ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.66
usd:
321.32
bux:
0
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
QINGDAO, CHINA - JANUARY 12: Humanoid robot learns to organize stationery at humanoid robot data training center on January 12, 2026 in Qingdao, Shandong Province of China. The humanoid robot data training center in Qingdao helps humanoid robots adapt to diverse tasks. (Photo by Zhang Jingang/VCG via Getty Images)
Nyitókép: Zhang Jingang/VCG via Getty Images

Csalódást okoztak a humanoid robotok, de tömegével gyártják őket

Infostart

A gyártósoron még az emberi teljesítmény felét sem érik el – de egyrészt gyorsan fejlődnek, másrészt nem kell nekik szünet és szabadság...

A kínai UBTech humanoidrobot-gyártó vállalat egyik vezetője elismerte, hogy legújabb gépeik legfeljebb fele olyan hatékonyak, mint az emberi dolgozók. Ez jól mutatja, milyen nehéz a robotok bevetése a munkaerőhiány enyhítésére és a termelékenység növelésére – írta a Portfolio a Financial Times alapján.

Michael Tam, a sencseni székhelyű UBTech márkaigazgatója szerint a Walker S2 típusú humanoid robotjaik az emberi teljesítmény mindössze 30–50 százalékát érik el. Ráadásul ezt is csak bizonyos feladatoknál, például dobozrakodásnál vagy minőségellenőrzésnél. Az UBTech a BYD autógyártóval és az Apple egyik fő beszállítójával, a Foxconnnal is együttműködik.

A gyártók ennek ellenére versenyt futnak a humanoid robotok megrendeléséért, mert nem akarnak lemaradni versenytársaiktól.

Ha a Teslának előnye származik abból, hogy saját humanoid robotjait alkalmazza a gyártósoron, a BYD lemaradhat

– magyarázta Tam. A kínai kormány határozottan támogatja a humanoid robotipart, és ösztönzi a mesterséges intelligenciával vezérelt technológiák gyári alkalmazását. Az ország 2024-ben a világ ipari robottelepítéseinek több mint felét adta, bár ezek többsége hagyományos gép, például robotkar volt.

A humanoid robotok hívei azzal érvelnek, hogy ezek a gépek a gyártósorok között mozogva jóval többféle feladatra alkalmazhatók, mint a hagyományos, fixen telepített berendezések. Elon Musk lelkesen beszélt a Tesla Optimus robotjáról és a teljesen automatizált gyárak lehetőségéről.

Az elemzők vegyesen fogadták az UBTech promóciós videóit, amelyeken a robotok dobozokat szállítanak, illetve bonyolultabb feladatokat is végeznek, például kicserélik saját akkumulátoraikat. Szakértők szerint a humanoid robotok összetettebb kihívásokat jelentenek, mint a statikus robotkarok: saját áramforrásra van szükségük, több mozgatható ízülettel rendelkeznek, és olyan feladatokat is el kell látniuk, amelyek fejlettebb döntéshozatalt igényelnek.

Az UBTech idén egy többfunkciós robotkéz kifejlesztésén dolgozik, mivel a jelenlegi Walker-modelleknél embernek kell kicserélnie a robot végtagját a különböző feladatokhoz.

A vállalat 2027-re szeretné elérni, hogy robotjai az emberi teljesítmény 80 százalékát nyújtsák. Tavaly 500 humanoid gyári robotot szállítottak le, idén pedig 10 ezret terveznek gyártani.

A héten bejelentették, hogy megállapodást kötöttek az Airbus repülőgépgyártóval a Walker S2 robotok szállításáról, tavaly pedig az amerikai félvezetőgyártó Texas Instruments vállalattal léptek partnerségre.

Az Airbus közölte, hogy az együttműködés "nagyon korai koncepciótesztelési szakaszban" van. Vang Marko, az Interact Analysis sanghaji kutatója szerint a legtöbb bemutatott alkalmazás még csak próbaüzem, és sok akadályt kell leküzdeni a kereskedelmi szintű működésig. Hozzátette, hogy a kínai humanoid robotok többségét kormányzati kutatóközpontokban telepítik, ami nem sokat árul el a piaci életképességről.

Kelvin Lau, a Daiwa Capital Markets elemzője ezzel szemben úgy véli, hogy az UBTech céljai elérhetők, és a humanoid robotok hasznosak lehetnek azokban a gyárakban is, amelyeket eredetileg nem automatizálásra terveztek. Megjegyezte, hogy

a 80 százalékos emberi hatékonyság is elegendő lehet, hiszen a robotoknak nincs szükségük szünetekre vagy szabadságra.

(Nyitóképünkön egy humanoid robotot „képeznek ki” egy adatközpontban különböző feladatok elvégzésére a kínai Csingtaóban, Shandong tartományban.)

Kezdőlap    Tech    Csalódást okoztak a humanoid robotok, de tömegével gyártják őket

technológia

robotika

humanoid robot

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.27. kedd, 18:00
Hegyi Zsolt
a MÁV-csoport vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett Amerika repülőgép-hordozó harccsoportja Iránhoz: minden készen áll a katonai akcióra

Megérkezett Amerika repülőgép-hordozó harccsoportja Iránhoz: minden készen áll a katonai akcióra

A USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó harccsoportja megérkezett az Indiai-óceánra, így közelebb került egy esetleges Irán elleni amerikai hadműveleti övezethez. A CNN értesülései szerint a kötelék már az Egyesült Államok közel-keleti műveleteiért felelős Központi Parancsnokság felelősségi területén tartózkodik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kettészakad az ország időjárása: erre számíthatsz kedden

Kettészakad az ország időjárása: erre számíthatsz kedden

Kedden a látási viszonyok javulnak és a felhőzet is csökken, egyre nagyobb területen kisüt a nap, azonban kisebb körzetekben tartósan borult, párás maradhat az idő.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Immigration chief departing Minneapolis as Trump sends border tsar Tom Homan to scene

Immigration chief departing Minneapolis as Trump sends border tsar Tom Homan to scene

The decision may indicate that the administration is walking back more aggressive immigration enforcement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 27. 06:39
Katasztrófával fenyegetik Budapest csatornarendszerét a zsírszörnyek
2026. január 27. 05:45
Fehér csodaszarvast láttak az Ipolynál – videó
×
×
×
×