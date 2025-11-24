ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 24. hétfő
Nyitókép: Unsplash.com

Itt a korszakváltás: teljesen átalakul a netezés világa

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Megváltozott, hogy hogyan és hol keresnek információt az internetezők. A Google továbbra is uralja a piacot, ám a pozíciója folyamatosan gyengül.

A felhasználók ma már nem egyetlen keresőre támaszkodnak, mindig azt az eszközt választják, amelyik a legjobban illik az adott kérdéshez. A fiatalok tömegesen fordulnak a TikTok, a Reddit és más közösségi platformok, illetve az MI-alapú chatbotok felé – írja a Világgazdaság a Business Insider cikke alapján.

A keresés világa gyorsan átalakul, a Google dominanciája pedig ugyan még erős, de az internet egyre inkább kisebb, specializált közösségekre szakad. A felhasználók ma már nem egyetlen keresőmotorra támaszkodnak, hanem arra, amelyik a legjobban illik az adott helyzethez – derül ki az elemzésből.

A leginkább a fiatalok fordulnak el a Google-től. A Z generáció 46 százaléka már inkább a TikTokon, a Redditen vagy az Instagramon keres, mint a Google-ön. Ez összhangban van a Google saját elemzéseivel is, amelyek szerint a fiatalok körében gyorsan nő a közösségi alapú keresések aránya.

  • Vásárláshoz a fogyasztók egyre inkább a mesterségesintelligencia- (MI) alapú csetfelületeket részesítik előnyben, amikor segítséget kérnek.
  • Ha új receptet keresnek, az AI-chatbotok gyorsan összeállítanak egy egyedi javaslatot az otthon lévő alapanyagok alapján. A TikTok vagy az Instagram a főzési folyamatot is bemutatja videón. A receptkeresés ezért is lett a TikTok egyik legnépszerűbb funkciója az Adobe kutatása szerint.
  • Nyaralás tervezésekor a közösségi videók segítségével akár élőben láthatnak szállodát, éttermet vagy úti célt. A TikTok idén egy olyan funkciót is bevezetett, amellyel közvetlenül, videók alapján foglalható szállás.
  • Egyre többen keresik a „valódi emberek” válaszait is, emiatt vált népszerűvé a Reddit mint keresőplatform. A Reddit szerint hetente több mint 75 millió keresést végeznek a felületen, leginkább technológia, hírek, személyes pénzügyek, valamint karrier- és párkapcsolati tanácsok témájában.
  • A lakberendezési vagy divatinspirációt keresők útja legtöbbször a Pinteresten kezdődik az amerikaiak körében. Ez a platform vezet a „dizájnközpontú” keresésekben, és a „vintage őszi hangulat” angol nyelvű kifejezés például 1074 százalékos növekedést mutatott az idei évben.
  • A TikTok és az Instagram szintén kiemelt platformjai az inspirációgyűjtésnek, míg konkrét termékkereséshez sokan fordulnak az Amazonhoz vagy a Walmart online felületeihez.

internet

google

keresés

ai

