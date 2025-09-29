Egyre keményebb kritikákat kap a Liverpool világbajnoka – Ő húzza le Kerkez Milos játékát?

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság legutóbbi fordulójában elveszítette veretlenségét a címvédő Liverpool, miután 2–1-re kikapott a Crystal Palace vendégeként. A Premier League tabelláját a vereség ellenére továbbra is vezeti Arne Slot csapata, az X-en 1,1 millió követővel rendelkező, Liverpool-kötődésű Anfield Watch azonban cikkében nagyon aggódik az egyik kulcsjátékos mostani teljesítménye miatt. Az argentin válogatott Alexis Mac Allister az egyik fő letéteményese volt a Mersey-parti klub 20. angol bajnoki címének, az új szezonban azonban eddig adós maradt a jó játékkal.

A Magyar Nemzet szemléje szerint a szurkolói portál főleg a párharcok elvesztése miatt kritizálja a világbajnok középpályást, hiszen 21-ből csak kilencet nyert meg, a Crystal Palace ellen pedig kettőből egyet sem. Alexis Mac Allister átlaga 43 százalék, ami az egyik leggyengébb a Liverpool játékosai közül ebben a statisztikai mutatóban. Arne Slot játékrendszere viszont egyebek mellett éppen a párharcok dominálására épül, ezért az Anfield Watch szerint jelenleg Alexis Mac Allister az egyik akadálya annak, hogy még jobban szerepeljen a Liverpool.

A portál elemzésében megemlíti a magyar válogatott Kerkez Milost is, akinek a játékára a szerző szerint negatívan hat Alexis Mac Allister halovány teljesítménye. A magyar balhátvédnek ugyanis így sokkal óvatosabban kell játszania, hogy kisegítse az argentint a védekezésben. A cikkben megállapítják:

Kerkez Milos ezért nem tudja kamatoztatni erősségeit a támadások segítésében, és mindez a Liverpool egész bal oldali játékát visszaveti.

Az Anfield Watch szerzője szerint Alexis Mac Allister jelenleg inkább hátráltatja a csapatot, mint segíti, ezért bármekkora világsztár, a vezetőedzőnek lehet érdemes lenne lassan elgondolkodnia azon, hogy inkább Curtis Jonest szerepeltesse ebben a pozícióban, ő ugyanis a földön 14 párharcból 11-et megnyert a Premier League jelenlegi idényében.

A Liverpool következő tétmérkőzését kedden játssza a Bajnokok Ligája alapszakaszában, Sallai Roland csapata, a török Galatasaray lesz az angol klub ellenfele.