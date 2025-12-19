ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.14
usd:
330.31
bux:
110111.73
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
HAIXI, CHINA - APRIL 16: Aerial view of the construction site of Delingha solar thermal power project, Chinas largest single unit concentrated solar thermal power (CSP) project, on April 16, 2025 in Haixi Mongolian and Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai Province of China. With a total installed capacity of the project is 1,000 megawatts, the project can provide 1.8 billion kilowatt-hours of green electricity annually upon completion. (Photo by Ma Mingyan/China News Service/VCG via )
Nyitókép: Getty Images/VCG/China News Service

A jövő energiája: 770 ezer négyzetméternyi tükör szolgálja a tiszta energiát Kínában

Infostart / MTI

Kínában üzembe helyezték a Csinta nevű, több energiaforrást hasznosító, 100 megawattos, olvadt sóval működő napkollektoros hőerőművet, amely a Góbi és más sivatagi területeken megvalósított projektek közül a legnagyobb ilyen típusú létesítmény az országban. Az idei első három negyedévben összesen 240 millió kilowatt új napenergia-kapacitás létesült Kínában.

Az erőműben több mint 25 ezer, koncentrikus körökben elhelyezett heliosztát (a nap mozgását követő és a sugarát egy irányba terelő eszköz) működik, amelyek együttesen 770 ezer négyzetméternyi tükröző felületet alkotnak. A tükrök a napfényt egy központi hőelnyelő toronyra irányítják, ahol az olvadt sót 550 Celsius-fok fölé hevítik, majd a hőtartályokban tárolják, és később gőztermelésre, illetve villamosenergia-előállítására használják fel.

„A létesítmény június óta csatlakozik az elektromos hálózathoz, éves termelése várhatóan eléri az 1,45 milliárd kilowattórát, ami mintegy 480 ezer tonna szabványos szén felhasználását váltja ki" - közölte Huang Lu-san, a projekt helyettes vezetője.

1,7 milliárd kilowattóra energiát termelő napkollektoros hőerőmű

Kína északnyugati részén található Kanszu tartományban az egyik legkedvezőbb térsége a szél- és napenergia fejlesztésére: a tartomány területének fele, mintegy 197 ezer négyzetkilométer jelenleg nem hasznosított terület.

A tartományban jelenleg 620 megawatt beépített napkollektoros hőerőművi kapacitás működik. A térség nagy projektje a jümeni, 100 megawattos, lineáris Fresnel-rendszerű, olvadt sót használó napkollektoros hőerőmű, amely alacsonyabb építési és karbantartási igénnyel működik, és évente mintegy 1,7 milliárd kilowattóra villamos energiát termelhet.

Olvadt sót használó napkollektoros hőerőmű Dunhuangban - Forrás: Getty Images/NurPhoto
Olvadt sót használó napkollektoros hőerőmű Dunhuangban - Forrás: Getty Images/NurPhoto

A kínai nemzeti energiaügyi hivatal adatai szerint az idei első három negyedévben összesen 240 millió kilowatt új napenergia-kapacitás létesült. A kormányzati intézkedések és a piaci kereslet hatására technológiai áttörések születtek az alapanyagok és berendezések terén, ami a kapcsolódó iparágak, így az üveg-, acél- és sóipar fejlődését is élénkíti.

Kezdőlap    Tech    A jövő energiája: 770 ezer négyzetméternyi tükör szolgálja a tiszta energiát Kínában

kína

hőerőmű

napkollektor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tárgyaltak is a gazdák négy biztossal Brüsszelben, nem csak gyújtogattak

Tárgyaltak is a gazdák négy biztossal Brüsszelben, nem csak gyújtogattak

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke eredményesnek ítéli a brüsszeli gazdatüntetéseket. Papp Zsolt az InfoRádiónak nyilatkozott az Európai Unió és az úgynevezett Mercosur országok, tehát Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay között kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról.
 

Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – apokaliptikus állapotokat hagytak maguk után a céljukat elérő gazdák Brüsszelben

Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt

Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt

A péntek hajnalba nyúló csütörtöki brüsszeli EU-csúcsot követően a miniszterelnök némi alvás után állt az újságírók hadának rendelkezésére. Beszámolt róla, az EU-csúcs haditanács volt, a hozzászólások 90 százaléka arról szólt, hogyan győzzük le Oroszországot. Az európai emberek fizetni fognak, a miniszterelnök szerint ez a téma elemi erővel fog feltörni Nyugat-Európában. Úgy látja, ugyanazon a rendkívül veszélyes pályán vagyunk, mint annak idején az I. világháború előtt. Szerinte a végóráit éljük az Európai Uniónak.
 

Az ukrán elnök is megszólalt a 90 milliárd eurós uniós támogatásról

Orosz elnöki különmegbízott: arculcsapás az EU-nak, hogy nem sikerült megegyezni a befagyasztott vagyonról

Orbán Viktor: siker, nem veszi el Brüsszel Oroszország pénzét, a V3 pedig kimaradt a hadikölcsönből

Hajnalig tartott a „szülés” – 24 tagállam dobja össze a háborús kölcsönt

Donald Trump most Ukrajnát sürgeti

Orosz hírszerzés: Európa más célt tűzött ki

VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntöttek Brüsszelben Ukrajna pénzeléséről, kulcsfontosságú béketárgyalás a láthatáron – Háborús híreink pénteken

Döntöttek Brüsszelben Ukrajna pénzeléséről, kulcsfontosságú béketárgyalás a láthatáron – Háborús híreink pénteken

Az Európai Unió tagállami vezetői 90 milliárd eurós hitelfelvétel mellett döntöttek Brüsszelben, hogy 2026-ra és 2027-re biztosítsák Ukrajna finanszírozását. Az EU eredetileg a lefoglalt orosz vagyonból tervezte ezt megvalósítani, a terv azonban köddé foszlott konszenzus híján. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hálájának adott hangot a lépés kapcsán, és az Ukrinform alapján kijelentette: "Ez jelentős támogatás, amely valóban erősíti ellenálló képességünket". A tengerentúlról is számíthat segítségre Kijev: Donald Trump aláírta azt a védelmi törvénycsomagot, amely 400 millió dollárnyi katonai támogatást nyújt Ukrajnának jövőre. Az amerikai elnök a béketárgyalásokat illetően arról beszélt az Ovális Irodában: "közel állnak valamihez", és reméli, "Ukrajna gyorsan lép". A hétvégén az amerikai delegáció Miamiban fog asztalhoz ülni az orosz féllel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő jóslat rázta fel a piacokat: ilyen árakon jöhet az arany és az olaj 2026-ban, erre kevesen számítanak

Elképesztő jóslat rázta fel a piacokat: ilyen árakon jöhet az arany és az olaj 2026-ban, erre kevesen számítanak

A jegybankok vásárlásai felhajthatják az arany árát, az olaj viszont mélyponton ragadhat - a Goldman Sachs számai meglepő képet festenek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU agrees €90bn loan for Ukraine as Putin tells BBC the West is 'making Russia the enemy'

EU agrees €90bn loan for Ukraine as Putin tells BBC the West is 'making Russia the enemy'

European leaders reached the deal after failing to agree on using frozen Russian assets valued at €210bn.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 16:20
Végső búcsút vettek Kálloy Molnár Péter színművésztől
2025. december 19. 13:34
Nőni kezdett a kórházban hagyott újszülöttek száma, egy hónap alatt 150 ilyen esetre számítanak
×
×
×
×