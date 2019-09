Fogytán az EU türelme a britek alkudozása miatt

Folytatódott a brexitdráma a hétvégén. Először börtönnel fenyegették meg Boris Johnson miniszterelnököt, ha nem tartja be a szabályozatlan brexitet tiltó új törvényt.

A jogszabályt hétfőn szentesíti II. Erzsébet királynő, de Johnson még előtte azt mondta, inkább heverne holtan egy árokban, minthogy a törvény logikáját követve a brexit határidő elhalasztását kérje az Európai Uniótól.

Johnson mellett mások is gyors válást akarnak, például Párizsban.

A francia kormány ugyanis azzal fenyegetőzött, hogy megvétózza a brexit határidő újabb kitolását.

Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter közölte: nem hallott realisztikus javaslatokat a britektől arról, hogyan garantálják az ír határ szabad átjárhatóságát, az ígéretet, hogy fennmaradhat az egész Ír-sziget integrált gazdasága és a Nagypénteki Békeegyezmény megőrzését, ha a londoni kormány továbbra is elveti az erről szóló garanciát és a parlamenti képviselők nem hajlandók megszavazni a válási paktumot.

A brit kormány ki akarja venni az egyezményből az úgynevezett „backstop” garanciát, de így nem világos, hogyan lehetne vámolni az árukat az ír-északír, vagyis az EU-brit határon, miközben London fel akarja mondani az európaiakkal jelenleg fenntartott vámuniót.

„Nem fogjuk háromhavonta határidőt hosszabbítani” – mondta Le Drian, és hozzátette, hogy fogytán az unió türelme.

A franciák és más EU-országok diplomatái szerint „vicc”, amit Johnson brüsszeli küldötte felajánlott a backstop helyett.

Brüsszelben azt mondják, hogy London nem veszi komolyan az alkudozást és hasonlóképp fogalmazott a szombaton lemondott brit nyugdíjügyi miniszter, Amber Rudd.

A veterán politikus azzal indokolta sokkoló távozását, hogy nem viselheti el, hogy „jó és mérsékelt” konzervatív képviselőket rúgjanak ki a pártból, mert a kormány ellen szavaztak. Távozása újabb csapás Johnsonnak, aki eddig a maga joviális-viccelődős stílusában fogadta a rá zúduló rossz híreket.

Amivel fenyegetik, az viszont nem vicces. A volt brit igazságügyi miniszter – a kormányellenes voksa miatt a pártból kirúgott Dominic Grieve - szombaton arról beszélt, hogy

a kormányfő „elkényeztetett, hisztis gyerek módjára viselkedik”.

Vele együtt egy volt főügyész is azt mondta: Johnson akár börtönbe is mehet, ha nem hajlandó a törvény betűjét követve brexithalasztást kérni. Lord MacDonald szerint ez nem az extrém, hanem a nagyon is elképzelhető forgatókönyv. Hozzátette azonban, hogy Johnson és hírhedt főtanácsadója, Dominic Cummings találhatnak valami jogi kiskaput a halasztás kivédésére.

Egy volt főbíró szerint addig nem fog elmenni a dolog, hogy Johnsont börtönbe vigyék, mert esetleg egy másik miniszterrel írathatják alá a hosszabbítási kérelmet vagy „a vezető államigazgatási hivatalnokok feladják a vele való együttműködést és egyedül marad”.

