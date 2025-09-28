ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat képén autók lángolnak kijevi lakóházak parkolójában egy orosz dróntámadás után, 2025. szeptember 20-án. A több ukrajnai térség elleni orosz drón- és rakétatámadásokban ukrán források szerint három ember életét vesztette, több tucat megsebesült.
Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat

Kíméletlen orosz támadás Kijev ellen

Infostart / MTI

Oroszország nagyszabású légitámadást indított Ukrajna ellen, több száz drónt és rakétát bevetve – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Az ukrán hatóságok közlése szerint a Kijevet ért támadásban legkevesebb három ember életét vesztette, többen megsérültek, és épületek is kigyulladtak.

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon arról számolt be, hogy Kijevben az orosz rakéta- és dróntámadásokban legkevesebb három ember életét vesztette és mintegy tízen megsérültek. Az áldozatok között egy 12 éves kislány is lehet.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester korábban a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a támadásban egy ötemeletes lakóház megrongálódott, a lehulló drónok roncsai miatt több épület és autó is lángra kapott, valamint

tűz ütött ki egy állami szívkorházban is.

A kijevi katonai közigazgatás adatai szerint a támadás helyi idő szerint reggel 7 óra 20 perckor még tartott, korábban hat sérültről számoltak be. Több lakos metróállomásokon keresett menedéket.

A The Kyiv Independent című lap helyi hatóságokra hivatkozva arról számolt be, hogy Oroszország más ukrán városokat is célba vett. Robbanások történtek Zaporizzsjában és Hmelnickijben. Zaporizzsjában egy iskola megrongálódott, egy többemeletes lakóház kigyulladt és négy ember megsérült – közölte Ivan Fedorov, a délkeleti régió kormányzója.

Kezdőlap    Külföld    Kíméletlen orosz támadás Kijev ellen

ukrajna

kijev

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elszállt a közúti vadbalesetek száma – csak a satufék segít

Elszállt a közúti vadbalesetek száma – csak a satufék segít
A Vadgazdálkodási Adattár legfrissebb statisztikái szerint 2023-ban több mint hétezer nagyvad pusztult el gépjárművel ütközve Magyarországon, így húsz év alatt csaknem megduplázódott a vadbalesetek száma. Helyzetkép az InfoRádióban Földvári Attilától, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjétől.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trumpék annyi pénzt kértek, amit egyszerűen nem tud kifizetni Dél-Korea

Trumpék annyi pénzt kértek, amit egyszerűen nem tud kifizetni Dél-Korea

Dél-Korea nem tud 350 milliárd dollárt készpénzben biztosítani az Egyesült Államoknak a vámcsökkentésről szóló megállapodás részeként, közölte egy magas rangú tisztviselő, miután Washington azt kérte, hogy az összeget készpénzben fizessék ki, ne pedig kölcsön vagy más pénzügyi konstrukció formájában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Forradalmi újítás jöhet a fociban: a tizenegyesekhez van köze, hamarosan minden megváltozik?

Forradalmi újítás jöhet a fociban: a tizenegyesekhez van köze, hamarosan minden megváltozik?

A FIFA forradalmi változtatást tervez a büntetőrúgások szabályaiban, amely megszüntetné a kipattanó labdák utáni ismételt lövések lehetőségét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

As well as intensifying attacks against Ukraine, Russia is also accused of violating the airspace of several Nato countries.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 28. 09:08
Ideiglenesen lezárták a lengyel légteret
2025. szeptember 28. 06:33
Behatoltak az ukrán tengeri drónok a féltett orosz kikötőbe, hatalmas robbanás lett a vége
×
×
×
×