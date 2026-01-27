Csalódást okoztak a humanoid robotok, de tömegével gyártják őket

A kínai UBTech humanoidrobot-gyártó vállalat egyik vezetője elismerte, hogy legújabb gépeik legfeljebb fele olyan hatékonyak, mint az emberi dolgozók. Ez jól mutatja, milyen nehéz a robotok bevetése a munkaerőhiány enyhítésére és a termelékenység növelésére – írta a Portfolio a Financial Times alapján.

Michael Tam, a sencseni székhelyű UBTech márkaigazgatója szerint a Walker S2 típusú humanoid robotjaik az emberi teljesítmény mindössze 30–50 százalékát érik el. Ráadásul ezt is csak bizonyos feladatoknál, például dobozrakodásnál vagy minőségellenőrzésnél. Az UBTech a BYD autógyártóval és az Apple egyik fő beszállítójával, a Foxconnnal is együttműködik.

A gyártók ennek ellenére versenyt futnak a humanoid robotok megrendeléséért, mert nem akarnak lemaradni versenytársaiktól.

Ha a Teslának előnye származik abból, hogy saját humanoid robotjait alkalmazza a gyártósoron, a BYD lemaradhat

– magyarázta Tam. A kínai kormány határozottan támogatja a humanoid robotipart, és ösztönzi a mesterséges intelligenciával vezérelt technológiák gyári alkalmazását. Az ország 2024-ben a világ ipari robottelepítéseinek több mint felét adta, bár ezek többsége hagyományos gép, például robotkar volt.

A humanoid robotok hívei azzal érvelnek, hogy ezek a gépek a gyártósorok között mozogva jóval többféle feladatra alkalmazhatók, mint a hagyományos, fixen telepített berendezések. Elon Musk lelkesen beszélt a Tesla Optimus robotjáról és a teljesen automatizált gyárak lehetőségéről.

Az elemzők vegyesen fogadták az UBTech promóciós videóit, amelyeken a robotok dobozokat szállítanak, illetve bonyolultabb feladatokat is végeznek, például kicserélik saját akkumulátoraikat. Szakértők szerint a humanoid robotok összetettebb kihívásokat jelentenek, mint a statikus robotkarok: saját áramforrásra van szükségük, több mozgatható ízülettel rendelkeznek, és olyan feladatokat is el kell látniuk, amelyek fejlettebb döntéshozatalt igényelnek.

Az UBTech idén egy többfunkciós robotkéz kifejlesztésén dolgozik, mivel a jelenlegi Walker-modelleknél embernek kell kicserélnie a robot végtagját a különböző feladatokhoz.

A vállalat 2027-re szeretné elérni, hogy robotjai az emberi teljesítmény 80 százalékát nyújtsák. Tavaly 500 humanoid gyári robotot szállítottak le, idén pedig 10 ezret terveznek gyártani.

A héten bejelentették, hogy megállapodást kötöttek az Airbus repülőgépgyártóval a Walker S2 robotok szállításáról, tavaly pedig az amerikai félvezetőgyártó Texas Instruments vállalattal léptek partnerségre.

Az Airbus közölte, hogy az együttműködés "nagyon korai koncepciótesztelési szakaszban" van. Vang Marko, az Interact Analysis sanghaji kutatója szerint a legtöbb bemutatott alkalmazás még csak próbaüzem, és sok akadályt kell leküzdeni a kereskedelmi szintű működésig. Hozzátette, hogy a kínai humanoid robotok többségét kormányzati kutatóközpontokban telepítik, ami nem sokat árul el a piaci életképességről.

Kelvin Lau, a Daiwa Capital Markets elemzője ezzel szemben úgy véli, hogy az UBTech céljai elérhetők, és a humanoid robotok hasznosak lehetnek azokban a gyárakban is, amelyeket eredetileg nem automatizálásra terveztek. Megjegyezte, hogy

a 80 százalékos emberi hatékonyság is elegendő lehet, hiszen a robotoknak nincs szükségük szünetekre vagy szabadságra.

(Nyitóképünkön egy humanoid robotot „képeznek ki” egy adatközpontban különböző feladatok elvégzésére a kínai Csingtaóban, Shandong tartományban.)