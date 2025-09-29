ARÉNA
2025. szeptember 29. hétfő
A pusztítás nyomai Kijevben egy orosz légitámadást követően 2025. szeptember 28-án. Az ukrán hatóságok közlése szerint a fővárost ért támadásban legkevesebb négy ember életét vesztette.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Zelenszkij szerint a Kreml is célpont – nem maradt el az orosz válasz

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A Kreml illetékeseit nem izgatja az ukrán elnök figyelmeztetése, miszerint jobb, ha megtudják, hogy hol vannak az óvóhelyek. Volodimir Zelenszkij a Kijevet és Zaporizsjét ért súlyos orosz légicsapások után beszélt erről a hétvégén. Időközben Ukrajna kitartóan támadja az orosz olajfinomítókat, ami miatt fejadagokat vezettek be és jócskán megdrágult az üzemanyag.

A hétvégén négy ember halt meg egy Kijevet ért, 12 órán át tartó orosz rakétatámadásban. A helyszínen készült képsorok tanúsága szerint Borscsahivka kerületben teljesen összeomlott egy többemeletes lakótömb, más magasabb épületek ablakai pedig betörtek.

A légiriadó idején a lakosok az óvóhelyekre menekültek, miközben rakéták és lelőtt drónok darabjai csapódtak be.

Volodimir Zelenszkij vasárnap „vadállatinak” minősítette a támadást, azt állítva, hogy azt 500 drónnal és 40 rakétával hajtották végre. Az ukrán elnök a Telegramon ezután Donald Trump amerikai elnök felhívásának támogatására szólított, miszerint le kell állítani minden orosz importot. Hozzátette: országa mindent megtesz, hogy megzavarja az orosz energiaexportot.

Csapás érte az ország délkeleti részén található Zaporizsje városát is: egy iskola megrongálódott, egy többemeletes lakóház kigyulladt, hétfőn pedig már 49 sebesültről beszéltek.

Vasárnap a lengyel légtérben járőröztek a lengyel és a holland NATO-gépek, miközben a földön német személyzet által kezelt Patriot légvédelmi rendszert riadóztattak, ami a szövetség egységét volt hivatott demonstrálni.

Oroszországban közben egy nyugdíjas nő és az unokája vesztette életét egy, az Ukrán Fegyveres Erők (VSzU) számlájára írt dróntámadás nyomán. Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója szerint hétfőre virradó éjszaka négy drónt sikerült lelőni, Kolomna és Voszkreszenszk felett, a két áldozatot azonban nem sikerült kimenteni egy kigyulladt lakóházból. Az orosz média szerint az ország régióiban az éjszaka összesen 84 ukrán drónt lőttek le, annak említése nélkül, hogy hányat nem sikerült és hány talált célba.

Közben a Kreml továbbra is magabiztosan állítja, hogy nyerésre áll a háborúban, és visszautasította Volodimir Zelenszkij figyelmeztetését, miszerint „jobb lesz, ha az orosz kormányilletékesek megtudják, hogy hol vannak az óvóhelyek”; az ukrán elnök ugyanis az Axios híroldalnak nyilatkozva jelezte: az orosz hatalmi központok, így a Kreml is, potenciális célpontok.

Dmitrij Peszkov erre reagálva megjegyezte: „Zelenszkij, az immár kenyéradó gazdái szerepét játszó európaiaknak akarja megmutatni, hogy milyen bátor katona... közben napról napra romlik a helyzet Ukrajnában, és romlik a tárgyalási pozíciója”. Arra a kérdésre, hogy milyen válaszlépést tenne Moszkva, ha az orosz hatalom központját támadás érné, úgy válaszolt: „jobb inkább nem is beszélni róla” – idézte az orosz elnöki szóvivő szavait a Reuters.

A nyugati sajtó arról tudósított, hogy az ukránok fokozták az orosz olajfinomítók elleni csapásokat: például a múlt héten a krasznodári régióban, az Afipszkij elleni akció már a harmadik volt az idén a telephely ellen. A Moscow Times szerint augusztus óta öt olajfinomítót bénítottak meg az ukránok, 17 százalékkal csökkentve az orosz finomítási kapacitást, ami valamivel több, mint napi 1 millió hordót jelent.

A Kommerszant orosz üzleti lap arról írt, hogy 10 százalékkal esett a benzin előállítási kapacitás és Oroszország-szerte 300 benzinkút zárt be. Közben sok térségben 10-20 literes fejadagot vezettek be, miközben 40-50 százalékkal drágult az üzemanyag.

Kezdőlap    Tudósítóink    Zelenszkij szerint a Kreml is célpont – nem maradt el az orosz válasz

oroszország

ukrajna

kreml

háború

volodimir zelenszkij

A Kreml illetékeseit nem izgatja az ukrán elnök figyelmeztetése, miszerint jobb, ha megtudják, hogy hol vannak az óvóhelyek. Volodimir Zelenszkij a Kijevet és Zaporizsjét ért súlyos orosz légicsapások után beszélt erről a hétvégén. Időközben Ukrajna kitartóan támadja az orosz olajfinomítókat, ami miatt fejadagokat vezettek be és jócskán megdrágult az üzemanyag.
 

