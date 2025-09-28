Merész történészi kijelentés: Ukrajna megnyerheti a háborút

Yuval Noah Harari történész szerint, bár a harcok kimenetele bizonytalan, az orosz invázió legfontosabb politikai célja, az ukrán államiság megsemmisítése nem valósult meg. Ezzel szemben Harari úgy látja, Ukrajna nemzeti egysége és katonai pozíciója erősebb, mint valaha - olvasható a portfolio.hu fordításában.

Harari megállapítása szerint az orosz hadsereg jelentős emberáldozatok árán (200–300 ezer halott és sebesült) csupán minimális területi nyereséget tudott elérni 2025-re. Sőt, Oroszország 2022 augusztusához képest kevesebb területet tartott megszállva 2025 augusztusában. Ezt a helyzetet az első világháború nyugati frontjához hasonlította: nagy áldozat apró, stratégiailag jelentéktelen területekért.

A háború során meglepő ukrán katonai sikerek történtek, például az ukrán hadsereg megvédte Kijevet, és ellentámadásokat hajtott végre Harkiv és Herszon térségében.

A háború elején tengeri fölénnyel rendelkező orosz flotta zászlóshajója, a Moszkva elsüllyedt, több hajó megsemmisült, ezzel Oroszország tengerészeti fölénye gyakorlatilag megszűnt. Az orosz légierő sem tudta megszerezni a teljes uralmat az ukrán légtérben.

Harari szerint

Ukrajna ereje ma már nem a Nyugat katonai segítségén múlik, hanem a Nyugat elszántságán.

Rámutatott, hogy Ukrajna 1 millió fős, tapasztalt hadereje ma nagyobb, mint a legnagyobb európai hadseregek (Lengyelország, Németország, Franciaország) egyenkénti, zömmel harci tapasztalat nélküli, körülbelül 200 ezer fős létszáma.

A történész végső következtetése szerint a háború emléke, az atrocitások és az ukrán áldozatok története generációkon át fenntartja majd az ukrán nemzeti öntudatot, ami Oroszország fő céljának végső kudarcát jelenti.