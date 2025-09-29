F–16-osokra és szuperdrónokra fordítja forrásait most Szlovákia

Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter a Joj 24 televízió vitaműsorában hangsúlyozta: a drónfenyegetések egyre komolyabb kihívást jelentenek, ezért Szlovákia intenzíven dolgozik egy több rétegű, költséghatékony légvédelmi rendszer kialakításán. Mint mondta, drónokat rakétákkal lelőni rendkívül drága, ezért olyan eszközöket kell beszerezni, amelyek gyorsan, hatékonyan és jóval olcsóbban képesek elhárítani az ilyen támadásokat. A miniszter kitért arra is, hogy bár Szlovákia nem közvetlenül határos Oroszországgal vagy Fehéroroszországgal, az ukrán határ mentén is ki kell építeni az egységes védelmi vonalat.

A projektre van forrás: Szlovákia a SAFE program keretében több mint 2,3 milliárd eurót kapott, és egy új pályázati rendszer is készül, amely kifejezetten a drónvédelmi fejlesztéseket finanszírozná. A részletek még kidolgozás alatt állnak, de a kormány célja, hogy a lehető legrövidebb időn belül kézzelfogható eredmények szülessenek.

Eközben folytatódik a szlovák légierő modernizációja is.

„E héten újabb két amerikai F–16-os vadászgép érkezik, és az év végéig legalább kettővel bővül még a flotta”

– mondta Kaliňák. Szlovákia 2018 végén kötött szerződést 14 darab, Block 70-es típusú F–16-osra, de a világjárvány és gyártási nehézségek miatt a szállítás évekig késett. Az első két gép tavaly nyáron landolt Szlovákiában. A pilóták kiképzése jelenleg Arizonában zajlik, és várhatóan 2026 elejétől lesznek teljesen bevethetők. Addig az ország légterét továbbra is a szövetséges államok légiereje védi. Robert Kaliňák szerint a késés bosszantó, de a helyzet összetettsége miatt elkerülhetetlen volt.

A védelmi fejlesztések szükségességét az államfő, Peter Pellegrini is hangsúlyozta. A szlovák fegyveres erők napja alkalmából rendezett vasárnapi ünnepségen úgy fogalmazott: a mai bizonytalan nemzetközi helyzetben kulcsfontosságú, hogy Szlovákia képes legyen reagálni a biztonsági fenyegetésekre. A köztársasági elnök szerint a veszélyek egyre gyakrabban lépik át az országhatárokat, legyen szó légtérsértésekről, kibertámadásokról vagy dezinformációs kampányokról. Peter Pellegrini, aki a szlovák hadsereg főparancsnoka is, hozzátette: Szlovákiának olyan modern és erős haderőre van szüksége, amelyben a felkészült katonák mellett a korszerű technológia, a hatékony vezetés és a megfelelő infrastruktúra is rendelkezésre áll.