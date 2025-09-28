ARÉNA
Az ukrán 44. önálló tüzérdandár katonái 2SZ22 Bohdana ukrán 155 mm-es önjáró löveggel tüzelnek az orosz állásokra a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen 2025. augusztus 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA

Merész történészi kijelentés: Ukrajna megnyerheti a háborút

Infostart

Yuval Noah Harari történész és író szerint Ukrajna számos szempontból már most is győztesnek tekinthető az Oroszország elleni háborúban, mivel Moszkva fő célja, az ukrán nemzet megszüntetése kudarcot vallott. Harari a Financial Times-ban megjelent véleménycikkében értékelte a 2022 februárjában indult teljes invázió eredményeit.

Yuval Noah Harari történész szerint, bár a harcok kimenetele bizonytalan, az orosz invázió legfontosabb politikai célja, az ukrán államiság megsemmisítése nem valósult meg. Ezzel szemben Harari úgy látja, Ukrajna nemzeti egysége és katonai pozíciója erősebb, mint valaha - olvasható a portfolio.hu fordításában.

Harari megállapítása szerint az orosz hadsereg jelentős emberáldozatok árán (200–300 ezer halott és sebesült) csupán minimális területi nyereséget tudott elérni 2025-re. Sőt, Oroszország 2022 augusztusához képest kevesebb területet tartott megszállva 2025 augusztusában. Ezt a helyzetet az első világháború nyugati frontjához hasonlította: nagy áldozat apró, stratégiailag jelentéktelen területekért.

A háború során meglepő ukrán katonai sikerek történtek, például az ukrán hadsereg megvédte Kijevet, és ellentámadásokat hajtott végre Harkiv és Herszon térségében.

A háború elején tengeri fölénnyel rendelkező orosz flotta zászlóshajója, a Moszkva elsüllyedt, több hajó megsemmisült, ezzel Oroszország tengerészeti fölénye gyakorlatilag megszűnt. Az orosz légierő sem tudta megszerezni a teljes uralmat az ukrán légtérben.

Harari szerint

Ukrajna ereje ma már nem a Nyugat katonai segítségén múlik, hanem a Nyugat elszántságán.

Rámutatott, hogy Ukrajna 1 millió fős, tapasztalt hadereje ma nagyobb, mint a legnagyobb európai hadseregek (Lengyelország, Németország, Franciaország) egyenkénti, zömmel harci tapasztalat nélküli, körülbelül 200 ezer fős létszáma.

A történész végső következtetése szerint a háború emléke, az atrocitások és az ukrán áldozatok története generációkon át fenntartja majd az ukrán nemzeti öntudatot, ami Oroszország fő céljának végső kudarcát jelenti.

Merész történészi kijelentés: Ukrajna megnyerheti a háborút

oroszország

ukrajna

ukrajnai háború

Szabó Szebasztián életében idén nagy változások történtek, új edzője kijelölte az utat és a célokat

Szabó Szebasztián életében idén nagy változások történtek, új edzője kijelölte az utat és a célokat
Máté Hunor korábban főleg női úszókkal dolgozott együtt, ezért nagyon meglepte amikor a BVSC-hez igazoló többszörös Európa-bajnok megkereste őt. A hódmezővásárhelyi Hód Úszó SE edzője az InfoRádióban elmondta: Szabó Szebasztián céltudatos, profi és szorgalmas sportoló, aki nyitott az új edzésmódszerekre, és abszolút vevő a kísérletezgetésekre is.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
