Magyar járások megszűnésével fenyeget egy szlovák terv

A szlovák belügyminisztérium közigazgatási reformmal kapcsolatos terveiről elsőként a Napunk hírportál számolt be, amely a Belügyminisztérium Közigazgatási és Biztonsági Kutatások Intézetétől megszerezte az átrajzolt megye- és járáshatárok térképét is.

Az átrendezés egyelőre nem végleges, az viszont biztos, hogy ha a tervezett formában megvalósul, akkor az nagyon hátrányosan fogja érinteni a magyar régiókat.

Eltűnne a Dunaszerdahelyi járás egy része,

megszűnne a Galántai,

a Vágsellyei és

a Komáromi járás.

A Dunaszerdahelyi járás nyugati bástyáját, Somorját és annak környékét a Pozsonyi járáshoz csatolnák.

A Galántai és a Vágsellyei járások teljes egészükben a Nagyszombati járáshoz kerülnének.

A Komáromi járás pedig beolvadna a nagy Érsekújvári járásba,

ahonnan viszont kiszakítanák az eddig mintegy különleges övezetként működő, magyar dominanciájú párkányi körzetet.

A belügy a jelenlegi 79-ről 46-ra csökkentené a járások számát, létrehozna ugyanakkor alsóbbrendű közigazgatási egységeket, amiket a dokumentumok szubrégióknak neveznek. A reform a megyei rendszer átalakítására is kitérne, a jelenlegi nyolc helyett mindössze négy plusz egy megye maradna. A belügyminisztérium a Napunknak megerősítette, hogy már 2021 őszétől dolgoznak a terveken, amiket idén márciusban tártak az önkormányzatok érdekvédelmi szervezetei elé. Ezeknek a szervezeteknek a következő hónapokban kellene véleményezniük a tervet, amellyel szemben már most komoly kifogásaik vannak.

A Szövetség politikusai is keményen bírálták a tervezetet. Berényi József, a párt MKP platformjának elnöke felháborítónak tartja a reformtervezetet, mert szerinte annak megvalósulása

asszimilációs szándékot takar a Szlovákiában élő magyar közösséggel szemben.

Mózes Szabolcs, a Szövetség alelnöke elmondta, a káosz kormánya az elmúlt néhány évben tönkretett mindent, amihez hozzányúlt, most pedig a közigazgatási rendszert és az önkormányzatokat sodorja veszélybe.

„1996-ban a Vladimír Mečiarék által megrajzolt járáshatárok is már nagyon szerencsétlenül érintették a magyarságot. Kimondottan úgy rajzolták meg már akkor is, hogy a magyarokkal kibabráljanak. Az, amit most terveznek, még esztelenebb és még kevésbé értelmezhető” – mondta Mózes Szabolcs.

Őry Péter, a Szövetség önkormányzati szakpolitikusa azt kifogásolta, hogy a belügyminisztérium nem vonta be az önkormányzatok képviselőit a reform kidolgozásába.

„Arról sincs tudomásom, hogy megkérdezték volna a kisebbségi kormánybiztost, hiszen egy ilyen javaslat átültetése komoly hatást gyakorolna a kisebbségi arányokra” – fogalmazott Őry Péter. Megjegyezte, az önkormányzatiság és a közigazgatás rendkívül érzékeny rendszer, a belügyi tárca hozzáállása pedig arra emlékeztet, mintha baltával akarnának idegsebészeti beavatkozást végezni.

