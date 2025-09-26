ARÉNA
Mahmúd Abbász, a Plaesztin Hatóság elnöke a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) Központi Tanácsának ülésén a ciszjordániai Rámalláhban 2025. április 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Alaa Badarneh

Mahmúd Abbász: Izrael népirtást folytat, a Hamász nem juthat kormányzati szerephez

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Megtagadták az amerikai vízumot a Palesztin Hatóság elnökétől, aki ezért videókonferencia-alkalmazás segítségével szólalt fel az ENSZ közgyűlésén. Mahmúd Abbász szerint a XX. és a XXI. század egyik legvérfagyasztóbb humanitárius tragédiája zajlik a Gázai övezetben, továbbá felszólította Izraelt, hogy vonja ki fegyvereres erőit a térségből.

Nem lehetett ott New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) közgyűlésének 80. ülésszakán a több ország által is elismert Palesztina elnöke. Az Egyesült Államok visszavonta a vízumát, viszont az ENSZ-tagállamok 145 igen szavazattal – öt ellenében – megszavazták, hogy videókonferencia-hívásban szólalhasson fel.

Mahmúd Abbász beszédében nem kímélte az Egyesült Államok regionális szövetségesét, Izraelt. „Amit Izrael végrehajt, az nem csupán agresszió. Az népirtás, háborús bűn és az emberiesség elleni bűntett. Ezt dokumentálják, megfigyelik és fel fogják jegyezni a történelemkönyvekben és a nemzetközi lelkiismeretben. Ez a XX. és a XXI. század egyik legvérfagyasztóbb humanitárius tragédiája” – mondta a Palesztin Hatóság elnöke.

A politikus azonnali tűzszünetet, továbbá az ENSZ szervezetein keresztül a humanitárius segélyek akadály nélküli beengedését követelte. Mahmúd Abbász felszólalásában azt is kérte, hogy engedjék el az izraeli túszokat és a palesztin foglyokat, valamint felszólította Izraelt, hogy vonja ki fegyvereres erőit Gáza területéről.

A korrupcióval vádolt, a Palesztin Hatóság elnökének 2005-ben megválasztott Mahmúd Abbász azt is megjegyezte, hogy elutasítja a rivális palesztin erőt, a Hamászt, és azt mondta:

nem kaphat szerepet az iszlamista szervezet Gáza kormányzásában.

Mahmúd Abbász egyben elítélte a terrorszervezet dél-izraeli vérengzését, és úgy fogalmazott, „amit a Hamász 2023. október 7-én tett, azt nem a palesztin nép képviseletében vitte véghez”.

Mahmúd Abbász a Palesztin Hatóság élén csak az Izrael által megszállt Ciszjordánia egyre zsugorodó részén kormányoz, miközben Izrael bővíti a zsidó telepeket. A palesztin elnök szerint az izraeli kormány tervei kettészakítanák Ciszjordániát, elszigetelnék Kelet-Jeruzsálemet és aláásnák a kétállami megoldást.

Mahmúd Abbász szerint csúsztatás, hogy antiszemitának neveznek valakit, aki a palesztin ügyet támogatja. Beszéde végén pedig közölte: a palesztinok nem mennek sehová.

„Palesztina a miénk. Jeruzsálem a szívünk gyöngye és örök fővárosunk”

– tette hozzá.

Gideon Sza’ár izraeli külügyminiszter nem sokkal később reagált az elmondottakra, és úgy fogalmazott: Mahmúd Abbász vissza akarja venni Gázát, miután 2007-ben „olyan könnyen elvette tőle” a Hamász. „Bátorítja a terrort, fizetést ad a terroristáknak és a családjuknak” – írta a tárcavezető. Azzal is megvádolta a palesztin elnököt, hogy Izrael eltörlése a célja.

Mahmúd Abbász beszédét követően közleményt adott ki a Hamász is, amely „nagyon sajnálatosnak” nevezte a Palesztin Hatóság elnökének szereplését. A szervezet szerint Mahmúd Abbász az izraeli követeléseket szajkózza, „miközben az embereket mészárol le”. A Hamásznak nem tetszett Mahmúd Abbász azon felhívása sem, hogy tegye le a fegyvert, és adja át Gáza irányítását.

KAPCSOLÓDÓ HANG

