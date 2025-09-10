Kemény megszorítások várnak Szlovákia lakóira

Ladislav Kamenický szlovák pénzügyminiszter bemutatta a jövő évi, harmadik konszolidációs csomagot. A kormány összesen 2,7 milliárd eurós megtakarítást tervez, huszonkét intézkedéssel igyekezve csökkenteni a költségvetési hiányt a GDP 4,2–4,3 százalékára. A miniszter hangsúlyozta: az ország hitelminősítésének megőrzése a cél, hogy ne nőjenek a kölcsönfelvételi költségek. A helyzetet ugyanakkor nehezíti a lassuló gazdasági növekedés, a kereskedelmi háborúk és az energiaárak emelkedése.

A csomag egyik fő pillére az állami kiadások visszafogása. Az állam saját működésén 1,3 milliárd eurót spórolna. Ennek részeként

befagyasztják az állami alkalmazottak fizetését – kivéve az orvosokét és a tanárokét –, valamint csökkentik a hivatalnokok számát, összevonnak hivatalokat, visszafogják a járműbeszerzéseket és a működési költségeket.

Az önkormányzatok is részt vesznek a takarékoskodásban: a települések tíz, a megyék pedig tizenöt százalékos bevételcsökkenéssel számolhatnak.

A másik pillér a bevételek növelése, vagyis az adóemelés.

A 44 ezer eurós bevételig alkalmazott 19 százalékos személyi jövedelemadó fokozatosan emelkedik:

a 60 ezer eurót meghaladó jövedelem után 30 százalékot, 75 ezer euró fölött pedig 35 százalékot kell majd befizetni az államnak. A képviselők adója külön is nő, tíz százalékponttal. A kormány 206 millió eurós többletbevételt remél az adóemelésből.

Drágábbak lesznek az édességek, fagylaltok és sós snackek is, mivel e termékek esetében az áfakulcs 19-ről 23 százalékra nő

– ettől 91 millió eurós bevételt vár az állam. Emelkednek a szerencsejátékokra vonatkozó illetékek, valamint a nem életbiztosítás jellegű biztosításokra kivetett adó is, ami magasabb casco- és lakásbiztosítási díjakat jelent majd.

Változik a betegszabadság rendszere is: a munkáltatók a betegség első 14 napjára fizetik a bért, a Szociális Biztosító csak a 15. naptól veszi át a terhet.

A munkanélküli segély összege fokozatosan csökken: az első három hónapban marad az 50 százalékos szint, a hatodik hónapban azonban már csak az átlagbér 20 százalékát fizetik ki.

A vállalkozókra is több megszorítás vár. A minimális járulékalap az átlagbér 60 százalékára nő, ami havi többletkiadást jelent. A kezdő vállalkozások járulékbefizetési mentessége 12 hónapról 6 hónapra csökken. A céges autók áfalevonási lehetősége a felére csökken, ha azokat magáncélra is használják. A kormány a munkaszüneti napok számát is csökkenti: november 17., január 6. és május 8. munkanappá válik, és megszűnik az ünnepnapi boltzár is.

Peter Pellegrini köztársasági elnök szerint aggasztó, hogy a pénzügyminiszter által bemutatott konszolidációs csomag közel hárommilliárd eurót tesz ki. Úgy fogalmazott: tavaly még egymilliárdról beszéltek, mostanra ez a háromszorosára nőtt, ami szerinte arra utal, hogy valami nincs rendben. Az államfő attól tart, hogy a megszorítások még jobban visszafogják a szlovák gazdasági növekedést, amely idén mindössze 0,4 százalékos lehet, és akár recesszióba is fordulhat.