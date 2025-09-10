Újabb kémbotrány: lebukott egy fehérorosz ügynökhálózat

A cseh, a magyar és a román titkosszolgálatok közös akcióban felszámolták a Fehéroroszország által Európában kiépített ügynökhálózatot – jelentette be a prágai Biztonsági Információs Szolgálat, a BIS. Az ügy komoly diplomáciai következményekkel is járt:

Csehország kiutasított egy fehérorosz diplomatát, aki valójában a minszki titkosszolgálat embereként tevékenykedett.

A BIS igazgatója, Michal Koudelka közölte: a fehérorosz állambiztonság, a KGB elsősorban diplomáciai fedést használva próbált befolyást építeni és információt gyűjteni az európai országokban. A hálózat működését azonban a cseh, a román és a magyar partnerek közös fellépése meghiúsította. A nyomozás során több KGB-tiszt és együttműködő partnerük kilétére is fény derült, köztük például a moldovai titkosszolgálat, egykori helyettes vezetőjére, aki titkos adatokat adott át a fehéroroszoknak.

„Az eset rávilágít arra, hogy a jelenlegi biztonsági helyzetben mennyire kulcsfontosságú a nemzetközi együttműködés” – hangsúlyozta Koudelka. Egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy az orosz és fehérorosz diplomaták szabad mozgása a schengeni térségben megkönnyíti a hasonló akciókat. Szerinte ezért korlátozni kellene ezen országok akkreditált diplomatáinak mozgását.

A cseh külügyminisztérium hétfőn hivatalosan is megerősítette: kiutasítanak az országból egy fehérorosz diplomatát, akinek 72 órán belül el kell hagynia Prágát.

Jan Lipavský külügyminiszter közleményében azt írta: az ügy ismét bebizonyította, hogy a schengeni térséget nem szabad ellenséges tevékenységre felhasználni. A miniszter európai szintű korlátozásokat sürget, elsősorban az orosz diplomaták ellen.

A hálózat felszámolásában az Eurojust, az Európai Unió hágai székhelyű bűnügyi együttműködési szervezete is közreműködött. Az Eurojust tájékoztatása szerint Romániában őrizetbe vették a moldovai titkosszolgálat korábbi helyettes vezetőjét, akit hazaárulással gyanúsítanak. A román ügyészség szerint a 47 éves férfi 2024 óta államtitkokat adott át a fehérorosz KGB-nek. A nyomozók állítása szerint többször Budapesten találkozott fehérorosz hírszerzőkkel, akiktől utasításokat és pénzt kapott. Cserébe olyan információkat adott ki, amelyek veszélyeztették Románia nemzetbiztonságát.

A cseh elhárítás szerint a fehéroroszok azért tudták kiépíteni hálózatukat, mert diplomatáik szabadon mozoghattak Európában. Ezért a jövőben még szorosabb együttműködésre és a mozgási lehetőségek korlátozására lesz szükség, hogy Európa hatékonyan vehesse fel a küzdelmet a hasonló kémtevékenységekkel szemben.