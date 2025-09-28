Kíméletlen orosz támadás Kijev ellen

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon arról számolt be, hogy Kijevben az orosz rakéta- és dróntámadásokban legkevesebb három ember életét vesztette és mintegy tízen megsérültek. Az áldozatok között egy 12 éves kislány is lehet.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester korábban a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a támadásban egy ötemeletes lakóház megrongálódott, a lehulló drónok roncsai miatt több épület és autó is lángra kapott, valamint

tűz ütött ki egy állami szívkorházban is.

A kijevi katonai közigazgatás adatai szerint a támadás helyi idő szerint reggel 7 óra 20 perckor még tartott, korábban hat sérültről számoltak be. Több lakos metróállomásokon keresett menedéket.

A The Kyiv Independent című lap helyi hatóságokra hivatkozva arról számolt be, hogy Oroszország más ukrán városokat is célba vett. Robbanások történtek Zaporizzsjában és Hmelnickijben. Zaporizzsjában egy iskola megrongálódott, egy többemeletes lakóház kigyulladt és négy ember megsérült – közölte Ivan Fedorov, a délkeleti régió kormányzója.