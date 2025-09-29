ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.35
usd:
333.7
bux:
99257.44
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A dán légierő F-16 Fighting Falcon vadászgépei. Forrás: X / NEXTA
Nyitókép: Forrás: X / NEXTA

F–16-osokra és szuperdrónokra fordítja forrásait most Szlovákia

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

„Szlovákia intenzíven dolgozik a drónvédelmi eszközök bevezetésén” – jelentette ki az ország védelmi minisztere. Robert Kaliňák kiemelte, igyekeznek megtalálni a lehető legolcsóbb megoldást, mivel drónokat rakétákkal lelőni igencsak költséges. Emiatt több rétegű légvédelmi rendszerben gondolkodnak. Eközben folytatódik a szlovák légierő modernizációja is. E héten újabb két amerikai F-16-os vadászgép érkezik északi szomszédunkhoz.

Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter a Joj 24 televízió vitaműsorában hangsúlyozta: a drónfenyegetések egyre komolyabb kihívást jelentenek, ezért Szlovákia intenzíven dolgozik egy több rétegű, költséghatékony légvédelmi rendszer kialakításán. Mint mondta, drónokat rakétákkal lelőni rendkívül drága, ezért olyan eszközöket kell beszerezni, amelyek gyorsan, hatékonyan és jóval olcsóbban képesek elhárítani az ilyen támadásokat. A miniszter kitért arra is, hogy bár Szlovákia nem közvetlenül határos Oroszországgal vagy Fehéroroszországgal, az ukrán határ mentén is ki kell építeni az egységes védelmi vonalat.

A projektre van forrás: Szlovákia a SAFE program keretében több mint 2,3 milliárd eurót kapott, és egy új pályázati rendszer is készül, amely kifejezetten a drónvédelmi fejlesztéseket finanszírozná. A részletek még kidolgozás alatt állnak, de a kormány célja, hogy a lehető legrövidebb időn belül kézzelfogható eredmények szülessenek.

Eközben folytatódik a szlovák légierő modernizációja is.

„E héten újabb két amerikai F–16-os vadászgép érkezik, és az év végéig legalább kettővel bővül még a flotta”

– mondta Kaliňák. Szlovákia 2018 végén kötött szerződést 14 darab, Block 70-es típusú F–16-osra, de a világjárvány és gyártási nehézségek miatt a szállítás évekig késett. Az első két gép tavaly nyáron landolt Szlovákiában. A pilóták kiképzése jelenleg Arizonában zajlik, és várhatóan 2026 elejétől lesznek teljesen bevethetők. Addig az ország légterét továbbra is a szövetséges államok légiereje védi. Robert Kaliňák szerint a késés bosszantó, de a helyzet összetettsége miatt elkerülhetetlen volt.

A védelmi fejlesztések szükségességét az államfő, Peter Pellegrini is hangsúlyozta. A szlovák fegyveres erők napja alkalmából rendezett vasárnapi ünnepségen úgy fogalmazott: a mai bizonytalan nemzetközi helyzetben kulcsfontosságú, hogy Szlovákia képes legyen reagálni a biztonsági fenyegetésekre. A köztársasági elnök szerint a veszélyek egyre gyakrabban lépik át az országhatárokat, legyen szó légtérsértésekről, kibertámadásokról vagy dezinformációs kampányokról. Peter Pellegrini, aki a szlovák hadsereg főparancsnoka is, hozzátette: Szlovákiának olyan modern és erős haderőre van szüksége, amelyben a felkészült katonák mellett a korszerű technológia, a hatékony vezetés és a megfelelő infrastruktúra is rendelkezésre áll.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    F–16-osokra és szuperdrónokra fordítja forrásait most Szlovákia

szlovákia

drón

szlovák

f-16

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jön az újabb Covid-oltási szezon – már megvan, mikor kezdődik

Jön az újabb Covid-oltási szezon – már megvan, mikor kezdődik

A jelenlegi vírusos megbetegedések többségét a SARS-CoV-2 vírus okozza – mondta az InfoRádióban Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Prevenciós és Epidemiológiai igazgatója. Hozzátette: az oltások október végétől lesznek indokoltak és elérhetők.
Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

Bazsó Gábor Karotta: az elektromos átállás elkerülhetetlen, csak az időpont kérdéses – de Európa csak toporog

Az elektromos autók nemcsak hatékonyabban használják fel a meghajtáshoz szükséges energiát, hanem annak előállítása is egyre olcsóbb – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bazsó Gábor Karotta autópiaci és -technológiai szakértő.
 

Sötét gyárak: okosabbak, mint gondolnánk

Villanyautó-válság: parkolópályára került a gyártás több üzemben

Gond van, segítséget kért a Volkswagen

VIDEÓ
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.30. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hamarosan minden kiderül a fizetésekről

Hamarosan minden kiderül a fizetésekről

Az Európai Unió új bértranszparencia-irányelve (2023/970/EU) célja, hogy csökkentse a nemek közötti bérkülönbséget és átláthatóbbá tegye a bérezési gyakorlatokat az európai munkaerőpiacon. Az ennek érdekében az uniós jogalkotó szervek által előkészített törvényt 2026. június 7-ig kell ratifikálniuk a tagállamoknak nemzeti jogrendjükbe. A pontos hazai jogkeret még nem ismert, de a HR szolgáltatások területén évek óta piacvezető Prohuman szakemberei összegyűjtötték a legfontosabb információkat, amelyeket az uniós irányelvről tudni lehet jelenleg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ettől sok magyar fellélegezhet: megvan a bombabiztos vészterv egy giga-áramszünet idejére?

Ettől sok magyar fellélegezhet: megvan a bombabiztos vészterv egy giga-áramszünet idejére?

Idén az elmúlt szűk félévben az európai villamosenergia-rendszert több nagyobb áramszünet sújtotta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Netanyahu hold news conference after talks over Gaza peace plan

Trump and Netanyahu hold news conference after talks over Gaza peace plan

It is the Israeli PM's fourth visit to the White House since Trump returned to office in January.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 19:48
Charlie Kirk mozgalma nő, a szakadék mélyül
2025. szeptember 29. 13:30
Zelenszkij szerint a Kreml is célpont – nem maradt el az orosz válasz
×
×
×
×