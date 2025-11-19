ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 19. szerda
telefonálás okostelefon
Nyitókép: Pixabay

Kevesebb ember kell: beköszönt az AI a telefonos ügyfélszolgálatban

Infostart

Több mint 10 százalékkal csökkent a meghirdetett ügyfélszolgálati állások száma tavaly óta. A jelentős visszaesés a telefonos és a személyes kapcsolattartáshoz köthető pozícióknál figyelhető meg.

Az ügyfélszolgálati pozíciók közül legnagyobb visszaesést a Profession.hu szerint a kárszakértő a kintlévőségkezelő, a személyes és telefonos, illetve az ügyfélszolgálati pozíciók mutatták. Ezzel szemben az online ügyfélszolgálat és a vevőszolgálat kategóriákban jelentős növekedés látható. A Portfolio cikke szerint az ügyfélszolgálati munka egyre inkább a digitális csatornák irányába tolódik el, mivel online intézzük az egyszerű ügyeket, míg a komplexebb problémákkal a vevőszolgálatokhoz fordulunk. A vállalatok is igyekeznek az online felületeikre terelni az ügyfeleiket.

A Profession.hu ügyfélszolgálati és operációs igazgatója elmondta, hogy a mesterséges intelligencia terjedésével kisebb-nagyobb mértékben az ügyfélszolgálati munkakörök is átalakultak, kulcsfontosságú készséggé vált a rugalmasság. Németh-Király Csilla hozzátette: a mesterséges intelligencia leginkább tehermentesítést jelent, a munkavállalók felszabaduló kapacitást pedig sokkal inkább értékteremtő munkába fektetik.

Elárulta azt is, hogy az álláshirdető portálnál a hirdetések ellenőrzése már teljesen automatizált. AI alapú rendszereket használnak, emberi beavatkozás csak szoftver probléma esetén szükséges. Ezt korábban tisztán emberi erőforrásból oldották meg.

Kezdőlap    Tudomány    Kevesebb ember kell: beköszönt az AI a telefonos ügyfélszolgálatban

mesterséges intelligencia

álláskeresés

ügyfélszolgálat

