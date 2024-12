Szíriai menekültek: sokan kivárnak a hazatéréssel és van aki menekülne Szíriából

Nagygyűléseken ünnepelték Szíria több városában Bassár al-Aszad rendszerének bukását. „Már azért is börtönbe kerültél, ha valami rosszat mondtál... egész életemben csak elnyomást láttam az Aszad család részéről” – mondták felvonulók az ország második legnagyobb városában, Aleppóban.

Damaszkuszban tömegek vettek részt a hagyományos pénteki imán, majd az Umajad-téren tartott tömegfelvonuláson, ahol bulikat idéző hangulat uralkodott. Szólt a zene és az emberek a zöld-fehér-fekete szíriai ellenzéki zászlót lengették. Egyikük a rajzfilmfigura, Spongya Bob öltözékében jelent meg, mellette azonban a fővárost nagyobb ellenállás nélkül elfoglaló egykori dzsihadista erő, a HTS maszkos fegyveresei masíroztak a tömegben. Az évekig törökországi emigrációban élő szíriaiakat ez sem ijeszti el és tömegesen térnek haza.

Syrians are out on the streets in their tens of thousands -- celebrating the fall of #Assad's regime.



These scenes are just amazing -- from #Damascus, #Homs, #Hama & #Aleppo, pure jubilation. pic.twitter.com/HVRY7UyPKa