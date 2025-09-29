ARÉNA
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) fogadja Keith Kellogg altábornagyot, Donald Trump amerikai elnök Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottját Kijevben 2025. február 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Beindulhatnak az ukránok, már nincsenek „védett területek” Oroszországban

Infostart

Az amerikai kormányzat Ukrajna-ügyi különmegbízottja, Keith Kellogg kijelentette, engedélyezik, hogy az ukránok bizonyos esetekben mélységi csapásokat hajtsanak végre orosz területen.

Keith Kellogg, Donald Trump amerikai elnök Ukrajna-ügyi különmegbízottja a Fox News-nak adott vasárnapi interjújában azt mondta, az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának, hogy bizonyos esetekben mélységi csapásokat mérjen Oroszország területén – írja a Kyiv Independent híradása nyomán a Portfolio.

Arra a kérdésre, hogy Donald Trump szerint Ukrajna végrehajthat-e nagy hatótávolságú csapásokat, Keith Kellogg azt válaszolta, hogy igen, használhatják a képességeiket ilyen célra, mert „nincsenek védett területek”.

A különmegbízott azt is megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat kért Donald Trumptól az ENSZ közgyűlés mellett tartott találkozójukon. J.D. Vance alelnök vasárnap közölte, hogy

az USA fontolóra veszi a kért rakéták szállítását Ukrajnának, mivel Moszkva továbbra is elutasítja az amerikai közvetítésű béketárgyalásokat.

Keith Kellogg azt is hangsúlyozta, hogy az oroszországi nagy hatótávolságú csapások engedélyezéséről Donald Trump eseti alapon dönt. Másrészről viszont figyelmeztetett, hogy az elmúlt hetek orosz légtérsértései után most minden eddiginél fontosabb, hogy a Nyugat ne kövessen el hibákat.

A különmegbízott emellett kijelentette: Oroszország nem nyeri meg ezt a háborút; ha így lenne, már Kijevben, Odesszában lennének, átkeltek volna a Dnyeper folyón.

