Infostart.hu
2025. október 27. hétfő Szabina
military soldier in handcuffs, hands behind his back, on a dark background. Concept: war criminal, prisoner of war, tribunal. a prisoner of war under interrogation.
Nyitókép: Diy13/Getty Images

Megfigyelhették a hadsereget és az ukrajnai szállításokat – újabb kémkedési ügy

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Lengyelországban két ukrán állampolgárt tartóztattak le Oroszország javára folytatott kémkedés gyanúja miatt. Az utóbbi hónapokban több mint ötven személyt vettek ezért őrizetbe a lengyel hatóságok.

Két ukrán állampolgárt tartóztattak le a lengyelországi Katowicében, azzal gyanúsítják őket, hogy az orosz hírszerzés javára a lengyel hadsereget és az Ukrajna katonai támogatására használt közlekedési infrastruktúrát figyelték meg – közölte hétfőn a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW).

A 32 éves férfit és a 34 éves nőt október 14-én vették őrizetbe, számos kommunikációs eszközt foglaltak le náluk. Az ügyben gyűjtött bizonyítékok áttanulmányozása után a bíróság jóváhagyta a gyanúsítottak háromhónapos előzetes letartóztatását – olvasható az ABW közleményében.

Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős lengyel miniszter szóvivője hétfőn az X-en azt írta, hogy

a gyanúsítottak a lengyel hadseregről gyűjtöttek információkat, és megfigyelték a lengyelországi stratégiai infrastruktúrát is, ezen belül az Ukrajna logisztikai és katonai támogatását szolgáló közlekedési hálózatot.

Az ügyben folytatott nyomozást jelenleg a kelet-lengyelországi Lublin városában működő kerületi ügyészség hadügyi osztálya felügyeli.

Az ABW az utóbbi hónapokban összesen 55 személyt vett őrizetbe, akik az orosz hírszerzés megbízásából Lengyelország területén tevékenykedtek – közölte Dobrzynski a múlt héten.

2025. október 27. 12:01
Donald Trump üzent Vlagyimir Putyinnak az ukrajnai háború ügyében
2025. október 27. 10:48
Ujjal mutogatás után irigykedés – fordult a francia–olasz kocka
