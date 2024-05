Biden egy „mémguru” bevetésével célozná meg a fiatalabb szavazókat

Joe Biden 2022-ben maga is mémmé vált, amikor a felhasználók elkeresztelték Dark Brandonnak és olyan képeket posztoltak róla, mintha lézer világítana a szeméből.

A novemberi amerikai választáson Biden és Donald Trump személyében az amerikai történelem két legidősebb elnökjelöltje indul – jegyzi meg a Telegraph - és várhatóan mindketten harcba szállnak a fiatal szavazók megnyerésére.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE — Joe Biden (@JoeBiden) February 12, 2024

Hogyan tudják elérni ezt a kulcsfontosságú demográfiai réteget?

A Biden-csapat szerint mémekkel.

Az amerikai elnök újraválasztási kampánystábja internetes „mémszakértőt” keres, hogy elérje azokat a potenciális szavazókat, akiket általában nem mozgatnak meg a politikai hírek.

Biden kampánya, - a napokban közzétett álláshirdetés szerint - "partnermenedzsert" keres a tartalom- és mémoldalakhoz – írja a Telegraph.

A maximum évi 85 000 dolláros fizetéssel járó állás betöltője a kampány delaware-i központjából dolgozik majd és "az internetes tartalom- és mémoldalakkal való kapcsolattartás" lesz a feladata.

„Az ideális jelölt az, aki szenvedélyesen szeretné eljuttatni a politikai tartalmakat a választokhoz az internetnek arra a szegmensége, ahol most vannak”

- áll az álláshirdetésben.

A partnermenedzser feladata az lesz, hogy kapcsolatokat alakítson ki internetes személyiségekkel, népszerű podcast-házigazdákkal és úgynevezett „mémoldalakkal”, hogy így próbálja népszerűsíteni Biden újraválasztási kampányát.

Példa egy Biden-ellenes mémre:

Több tízmillió felhasználót érhet el

A mémoldalak olyan média fiókok, amelyek általában vicceket vagy kommenteket tesznek közzé, gyakran más közösségi oldalakról, például az X-ről és a Redditről átemelve azokat. Gyakran posztolnak továbbá virálisan terjedő és a híreket vagy hírességeket vicces hangnemben kommentáló képeket.

Vannak olyan mémoldalak, amelyek több tízmillió követővel rendelkeznek, megelőzve az elnököt is, akire 17 millió híve iratkozott fel az Instagramon.

Az álláshírdetés hírére a kommentelők „mémlordnak” nevezték el a kersett személyt. (Ez egy internetes szleng azokra, akik nem csak értik a mémeket, de mesterien tudják használni is azokat).

Donald Trump például hivatali ideje alatt Twitter-tirádáiról híresült el. Egyszer olyan képet posztolt magáról, amelyen egy a filmbeli bokszoló, Rocky testére montírozták a fejét.

Az először ellenfelei által terjesztett Dark Brandon mémeket Joe Biden felvállalta és kampánya online áruháza nagy pénzekhez jutott a különböző ilyen szuvenírok árusításával.

Dan Scavino started the day with ‘Eye of the Tiger’ as Trump was heading to court to duke it out with Judge Engoron.

Trump = The Man In The Arena. pic.twitter.com/Ly6TNvG8j8 — Cowboyw2b (@Cowboyw2b2) November 7, 2023

Először Obama vetette be eredményesen a Facebookot

Korábban Barack Obama vetette be a Facebookot a 2008-as elnökválasztási kampányban, hogy többezer adományt gyűjtött be és sok támogatót szerzett.

A platform később is meghatározó volt. Andrew Bosworth, a Facebook egyik vezetője azt állította, hogy a vállalat "felelős" Donald Trump 2016-os megválasztásáért, "mert Trump a valaha látott legjobb digitális reklámkampányt folytatta".

Since the Great Awakening of Twitter - Now known as "X" - I've only used Facebook for bunt cake recipes, cat videos & an occasional "Michelle Obama Has a Dick" meme.



My best year was 2019-20, out of 12 months my account was only active for 2. ? pic.twitter.com/2sVYR3Szgs — Deplorable Jaz McKay ?? ?? (@DeplorableJaz) May 14, 2024

Közben Joe Biden elnök azt mondta: ő maga nem rajong a közösségi médiáért és a munkatársai posztolnak a nevében. Nem úgy, mint Trump esetében, aki hivatali ideje alatt arról volt ismert, hogy a Twitteren maga osztotta meg a vélményét.

A Telegraph megírta, hogy

Biden – ironikus módon - februárban TikTok-fiókot nyitott, annak ellenére az amerikai törvényhozók körében és az elnöki adminisztrációban is hatalmas aggályok merültek fel kínai tulajdonú alkalmazással kapcsolatban.

A Fehér Ház és egyes kongresszusi képviselők is a TikTok betiltását akarják elérni. Biden azonban éppen ezen a platformon tudná elérni a úgynevezett Z generációs felhasználókat.

Az elnök áprilisban írta alá azt a törvényt, amely kényszeríti az alkalmazást birtokló céget, a ByteDance-t, hogy adja el amerikai üzletágát, ha nem akarja, hogy letiltsák a TikTokot.

Közben Trump mostanában nagyrészt a Truth Socialon, az X riválisán jelenik meg a közösségi médiában. Ezt a céget az ő maga indította, miután kizárták az X-ről azután, hogy hívei 2021-ben betörtek az amerikai Kongresszus épületébe.