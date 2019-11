Mi lesz az EU-s dolgozókkal, ha a Munkáspárt nyer?

Nagy ígéretet tett a brit Munkáspárt a polgároknak a decemberi választások előtt: hatalomra jutása esetén ingyenes szélessávú internetet biztosít mindenkinek.

A Labour a brit szóhasználatban „munkásosztályba” sorolt szavazókért csatázik, akik közül sokan azokban az északi és közép-angliai vidékeken élnek, amelyek nagy arányban szavaztak a brexitre.

Ezek a szavazók most azt fontolgathatják, hogy a brexit végigvitelét zászlajukra tűző toryk mellé állnak, miközben a Munkáspárt második népszavazást ígér, amely végleg eldönti a kérdést.

Így most olyat is kell ígérnie, ami szerinte ezeknek a választóknak továbbra is a szívügye: a migráció és ezen belül is az uniós országokból érkező migráció megállítása.

Annak ellenére, hogy több brit ágazatban, főleg az egészségügyben, a szociális ellátásban és a vendéglátásban kezd munkaerőhiány kialakulni az EU-s polgárok hazavándorlása miatt, vannak olyan brit városok, ahol a lakosok úgy látják: a „kelet-európai migránsok” nyomás alá helyezték a közszolgáltatásokat és például gyerekeik elárasztották az iskolákat.

Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezére így nem volt hajlandó nyíltan állást foglalni, hogy pontosan mit szeretne.

A BBC-nek adott interjúban azt mondta: az embereknek „realista módon” kell tekinteniük a munkaerőpiac és a gazdaság igényeire, de „önkényesen meghatározott számokkal” nem lehet elérni semmit. 40 ezer nővéri állás betöltetlen, ahogy sok más is, mert nem képzünk elég embert, tehát a jövőben is lesz bevándorlás – tette hozzá.

Amikor rákérdeztek, hogy több vagy kevesebb bevándorlót akar-e, úgy válaszolt, hogy „igazságos rendszert akar, ami biztosítja, hogy jól működjenek a közszolgáltatások”. Azt jelenti ez, hogy a Labour fenntartaná az EU-dolgozók szabad mozgását? Bár az őszi munkáspárti konferencia erről szóló határozatot fogadott el, Corbyn azt válaszolta, az „nem képezi feltétlenül a munkáspárti program részét”, a kötelezettségvállalás pedig „a már letelepedett uniós polgárokra vonatkozik”.

A BBC szerint a migráció kérdése látványosan hátra sorolódott a brit választók prioritási listáján.

Skóciában azonban nyíltan több dolgozót szeretnének látni és az odalátogató Corbyn meg is ígérte, hogy segít a családok egyesítésében és egyben tartásában.

A Labour migrációs politikájának másik arcát Len McCluskey, a pártot támogató legnagyobb szakszervezet, a Unite vezére és Corbyn egyik legfontosabb szövetségese képviseli. Ő tagadta azt a sajtóhírt, hogy kemény fellépést kért Corbyntól a szabad mozgás korlátozására. Bár egy interjúban azt mondta, hogy „minden dolgozót, külföldit és britet is védenének”, azt is hozzátette: a Munkáspárt nem az EU-ban maradók pártja. Ebből az következik, hogy ő nem a szabad mozgás fenntartásáért kampányol – szemben a párt 130 jelöltjével.

Közben a konzervatívok ígéretet tettek, hogy 2021-től megszüntetik a szabad mozgást, és csökkentik bevándorlást ha megnyerik a választásokat. Amikor azonban egy interjúban megszorongatták Priti Patel belügyminisztert, több kérdés után azt válaszolta: „keresni fogják a módját a bevándorlás csökkentésének”.

Nyitókép: Andy Rain