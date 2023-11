Térképen, hogyan valósította meg haditervét Izrael

Ahogy azt az Infostart is megírta, szerdán izraeli katonák hatoltak be a gázai Sífa Kórházba, miközben az északi műveleti csoport elfoglalta az al-Sati menekülttábort. Izrael azzal vádolja a Hamászt, hogy erődítményként használták a kórház épületét.

A Portfolio észrevette, hogy a War Mapper térképeket tett közzé, amelyeken remekül látszik, miként kerítette be az izraeli hadsereg Gázavárost:

#Gaza map update



The #IDF have commenced an operation within part of the Shifa hospital after completing an encirclement of the building complex.#Israel have also secured the Al Shati camp, therefore linking their northern and southern advances. pic.twitter.com/IhLDpc2ieJ