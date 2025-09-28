ARÉNA
2025. szeptember 28. vasárnap
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Jó, hogy normális szomszédunk van - egymást dicsérte szembe Orbán Viktor és Robert Foco

Infostart / MTI

A szlovák miniszterelnök szerint sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek, de ők már az első találkozásukkor elkötelezték magukat a szlovák-magyar kapcsolatok mellett. Robert Fico az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulóján vasárnap azt mondta: úgy szeretné építeni Szlovákiát, ahogy Orbán Viktor Magyarországot.

A szlovák kormányfő kiemelte: a Mária Valéria híd nemcsak egy darab vas, hanem az emberek közötti kapcsolat jelképe. A hidakat pedig, akárcsak az országokat, egyes emberek építeni akarják, míg mások lerombolni.

Úgy fogalmazott: "normális, jó emberek közé jöttem", és ez különlegesen kedves alkalom, tudva, mennyi hazugsággal és gyűlölettel "támadnak minket az ellenfeleink", és hogy milyen sokan szeretnék, hogy Szlovákia és Magyarország miniszterelnöke között viták legyenek.

Robert Fico jelezte:

osztja Orbán Viktor nézeteit, miszerint a kívülről jövő támadásokra az egyedüli megoldás a nemzeti szuverenitás,

aminek át kell hatnia a nemzetükért tenni akaró politikusok mindennapi tevékenységét.

A szlovák miniszterelnök beszámolt a szlovák alkotmány módosításáról, melynek során bekerült az alkotmányba, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolata, "mert ez a normális". Alkotmányba foglalták, hogy csak két nem, férfi és nő létezik, valamint, hogy a szülőknek joguk van beleszólni abba, hogy mit tanítanak a gyermekeiknek, mert nem akarják, hogy "félbolondok" átmossák a gyermekeik agyát.

Azt is mondta: egyetért Orbán Viktorral abban is, hogy az a politikai, ideológiai terv, mely szerint teljes mértékben el kell vágni magunkat az orosz kőolajtól és földgáztól, nemcsak Szlovákiát és Magyarországot, hanem egész Európát károsítani fogja.

Elismerését fejezte ki Orbán Viktornak az illegális migráció kezeléséért, megjegyezve, hogy Brüsszel ahelyett, hogy megköszönné erőfeszítéseit, támadja és megalázza őt. Fontosnak nevezte az illegális migráció elleni harcot és a migránskvóták elutasítását.

Az ukrajnai háborúról szólva úgy fogalmazott: az Európai Unióban csak két olyan miniszterelnök van, aki a békéről beszél és "ezek közül az egyik biztosan Orbán Viktor".

Robert Fico beszéde végén azt kívánta, hogy a Mária Valéria hidat a jövőben már csak javítsák, de soha többé ne tegyék tönkre, majd ígéretet tett arra, hogy Szlovákia nehéz helyzete ellenére megpróbál pénzügyi forrást teremteni egy, a Mária Valéria híd feletti, új híd építésére.

Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere köszöntőjében úgy fogalmazott: "ez a híd a mi közös múltunk". A híd, amely 130 évvel ezelőtt a modernizáció és a kapcsolat mélyítésének szimbóluma volt, ma a barátság, a sikeres együttműködés és a közös jövő jelképe. A híd a fizikai kapcsolat és az érzelmi jelentősége mellett a térség gazdasági és kulturális fejlődésének is záloga - mondta a polgármester.

Szabó Eugen, Párkány polgármestere köszöntőjében kiemelte: a 130. évforduló egy különleges fejezet végét is jelenti a híd történetében: eddig a napig ugyanis a híd többet volt lezárva, mint nyitva, holnaptól azonban a nyitott időszak lesz a hosszabb, és napról napra hosszabbodik az az időszak a történetében, amikor összeköti a két várost.

A híd története

Az esztergomi Prímás-szigetet a szlovákiai Párkány városával összekötő Mária Valéria hidat 1895. szeptember 28-án adták át, nevét I. Ferenc József és Erzsébet királyné legkisebb gyermekéről, Mária Valéria főhercegnőről kapta.

A hidat kétszer is felrobbantották: először 1919. július 22-én csehszlovák légionáriusok a híd párkányi oldalán található nyílást, amelyet később ideiglenes gyalogos híddal pótoltak. Másodszor 1944. december 26-án a visszavonuló német csapatok robbantották fel a híd három középső nyílását.

Ezután a hidat évtizedekig nem állították helyre, ezért a helyiek csak csonka hídnak nevezték. Végül 1999-ben született kormányközi megállapodás a híd újjáépítéséről. Az elkészült hidat 2001. október 11-én adta át Mikuláš Dzurinda szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök, valamint Günter Verheugen akkori EU-bővítési biztos.

A két város a híd 130. születésnapját háromnapos programsorozattal ünnepelte.

