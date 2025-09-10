ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.36
usd:
336.28
bux:
102470.99
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Close up of digital eye with layered graphics
Nyitókép: SEAN GLADWELL/Getty Images

Újabb kémbotrány: lebukott egy fehérorosz ügynökhálózat

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A Cseh Biztonsági Információs Szolgálat a román és a magyar hírszerzéssel együttműködve leleplezte a Fehéroroszország által Európában kiépített ügynökhálózatot – közölték Prágában.

A cseh, a magyar és a román titkosszolgálatok közös akcióban felszámolták a Fehéroroszország által Európában kiépített ügynökhálózatot – jelentette be a prágai Biztonsági Információs Szolgálat, a BIS. Az ügy komoly diplomáciai következményekkel is járt:

Csehország kiutasított egy fehérorosz diplomatát, aki valójában a minszki titkosszolgálat embereként tevékenykedett.

A BIS igazgatója, Michal Koudelka közölte: a fehérorosz állambiztonság, a KGB elsősorban diplomáciai fedést használva próbált befolyást építeni és információt gyűjteni az európai országokban. A hálózat működését azonban a cseh, a román és a magyar partnerek közös fellépése meghiúsította. A nyomozás során több KGB-tiszt és együttműködő partnerük kilétére is fény derült, köztük például a moldovai titkosszolgálat, egykori helyettes vezetőjére, aki titkos adatokat adott át a fehéroroszoknak.

„Az eset rávilágít arra, hogy a jelenlegi biztonsági helyzetben mennyire kulcsfontosságú a nemzetközi együttműködés” – hangsúlyozta Koudelka. Egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy az orosz és fehérorosz diplomaták szabad mozgása a schengeni térségben megkönnyíti a hasonló akciókat. Szerinte ezért korlátozni kellene ezen országok akkreditált diplomatáinak mozgását.

A cseh külügyminisztérium hétfőn hivatalosan is megerősítette: kiutasítanak az országból egy fehérorosz diplomatát, akinek 72 órán belül el kell hagynia Prágát.

Jan Lipavský külügyminiszter közleményében azt írta: az ügy ismét bebizonyította, hogy a schengeni térséget nem szabad ellenséges tevékenységre felhasználni. A miniszter európai szintű korlátozásokat sürget, elsősorban az orosz diplomaták ellen.

A hálózat felszámolásában az Eurojust, az Európai Unió hágai székhelyű bűnügyi együttműködési szervezete is közreműködött. Az Eurojust tájékoztatása szerint Romániában őrizetbe vették a moldovai titkosszolgálat korábbi helyettes vezetőjét, akit hazaárulással gyanúsítanak. A román ügyészség szerint a 47 éves férfi 2024 óta államtitkokat adott át a fehérorosz KGB-nek. A nyomozók állítása szerint többször Budapesten találkozott fehérorosz hírszerzőkkel, akiktől utasításokat és pénzt kapott. Cserébe olyan információkat adott ki, amelyek veszélyeztették Románia nemzetbiztonságát.

A cseh elhárítás szerint a fehéroroszok azért tudták kiépíteni hálózatukat, mert diplomatáik szabadon mozoghattak Európában. Ezért a jövőben még szorosabb együttműködésre és a mozgási lehetőségek korlátozására lesz szükség, hogy Európa hatékonyan vehesse fel a küzdelmet a hasonló kémtevékenységekkel szemben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Újabb kémbotrány: lebukott egy fehérorosz ügynökhálózat

kémelhárítás

kém

ügynökszervezet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Dróntámadás Lengyelország ellen: Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt

Dróntámadás Lengyelország ellen: Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt
Orbán Viktor közölte: „Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan.” Magyar Péter szerint sem Orbán Viktor, sem Szijjártó Péter nem említi, hogy orosz drónokról van szó, mert „az oroszok már nem csak a magyar Külügyminisztériumban és a spájzban vannak, hanem Orbán hatvanpusztai pálmaházában is.”
 

Szijjártó Péter Fehéroroszországból üzen: „most van szükség a párbeszédre”

Kaiser Ferenc: orosz provokáció volt a dróntámadás Lengyelország ellen, tesztelik a NATO-t

Reakciók a drónokra - Európa hangereje emelkedik

Lengyelország szorgalmazza a NATO 4. cikkelyének aktiválását

"Nagyon komolyan vesszük" - Rendkívüli kormányülés Lengyelországban

Minszk szerint egyszerűen eltévedtek a Lengyelországban lelőtt orosz drónok - van orosz álláspont is

Lengyelországi drónok: megszólalt Volodimir Zelenszkij

"Hat órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak" - már Lengyelország népe is készül egy orosz támadásra a dróneső után

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Európa harcban áll egy egységes és békében élő, szabad és független kontinensért - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén szerdán.
VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Heteken belül változás jön a magyar egészségügyben: vásárlásba kezdett az állam

Heteken belül változás jön a magyar egészségügyben: vásárlásba kezdett az állam

Az állami egészségügyi rendszer jelentős átalakuláson megy keresztül: 2025 novemberétől a magánszolgáltatók nem végezhetnek közfinanszírozott képalkotó vizsgálatokat. Ennek következtében az állam megkezdte a magánszolgáltatók eszközeinek felvásárlását, elsőként az Affidea 16 CT- és MR-berendezését vásárolta meg közel egymilliárd forintért.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Trump és Modi meglepőt húztak: jöhet a nagy amerikai-indiai alku?

Trump és Modi meglepőt húztak: jöhet a nagy amerikai-indiai alku?

Az indiai-amerikai kapcsolatok az elmúlt hónapokban az együttműködés és a feszültség között ingadoztak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Poland closest to open conflict since World War Two, PM says after Russian drones shot down

Poland closest to open conflict since World War Two, PM says after Russian drones shot down

Prime Minister Donald Tusk says up to four of 19 Russian drones were shot down after entering Polish airspace.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 08:55
Izrael jelentős kockázatot vállalt a katari támadással – mindegyik fél mást mond
2025. szeptember 10. 07:20
Most bukhat le Banksy!
×
×
×
×