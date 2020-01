Nagy vihart kavart az amerikai elnök kijelentése arról, miből lehet célpont Iránban

Az Irán közel-keleti befolyását építő parancsnok, Kászim Szulejmáni tábornok meggyilkolása után az iraki parlament vasárnap arról határozott, hogy a külföldi, így az amerikai csapatoknak távozniuk kell az országból.

Az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíció ezután leállította offenzíváját. Bár a parlament döntése csak ajánlás és a csapatkivonási követelésnek az iraki kormány részéről is el kell még hangzania, úgy tűnik, kezd egyre inkább lazulni az iraki állam és az Egyesült Államok szövetsége.

George Bush és Tony Blair 2003-as inváziója nyomán az Irán által támogatott és Iránnal szimpatizáló pártok kerültek hatalomra a többségében siíta országban, ahol addig Szaddam Husszein szunnita elitje nyomta el őket.

Washington most ez ellen akar fellépni úgy, hogy célba vette Iránt. A példátlan akciót még keményebb fellépés követheti, Trump elnök azt mondta: az iráni kulturális örökség is célpont lehet, ha Teherán visszavág. Egy ilyen lépést azonban háborús bűncselekményként lehet értékelni.

A II. világháború végén az amerikai atombomba létrehozásában résztvevő, magyar származású matematikus és fizikus Neumann János amellett kardoskodott, hogy a kulturális kincsnek számító Kiotóra dobják le a Japán ellen bevetett amerikai atombombát. Ezt az ötletet végül elvetették, de Donald Trump most hasonlóval fenyegetőzik.

Mike Pompeo külügyminiszter ugyanakkor azt hangoztatja, hogy bármely, esetleges Irán elleni csapás megfelel majd a nemzetközi jognak. Az amerikai elnök ugyanakkor érzelmes megjegyzésekkel készíti elő a terepet egy lehetséges, közvetlenül Irán elleni csapáshoz.

"Nekik szabad megölni, megcsonkítani, kínozni a mi embereinket. Ők használhatnak útszéli pokolgépeket. Mi viszont nem nyúlhatunk a kulturális örökségükhöz? Ez nem így működik!.

– mondta tudósítók előtt. Donald Trump ezt megelőzően már a Twitteren említett 52 potenciális iráni célpontot, köztük műemlékeket is.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!