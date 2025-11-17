ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.26
usd:
331.4
bux:
107362.16
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
szlovák zászló szlovákia
Nyitókép: Pixabay

Visszafogott GDP-növekedést jósolnak Szlovákiának – sokak szerint jobb lenne az élet, ha nem bukott volna meg a kommunizmus

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Szlovákia gazdasági kilátásai visszafogottak, miközben a lakosság egy része a kommunizmust jobb opciónak tartaná – derül ki egy friss brüsszeli előrejelzésből és egy új közvélemény-kutatásból. Az Európai Bizottság legfrissebb, téli gazdasági előrejelzése szerint Szlovákia gazdasága a következő években csak mérsékelt növekedésre számíthat.

Az Európai Bizottság szerint a visszafogott teljesítmény okai közé sorolható a nemzetközi kereskedelmi bizonytalanság és az amerikai vámok hatása mellett a költségvetési megszorítások sora is. A kereskedelem idén még jól alakult, jövőre viszont az export csökkenésére számítanak, különösen az autóiparban, amely erősen függ az amerikai piactól. A háztartások fogyasztását továbbra is fékezheti az áfaemelés és a fiskális szigorítás, bár az uniós források és a védelmi beruházások élénkíthetik a befektetéseket.

A munkaerőpiac feszes marad, de a foglalkoztatás növekedése lassulhat: a munkanélküliség 2025-ben 5,4 százalékra, 2026-ban és 2027-ben 5,6 százalékra emelkedhet Szlovákiában. Az infláció jövőre 4,2 százalék körül alakulhat, majd lassan mérséklődik. A költségvetési hiány ugyan csökkenhet 2026-ig, de 2027-ben ismét emelkedni fog a védelmi kiadások és az uniós projektek társfinanszírozása miatt.

Miközben a gazdasági kilátások óvatosak, egy friss felmérés arról árulkodik, hogy a szlovák lakosság jelentős része elégedetlen az ország jelenlegi helyzetével. A Focus ügynökség kutatása szerint a szlovákiai lakosok egyharmada úgy gondolja,

jobb lenne az élet, ha 1989-ben nem bukott volna meg a kommunizmus.

A válaszadók 41 százaléka ezzel nem ért egyet, 26 százalék pedig bizonytalan.

A politikai preferenciák erősen befolyásolják az emberek véleményét. A Robert Fico miniszterelnök vezette Smer szavazóinak több mint a fele szerint a kommunista rendszer jobb életkörülményeket biztosítana, és a kisebbik kormánypárt, a Hlas támogatói között is magas azok aránya, akik így gondolják.

A parlamenten kívüli Republika és a Magyar Szövetség választói körében szintén többségben vannak a kommunizmus hívei. Ezzel szemben a Szlovák Nemzeti Párt, valamint az ellenzéki pártok szavazóinak többsége úgy látja, rosszabbul élnének, ha az ország nem váltott volna rendszert.

Erős generációs különbségek is látszanak. A 24 év alatti fiatalok csupán 7 százaléka gondolja úgy, hogy a kommunizmus jobb lett volna, míg a 65 év felettiek körében ez az arány 48 százalék. A két adat együtt azt mutatja: miközben Szlovákia gazdasága a következő években csak lassan kapaszkodhat felfelé, a társadalom egy része – részben a jelenlegi gazdasági bizonytalanságok miatt – nosztalgiával tekint a múltba.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Visszafogott GDP-növekedést jósolnak Szlovákiának – sokak szerint jobb lenne az élet, ha nem bukott volna meg a kommunizmus

közvélemény-kutatás

szlovákia

gazdaság

gdp

európai bizottság

kommunizmus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Marco Rossi korszakai a válogatott élén: mi romlott el 2023-ban?

Marco Rossi korszakai a válogatott élén: mi romlott el 2023-ban?
Marco Rossi 2018 nyarán érkezett a magyar szövetség felkérésére a kapitányi posztra, a vasárnapi volt a 82. mérkőzése a csapat élén. Azt, hogy egyben az utolsó is, azt talán csak ő és Csányi Sándor, az MLSZ elnöke tudja. Az ellenben biztos, hogy a mostani korszakhatár.
 

Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

Szoboszlai Dominik üzent a világnak: fáj

Összeszedtük, miért nem sikerült továbbjutni a selejtező-csoportból

Ennek lehet örülni a vasárnapi magyar-ír után

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint nyomás alatt a tőzsdék, esnek az európai indexek

Megint nyomás alatt a tőzsdék, esnek az európai indexek

Múlt héten a mesterségesintelligencia-részvények értékeltségével kapcsolatos aggodalmak közepette kissé meginogtak a tőzsdék és hétfő reggel is inkább negatív volt a hangulat az ázsiai részvénypiacokon. Európában kis mozgásokkal indult a nap, a DAX minimálisan emelkedett, bár ez nem tartot sokáig, gyorsan lefordultak az irányadó indexek. A BUX pénteki záróértéke körül mozog, de van néhány papír, amelyben nagyobb elmozdulás látszik, az Alteo például gyorsjelentés után esik. A héten jelent az Nvidia, amit kiemelt figyelemmel követhetnek a techrészvények árazása miatt aggódó befektetők, magyar szempontból pedig az MNB döntése is fontos lesz. November 26-i ingyenes rendezvényünkön szó lesz arról is, hogy hol a részvények helye a portfóliónkban. Részletek és jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a másodfokú riasztást: orkánközeli szél tépázza az országot

Kiadták a másodfokú riasztást: orkánközeli szél tépázza az országot

A hidegfront orkánközeli szelet hozott: Kalocsán 113 km/h-t mértek, országszerte jégeső és intenzív zivatarok alakultak ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bangladesh's ousted leader Sheikh Hasina sentenced to death

Bangladesh's ousted leader Sheikh Hasina sentenced to death

The former prime minister was tried by a special tribunal after 1,400 died during a crackdown on unrest in 2024.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 16:34
Donald Trump üzent a radikális baloldalnak az Epstein-ügyben
2025. november 17. 11:02
Nem tetszik az EU-nak, ami a medvékkel Szlovákiában történik
×
×
×
×