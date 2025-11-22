AI-szakértő: akkor leszünk bajban, ha a mesterséges intelligenciának már nem lesz szüksége az emberre

„Jelenleg a mesterséges intelligencia még bölcsődében van, de az már látszik, hogy milyen okos. Mindenki azt várja tőle, hogy az AI már most úgy teljesítsen a bölcsiben, ahogyan egy felnőtt” – mondta a Portfoliónak adott interjújában Dávid-Barrett Tamás, az Oxfordi Egyetem viselkedéskutatója.

A szakértő szerint már most látni, hogy a technológia fejlődése ugrásszerű lesz, azonban ezeket a rendszereket még ki kell építeni.

A kutató a hazai cégvezetőknek azt tanácsolja az AI-korszakra való felkészüléshez, hogy minél előbb kezdjenek bele akár házon belül, akár külsős cég bevonásával. Olyan gyorsan változik meg minden az AI-területén, hogy másképpen biztos a lemaradás. Mint mondta,

ahhoz, hogy egy cég meglévő rendszereket kezdjen el használni, nem kell nagyvállalatnak lenni, inkább a megfelelő megoldásokat kell keresni.

„A Föld történetében először az intelligencia nem csak, hogy nem emberi, hanem nem biológiai, és nem tudjuk, hogy mire lesz képes a jövőben. Én a magam részéről fejest ugrottam ebbe a medencébe úgy, hogy azt nem tudom, milyen mély a medence. De szerintem ennél izgalmasabb dolog nincsen, ebbe az irányba kell menni” – jelentette ki a viselkedéskutató.

Hangsúlyozta, Magyarország egészen különleges helyzetben van, ugyanis a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez éppen azokra a matematikai készségekre, arra a számítástechnikai tudásra van szükség, amelyben hazánk erős, ki lehetne használni a komparatív előnyét.

„Az, hogy az AI-nak milyen hatása lesz az emberi társadalomra, az tőlünk is függ”– mondta Dávid-Barrett Tamás, megjegyezve, hogy a kutyát is azért engedjük közel a kisgyermekünkhöz, mert már domesztikálva van, nem farkas. Ugyanez a helyzet a mesterséges intelligenciával is: ha farkasnak neveljük, akkor farkas lesz. Ugyanakkor leszögezte:

„Ha a mesterséges intelligenciának nem lesz szüksége ránk, ha mi nem domesztikáljuk, és farkas marad, akkor bajban vagyunk.”

Jelenleg az ember még igyekszik úgy tenni, mintha ez nem lenne gond, mert az AI nem tud kreatívan gondolkodni, ám ez nem teljesen igaz. A rendszer, amit ő és csapata épít Oxfordban, már képes rá, és fogalmuk sincs, hogy mindez hová fog kifutni.

„A másik kérdés, hogy hogyan maradjunk szabadok, arról szól, hogy a mesterséges intelligencia cégek világszintű monopóliumot hozhatnának létre, és a világ legerősebb hatalmává válhatnának. Ezzel könnyen lehet, hogy dolga lesz a szabályozóknak, a társadalmaknak” – hangoztatta a viselkedéskutató.