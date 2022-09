Fontos emberek az orosz–ukrán fogolycserében

Shaun Pinner, az úgynevezett Donyecki Népköztársaságban „zsoldosként” halálra ítélt – de állítása szerint hivatalosan az ukrán hadseregben szolgáló – britről máris megjelent egy fotó családja körében. Ő az egyik legismertebb brit, aki egy szaúdi közvetítéssel létrejött fogolycserében visszanyerte a szabadságát. A másik Aiden Aslin, aki az ukrán tengerészgyalogság tagjaként harcolt az Azovsztal mariupoli fémmű védői között.

A két férfit egy Ukrajnában élő marokkói diákkal együtt (ő szintén szabadult) ítélték halálra.

Az igazán „nagy hal” azonban a szélsőséges múltú, de az Azovsztal védelme miatt hősként ünnepelt ukrán Azov hadosztály öt parancsnoka. Rajtuk kívül még 210 ukránt engedtek szabadon az oroszok, köztük azt a katonát is, aki a fémműben készült fotói nyomán nemzetközi díjat nyert és a legendás mentőst, Jekatyerina Poliszcsukot. A szabadságukat visszanyertek közül 108 volt Azov-harcos, a többi határőr, tengerészgyalogos, a titkosszolgálat tagja és vámos.

Az ukránok által elengedett egyetlen ismert „VIP” Viktor Medvedcsuk,

a betiltott és oroszbarátnak nevezett ellenzéki Ukrán Választás nevű párt vezetője. A háború elején házi őrizetben volt, majd ukrán katonai egyenruhába öltözve próbált elmenekülni, de elfogták és hazaárulással vádolták. Medvedcsuk egyik lányának Vlagyimir Putyin orosz elnök a keresztapja.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője szerint rajta kívül olyan oroszokat engedtek el, akik „semmit sem értek Ukrajnának”. Volodimir Zelenszkij elnök pedig azt mondta: Medvedcsukot egyetlen azovosra is ki lehetett volna cserélni. Az, hogy jóval többet kaptak vissza, ok arra, hogy „az egész ország megigyon egy pohárral”.

Az orosz média szerint orosz pilótákat is elengedtek az ukránok. Azt, hogy miért mentek bele a számok alapján egyenlőtlennek tűnő fogolycserébe, Moszkvában nem siettek kommentálni, de úgy tűnik Medvedcsuk különösen fontos volt a számukra.

A szaúdiak mellett Törökország is részt vett a fogolycsere előkészítésében, amit az Al Dzsazíra „intenzív alkudozásként írt le”. Zelenszkij külön köszönetet mondott Recep Tayyip Erdogan török elnöknek.

Az alku keveset emlegetett eleme, hogy

az ukránok beleegyeztek: az Azov-parancsnokok a háború végéig török területen maradnak.

A fogolycserében rajtuk kívül még öt britet, két amerikai, egy horvát és egy svéd állampolgárt is szabadon engedtek. A volt foglyok először Szaúd-Arábiában landoltak, és a helyi hatóságok azt mondták, hogy elősegítik biztonságos hazatérésüket az országukba.

A két amerikai önkéntest – az oroszok szerint zsoldosokat –, a 39 éves Alexander Drueke-t és a 27 éves Andy Huynh-t júniusban fogták el Kelet-Ukrajnában.

Nyitókép: Press Service of the State Security Service of Ukraine/Handout via REUTERS