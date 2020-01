"Tudja meg Amerika, hogy mostanáig már tizenhárom bosszúforgatókönyvet vitattunk meg a tanácsban, és még ha végül a leggyengébben is egyezünk meg, az is történelmi rémálom lesz az amerikaiak számára" - idézte Ali Samháni szavait a Fársz félhivatalos iráni hírügynökség. Az ország már vasárnap felmondta a 2015-ös atomalku összes pontját.

Kijelentette: e forgatókönyvekről több részletet még nem árulhat el. "Az Iszlám Köztársaság üzenete világos: Amerika megölte Irán nemzeti hősét, a büszkeségünk pedig nem engedi, hogy tétlenek maradjunk! Ha az amerikai csapatok nem vonulnak ki a térségből állva, két lábon, akkor mi küldjük őket haza fekve, holtan" - jelentette ki Samháni.

A politikus hangsúlyozta, hogy az iráni vezetésnek pontos információi vannak a térségben állomásozó amerikai haderőről. Az amerikai válaszcsapások kapcsán a politikus úgy vélte, az Egyesült Államok több évtizede csupán fenyegetőzik, soha nem tett semmit, és ez most sem lesz másként.

A Reuters hírügynökség elemzőkre hivatkozva kedden azt közölte, hogy Irán vélhetően elkerüli a nyílt konfliktust Washingtonnal, viszont

számítani lehet a térségben szabotázsakciókra és egyéb, korlátozott katonai fellépésekre.

Közben kedden az iráni parlament törvényben minősítette terroristának az összes amerikai fegyveres erőt, kiterjesztve a 2018 áprilisában meghozott jogszabályt, amely csak az "Afrika szarvától kezdve, a Közel-Keleten át Közép-Ázsiáig" állomásozó egységekről szólt. Ezt most a teljes haderőre, illetve a Pentagonra, annak minden alkalmazottjára, intézményére, és szerződéses partnercégeire is kiterjesztette. Kimondja azt is, hogy az Egyesült Államok terrorizmust támogató állam.

A képviselők egyúttal kötelezték a kormányt, hogy különítsen el 66 milliárd forintnak megfelelő összeget az al-Kudsz (az iráni Forradalmi Gárda különleges egysége, amelynek Szulejmáni volt a vezetője) megerősítésére. Ez vélhetően további nehezíti majd az egyébként a nyugati gazdasági szankciók miatt nehéz gazdasági helyzetben lévő ország lakosságának életét is.

Kivonták Irakból a szlovák katonákat, a magyarok még maradnak A magyar katonák - a megfelelő műveletbiztonsági intézkedések mellett - Magyarországnak Irakkal van együttműködési megállapodása. Ha azt kérik, hogy vonják ki a magyar katonákat, akkor megteszik, de addig a feladat megmarad. - a megfelelő műveletbiztonsági intézkedések mellett - továbbra is végzik Irakban a részükre meghatározott egyéb feladatokat, noha a kiképzés felfüggesztéséről már döntés született.A honvédség az iraki missziót érintően is minden eshetőségre fel van készülve, hogy azonnal reagálhasson - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatornán. Kiemelte: Peter Pellegrini szlovák kormányfő közölte , hogy az iraki időszerű helyzetre való tekintettel, amely miatt a NATO-küldetés leállítására is sor került, a biztonsági előírásokkal összhangban, átmenetileg Irakon kívülre helyezték át a küldetésüket teljesítő hét szlovák katonát. A NATO kivonja csapatai egy részét Irakból. "Minden szükséges óvintézkedést megteszünk az embereink védelmére. Ez magában foglalja a személyzetünk egy részének átmeneti átcsoportosítását Irakon belül és kívül" - mondta a NATO illetékese a Reuters hírügynökségnek. "A NATO fenntartja jelenlétét Irakban, és kész folytatni kiképző és képességfejlesztő programját, ha a helyzet ezt lehetővé teszi". A NATO iraki missziója mintegy ötszáz fős katonai kiképző, tanácsadó és kiszolgáló személyzetből áll, amely a 29 tagú katonai szövetség államaiból és a partnerországokból érkezett katonai és polgári munkatársakból tevődik össze.

Tragédiával végződött a temetés

Kedden az országban példátlan, több városban zajló gyászszertartások után tervezték végső nyugalomra helyezni Kászim Szulejmánit. Ilyen temetést még a mai Irán megalapítója, Khomeini nagyajatollah sem kapott.

A tábornok koporsója vasárnap érkezett Iránba: először Avház, majd Meshed és Kom és Teherán után, az ottani gyászszertartásokat és temetési imákat követően a szülővárosába szállították. A Kermánban zajló gyászszertartáson Hosszein Szalami, az Iráni Forradalmi Gárda parancsnoka is bosszúval fenyegette az Egyesült Államokat, mondván "lángba borítunk mindent, ami kedves nekik."

A temetésre érkezők tömegében tolongás volt, és az iráni televízió szerint 35 ember meghalt, 48 megsérült.

A CNN már 40 halottról és 213 sérültről adott hírt az iráni Fársz alapján.

A temetést a nagy tömeg és a tragédiák miatt elhalasztották. Új időpontot egyelőre nem közöltek.

Szulejmánit, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének vezetőjét, és lényegében az iráni külpolitika irányítóját pénteken Donald Trump amerikai elnök utasítására gyilkolták meg Irakban, a bagdai repülőtérről távozóban. A tábornok volt a Gárda legfontosabb és legismertebb parancsnoka mind belföldön, mind a nemzetközi porondon - neki tulajdonították/rótták fel a régió országaiban egyre aktívabb síita milíciák hálózatának kiépítését, működésének támogatását -, és nagyon közel állt Ali Hamenei ajatollahhoz, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetőjéhez.

A dróntámadás után Trump a Twitter közösségi portálon csapássorozattal fenyegette meg Iránt arra az esetre, ha Teherán bosszút állna Szulejmáni likvidálásáért, Iránt pedig súlyos anyagi szankciókkal, ha kitiltják az országból az amerikai csapatokat.

Pompeo: az USA elszánt, hogy féken tartsa Iránt "Ez volt a jó döntés, igazunk volt" - mondta, és megismételte az amerikai kormány ismert álláspontját, miszerint az iráni Kászim Szulejmáni tábornok, a Forradalmi Gárda különleges egységének parancsnoka ellen végrehajtott célzott támadás jogszerűségét még a támadás előtt megvizsgálták, a csapásmérés nem volt ellentétes a nemzetközi joggal. Pompeo leszögezte: valamennyi további esetleges csapásmérés iráni célpontokra szintén megfelel majd a háború feltételeit szabályozó nemzetközi jognak.

Az amerikai kormányzat elszánt, hogy féken tartsa Iránt - fejtette ki a miniszter. Továbbra is maximális nyomásgyakorlással élnek majd, s amennyiben Teherán újabb rossz döntést hozna, Donald Trump amerikai elnök a múlt hetihez hasonló határozott, komoly választ ad majd.

Nyitókép: MTI/EPA