiatárolók iránti kereslet. A beruházás állami támogatást is kapott: 150 millió eurót vissza nem térítendő támogatásként, valamint 64 millió euró adókedvezményt.

A Fico-kabinet keddi ülését, amelyen jóváhagyták az ipari park bővítését, rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartották meg Nagysurányban. A helyiek egy része ugyanis továbbra is ellenzi a gyár megépítését, elsősorban környezetvédelmi okokra hivatkozva. A város központjában mintegy harminc tüntető gyűlt össze a „Védjük, ami a miénk” civil kezdeményezés szervezésében. A demonstrálók transzparensekkel, sípokkal és dobokkal tiltakoztak, miközben a rendőrség a rendre ügyelt.

A nap folyamán egy kisebb csoport megpróbálta blokkolni a kormánytisztviselők konvoját is, de a hatóságok rövid időn belül feloszlatták a demonstrációt.

A kihelyezett kormányülés után Robert Fico miniszterelnök és Denisa Saková részt vett az ünnepélyes alapkőletételen. Fico szintén „időtállónak” nevezte a beruházást, hozzátéve, hogy a projektet mind a szlovák, mind a kínai kormány támogatja. „Szlovákiának ugyan vannak belső problémái, de az ilyen, a jövőbe mutató beruházások mindennél fontosabbak” – fogalmazott a kormányfő.

A beruházással együtt fejlesztik a helyi infrastruktúrát is: új utakat és kerékpárutakat építenek, amelyek összekötik az ipari parkot az autóbusz- és vasútállomással. Emellett új zajvédő falak készülnek, rekultiválják a közeli hulladéklerakót is. A kormány döntése szerint a munkálatokat négyhavonta ellenőrzik, a projekt pedig stratégiai beruházásként folytatódik.

A nagysurányi akkumulátorgyár ezzel az építési szakaszba lépett. A tervek szerint 2027-től Szlovákia egyik legnagyobb energiaipari központja működhet itt, az Érsekújvártól mindössze 14 kilométerre található ipari parkban.

Balhék közepette megkezdődött a sokat vitatott akkumulátorgyár építése Nagysurányban

Az Airbnb nagy leckéje: a tőke vége, a hálózatok kezdete

Az Airbnb nagy leckéje: a tőke vége, a hálózatok kezdete
Egy korszak véget ért. A gazdaság súlypontja a tőkéből áttevődött az adatra, a tulajdonból a hozzáférésre. Az Airbnb nem csupán a turizmusszektort alakította át, hanem a kapitalizmus szerkezetét is. A vállalat, amely semmit sem birtokol, mégis globális értéket teremt, ma mintát ad az energiaszektor új forradalmának. A jövő gazdaságát nem az építők, hanem a szervezők uralják.
Farkas András: a magyar nyugdíjasok relatív elszegényedése elkerülhetetlen

Farkas András: a magyar nyugdíjasok relatív elszegényedése elkerülhetetlen

A hazai nyugdíjrendszerben a fenntarthatóságot azok az ellátások veszélyeztetik, amelyeknek nincs járuléktámogatása – mondta az InfoRádióban a nyugdíjszakértő, aki ebbe a kategóriába sorolta a Nők 40 korkedvezményt, a 13. havi nyugdíjat és a tervezett 14. havi nyugdíjat. Indoklása szerint ahogy telik az idő, egyre több magyar nő teljesíti a program feltételeit, de közben korábban kiszáll a járulékot fizetők köréből.
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
