Izrael behatolt a fő gázai kórházba – megindult a nagy nyilatkozatháború

Katonák támadnak vagy vesznek körül egy kórházat. Szíriától Ukrajnáig ez egy visszatérő eleme a valódi harcok mellett futó propagandaháborúnak. Az izraeli hadsereg most azt közölte, hogy nemcsak körbevette, de immár egy „percíz és célzott műveletben” be is hatolt a Gázai övezet fő kórházába, az al-Sifába.

A palesztinokkal szimpatizáló posztolók gyorsan olyan híreket kezdtek terjeszteni, hogy az izraeliek felrobbantottak egy gyógyszerraktárat, és a folyosókon kiabálva és lövöldözve kutattak a Hamász-harcosok után. És azt is, hogy maga „a cionista entitás” még megszálló erőként, 1983-ban épített bunkert a kórház alá, és most ezt használják indokként.

Bisan Update: 11/15/23 Al Shifa [cc]



-They??, bombed the medicine warehouse!!



-They’ve been targeting Al Shifa, a hospital, attacking patients and staff and refugees



-All of this amounts to a war crime pic.twitter.com/yAiDSIDrA9 — Mis Leading (@FaatiTheStreet) November 15, 2023

Tömegsír a kórház udvarán

Az izraeliek – és Washington – szerint az október 7-i, Dél-Izraelben elkövetett és Gázában ünnepelt mészárlást végrehajtó Hamász fegyvereket tárol az egészségügyi intézményben. Alatta pedig ott található sokat emlegetett, kiterjedt alagút- és bunkerrendszere.

A kórházi illetékesek szerint – Izrael megjegyzése: az egészségügy a Hamász kezében van – a hétvégén leállt az intézmény működése. A nyugati sajtóban is címlapokon voltak a képek a veszélyben lévő koraszülött palesztin csecsemőkről – amire Izrael a PR-csatában azzal reagált, hogy inkubátorokat vitt a kórházba.

Továbbá üzemanyagot is a generátoroknak, de azt állítása szerint a Hamász nem engedte be. És a palesztinok azt is állították, hogy a katonák amúgy is csak mindössze egyórányi áramtermelésre elegendő üzemanyaggal jelentek meg.

Israeli troops blow up a warehouse of vital medicine & medical devices in Al Shifa Hospital in #Gaza calling the assault a “targeted operation” https://t.co/Qu13akuxu8 — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) November 15, 2023

A kórházi behatolás hatalmas aggodalmat keltett az izraeli offenzívától fenyegetett palesztin lakosságért aggódók körében. Az intézményben nemcsak betegek, hanem több ezer civil zsúfolódott össze, akik az izraeli bombázások elől menekültek be.

A médiának nyilatkozók azt mondták, hogy a komplexumot „belengi a halál szaga”, mivel – állításuk szerint – az izraeli mesterlövészek miatt félnek eltemetni a halottakat. Ennek ellenére a héten kiástak egy tömegsírt és oda temettek 179 embert. A kórház igazgatója, Mohamed Abu Szalmija szerint 29 beteg halt meg az intenzív osztályról és további hét csecsemő.

Palesztin állítás: "Evakuálni kellett a betegeket"

A kórházi behatolás után nyilatkozott – egy másik helyszínről, a körülbelül 20 kilométerre, délre fektő Han Júniszból – a gázai kórházak főigazgatója, Mohamed Zakút. Ő azt állította, hogy, hogy 650 beteget – köztük 22-t az intenzív osztályról – evakuálni kellett. (Az Al-Dzsazíra pedig azt, hogy az izraeliek „kiszorították az embereket” a kórházból.) Ezenkívül "400 kórházi dolgozót is el kell vinni és 36 koraszülött csecsemő végveszélyben van" – mondta a gázai illetékes, mindez az inkubátorokról szóló izraeli állítás ellenére.

Az izraeliek egy videóval próbálták bizonyítani, hogy segítenek a betegeknek azzal, hogy eszközöket vittek a kórházba:

IDF releases footage of troops bringing humanitarian aid to Shifa Hospital. pic.twitter.com/qFlVdvlmuZ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 15, 2023

A szerdai hír nyomán bocsánatkérésre kényszerült a BBC, amely először azt állította, hogy „Izrael az egészségügyi dolgozókat és az arabul beszélőket vette célba” – ezt gyorsan kijavították, mivel Izrael azt állította, hogy „saját egészségügyi dolgozókat és arabul beszélőket vitt a kórházba”.

A Times of Israel című lap közben szerdán idézett egy név nélkül nyilatkozó magasrangú katonai vezetőt, aki szerint a hadseregnek „konkrét bizonyítékai” vannak, hogy a Hamász katonai létesítményként használja a kórházat – sőt, szavai szerint „terrorista főhadiszállásként”.

Részleteket nem közölt, viszont egyes médiumok szerint az izraeliek fegyvereket találtak – ami ismét csak egy olyan tény, amit a propaganda háborúban fel lehet használni, hiszen lehet szó néhány géppisztolyról, de lehet szó komolyabbról is.

A konkrétumokról szerda délutánig nem érkezett hír.